Die schönsten Ziele rund um München: Hier kommen Skifahrer mit dem MVV zur Piste

Seit der Skisaison 2023/24 kommt man mit dem MVV in die Skigebiete Brauneck, Spitzingsee und Sudelfeld. Seit Jahresanfang sind nun weitere Gebiete hinzugekommen.

Wer in den Münchner Hausbergen skifahren möchte, kann für HIn- und Rückfahrt den MVV nutzen.

Wer mit seinem eigenen Pkw zum Wintersport in die Münchner Hausberge fährt, muss dabei mit zwei Stressfaktoren rechnen: Stau auf der Strecke und endlose Parkplatzsuche vor Ort.

Wer darauf verzichten möchte, kann auf ein Angebot des MVV setzen – den MVV Skipass. Damit kommen Wintersportler bis Ende März 2026 staufrei und ohne stressige Parkplatzsuche zu den Liften der Skigebiete Brauneck, Spitzingsee sowie Sudelfeld, seit dem 1. Januar 2026 gibt es den MVV-Skipass auch für Garmisch Classic und Garmisch Zugspitze. Eine entspannte Hin- und Rückfahrt mit Bahn und Bus und Tages-Skipass inklusive – die MVV-Verbundraumerweiterung macht es möglich.

Die Fahrt zum Bahnhaltepunkt Garmisch-Hausbergbahn dauert rund 1:20 Stunden, zur Talstation Hausberg in Garmisch-Partenkirchen (mit Regionalzug und kostenlosem Skibus-Transfer zur Piste) rund 1:34 Stunden, zur Brauneckbahn in Lenggries nur etwa 1:20 Stunden.

Weniger Stress und CO₂ mit dem MVV-Skipass

Neben dem Stress im Stau und bei der nervigen Parkplatzsuche wird bei der Nutzung von Bahn und Bus zudem reichlich CO₂ eingespart (ca. 10 kg bei der Fahrt von München nach Garmisch-Partenkirchen und etwa 6 Kilogramm nach Lenggries zur Brauneckbahn).

Der MVV-Skipass beinhaltet eine MVV-Fahrtberechtigung in den Zonen M-12 für die Hin- und Rückfahrt zum bzw. vom jeweiligen Skigebiet am selben Tag und gilt in allen MVV-Verkehrsmitteln (U-Bahn, Tram, Stadtbus, S-Bahn). Im Skigebiet erhalten Fahrgäste bei Vorlage des Tickets ihren Tages-Skipass.

Die MVV-Skipass-Angebote für Brauneck, Garmisch Classic, Garmisch Zugspitze, Spitzingsee und Sudelfeld sind an den Automaten und in den S-Bahn-Kundencentern/Reisezentren der DB sowie in den Regionalzügen von DB Regio direkt beim Zugbegleiter (Aufpreis 2 Euro) erhältlich.

Die MVV-Skipässe für Brauneck, Spitzingsee und Sudelfeld gibt es zudem in den BRB-Kundencentern und an den BRB-Fahrkartenautomaten.

Was kostet der MVV-Skipass?

Skigebiet Erwachsene Jugendliche (15 bis 18 Jahre) Kinder Brauneck 64,50 Euro 59,50 Euro 31,80 Euro Sudelfeld 64,50 Euro 59,50 Euro 31,80 Euro Spitzingsee 64,50 Euro 59,50 Euro 31,80 Euro Garmisch Classic 76,00 Euro 53,00 Euro 30,00 Euro Garmisch Zugspitze 79,00 Euro 57,00 Euro 34,00 Euro

Weitere Informationen zum MVV-Skipass .