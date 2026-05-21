"Die Stadt sollte bei sich selbst sparen": Diesen Vorschlag macht jetzt die CSU

Das Münchner Rathaus soll ab 2032 saniert werden. Das könnte teuer und aufwendig werden. Deshalb fordert die CSU nun den Stopp des Projekts. Warum das auch Folgen für den Ratskeller hat.

Ab dem Jahr 2032 soll das Münchner Rathaus geräumt und saniert werden. Doch jetzt macht die CSU einen neuen Vorschlag.

Das Rathaus auf dem Marienplatz gehört zu den bekanntesten Wahrzeichen Münchens. Doch es ist in keinem guten Zustand mehr. Deshalb soll es ab dem Jahr 2032 vollständig geräumt und saniert werden. Für sechs Jahre müsste die Verwaltung dann umziehen. Das ist teuer: Mehrere 100 Millionen Euro soll die Sanierung kosten.

Doch eigentlich muss die Stadt doch sparen. Die CSU-Stadtratsfraktion macht deshalb einen neuen Vorschlag: Sie beantragt, die Sanierung zu stoppen. "Die Generalsanierung des Neuen Rathauses ist in der derzeitigen Haushaltslage weder realistisch umsetzbar noch finanziell zu vertreten", findet CSU-Chef Manuel Pretzl.

"Die Stadt sollte bei sich selbst sparen"

Er schlägt stattdessen vor, nur die notwendigsten Arbeiten zum Erhalt des Gebäudes und der Sicherheit auf den Weg zu bringen. Diese erfolgen teilweise bereits. "Bevor Kitagebühren erhöht und soziale oder kulturelle Angebote gekürzt werden, sollte die Stadt bei sich selbst sparen", sagt Pretzl.

Aus seiner Sicht hätte das einen weiteren Vorteil: Der Ratskeller könnte als Gastronomie erhalten bleiben. Der neue Pächter soll sich verpflichten, die Sanierung der Räume auf seine Kosten durchzuführen, fordert die CSU. Es haben bereits Brauereien Interesse angemeldet. So könnte die Stadt durch die Verpachtung Einnahmen erzielen – und ein Leerstand wäre vermieden.