Die Weihnachtsmärkte in München laden wieder zum gemütlichen Schlendern und Glühweintrinken ein. Lesen Sie alle Infos wie Öffnungszeiten, wann die Christkindlmärkte stattfinden und was dort geboten wird in der großen AZ-Übersicht.

Zur Adventszeit gehört der Besuch auf einem der vielen Weihnachtsmärkte in München einfach dazu. Gemütlich zwischen den weihnachtlich geschmückten Verkaufsständen schlendern, den einen oder anderen Glühwein oder Punsch trinken, sich den Duft von Bratwurst, Waffeln oder Crêpes um die Nase wehen lassen und gemeinsam zu den Klängen von "Last Christmas" oder "All I Want for Christmas Is You" schunkeln.

Die AZ hat für Sie in einer großen Übersicht 29 Christkindlmärkte zusammengetragen, die in der bayerischen Landeshauptstadt Weihnachtsstimmung verbreiten – vom klassischen Weihnachtsmarkt bis hin zu mittelalterlichen und den sportlichen Varianten mit Eislaufbahn und Eisstockschießen.

Weihnachtsmärkte in München in der AZ-Übersicht (in alphabetischer Reihenfolge):

Blutenburger Weihnacht Datum: 3. Dezember bis 6. Dezember 2026

Wo: Schloss Blutenburg

Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag 13 bis 20 Uhr, Samstag 11 bis 20 Uhr, Sonntag 11 bis 19 Uhr.

Geboten wird: Kleine, kunsthandwerkliche Verkaufs- und Essensstände mit Glühwein und Feuerzangenbowle.

Besonderheiten: Das Mauerwerk der spätgotischen Wasserburg wird weihnachtlich beleuchtet, dazu gibt es Livemusik. Davor oder danach lohnt sich ein Besuch von Schloss Nymphenburg.

Anfahrt: Buslinien 56 und 143 (Haltestelle: Bertha-von-Suttner-Weg) oder Buslinien 143 und 160 (Haltestelle Blutenburg).

Web:

Christkindlmarkt in Trudering Datum: 28. und 29. November 2026

Wo: Kulturzentrum Trudering, Wasserburger Landstraße 32

Öffnungszeiten: 28. November von 10 bis 18 Uhr und 29. November von 10 bis 17 Uhr

Geboten wird: Rund 70 Stände, ein stimmungsvolles Musikprogramm und eine besondere Aktion für Kinder.

Besonderheiten: Traditionelle Wunscherfüller-Aktion: Kinder aus sozial benachteiligten Familien in München und dem Umland dürfen im Vorfeld einen Weihnachtswunsch im Wert von 20 bis 25 Euro äußern. Diese Wünsche werden vom Stiftungsteam auf farbenfrohe Wunschzettel geschrieben und während des Christkindlmarktes an den großen Weihnachtsbaum auf der Bühne gehängt.

Anfahrt: Bus 193 Haltestelle Kulturzentrum Trudering, Bus 194 und 195 Haltestelle Spertentalstraße

Web:

Christkindlmarkt am Sendlinger Tor Hübscher Schriftzug, blau beleuchtete Bäume: der Christkindlmarkt am Sendlinger Tor. © Martha Schlüter Datum: 20. November bis 22. Dezember 2026

Wo: Sendlinger Tor

Öffnungszeiten: Täglich 10.30 bis 21 Uhr. Totensonntag (22. November) geschlossen.

Geboten wird: Waren aus aller Welt, von der Krippe aus Peru, extravaganten Christbaumkugeln und indischen Handarbeiten bis zu handgezogenen Kerzen, Duftöle, Keramik und Schmuck. Dazu sorgen zahlreiche Essensstände für das leibliche Wohl.

Besonderheiten: Täglich wechselndes Programm mit Weihnachtsmusik.

Anfahrt: U1, U2, U3, U6, U7, Tram 16, 17, 18, 27, 28, Bus N40, N41, N45

Web:

Christkindlmarkt unterm Maibaum Datum: 20. November 2026 bis 6. Januar 2027

Wo: Luise-Kiesselbach-Platz

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 14 bis 21.30 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 21.30 Uhr, 22.11., 24.12. und 31.12. geschlossen. 25.12. 2026 bis 6.1. 2027 "Winterdorf unterm Maibaum".

Geboten wird: Kleines Hüttendorf mit romantischer Weihnachtsidylle rund um den Maibaum. Glühweinpyramide mit Glühwein, Feuerzangenbowle, Apfelglühwein und Kinderpunsch, dazu beliebte Spezialitäten aus Südtirol, heiße Maroni, Weihnachtsgebäck, Leckeres vom Grill u.v.m.

Besonderheiten: Eislaufbahn zum Schlittschuhlaufen, Schlittschuhe können vor Ort ausgeliehen werden. Echte Ski-Gondeln sowie den Christkindl-Express, eine Eisenbahn für Kinder. Mit 15 Meter Höhe die größte Glühweinpyramide Bayerns.

Anfahrt: U6 Haltestelle Westpark, Bus N40 und 54 Haltestelle Ettalstraße, Bus 63 Haltestelle Luise-Kiesselbach-Platz

Web:

Eiszauber am Stachus Der Eiszauber am Stachus lädt wieder zum Schlittschuhlaufen ein. © Münchner Eiszauber Datum: 13. November 2026 bis 10. Januar 2027

Wo: Karlsplatz-Stachus

Öffnungszeiten: Täglich von 10.30 – 22 Uhr, 24.12. 10.30 bis 16:00 Uhr. 31.12. 10.30 bis 18 Uhr - Eislaufen bis 16 Uhr.

Geboten wird: Kalte und warme Leckereien für das leibliche Wohl

Besonderheiten: Münchens größte mobile Eisarena (750 qm) mit täglich wechselndem Programm und unterschiedlichen Mottos. Schlittschuhe können vor Ort ausgeliehen werden.

Anfahrt: U 4 und U 5, S 1 - S8 , Tram 16, 17, 18, 19, 20 ,21, 27,28, Bus N40, N41, N45

Web:

Glühwein-Festival im Weihnachtszauberwald Bogenhausen Datum: 12. November bis 23. Dezember 2026

Wo: Festivalgelände vor dem Cosimabad (Cosimastraße/Ecke Englschalkingerstraße)

Öffnungszeiten: Täglich von 12 bis 20 Uhr. Am 15. November (Volkstrauertag) und am 22. November (Totensonntag) ist das Glühwein-Festival geschlossen.

Geboten wird: Vielfältige Auswahl vom Glasbläser über Lammfelle, Weihnachtssterne, Klangschalen bis zum Kinderhocker, dazu zahlreiche Verkaufsstände mit Kleidung vom Rock bis zu den Handschuhen. Gastronomisch werden Leckereien wie Crêpes, Waffeln, Baumstriezel, Lángos, Bratwurst, Schnitzel, Burger bis hin zu ugandischen Spezialitäten angeboten.

Besonderheiten: Für die kleinen Besucher gibt es ein nostalgisches Karussell, Kindereisenbahn und ein Weihnachtsglücksrad.

Anfahrt: Tram 16 und 37 (Haltestelle Cosimabad), Bus 154, 183, 184, N72, X30 (Haltestelle Cosimabad)

Web:

Haidhauser Weihnachtsmarkt am Weißenburger Platz Auch auf dem Haidhauser Weihnachtsmarkt ist viel geboten. © Mike Schmalz Datum: 20. November bis 24. Dezember 2026

Wo: Weißenburger Platz

Öffnungszeiten: Täglich 11 bis 21 Uhr, Heiligabend 10 bis 14 Uhr, Totensonntag (22.11.) ist geschlossen

Geboten wird: Stände u. a. mit Weihnachtsdeko, Geschenkideen, dazu Essensstände mit Würstl- und Kartoffelbratern, Glühwein-, Met-, Wein- und Festbier-Ständen.

Besonderheiten: Traditionelle ökumenische Andacht am 2. Advent (6. Dezember um 10 Uhr vor der Südtiroler Weihnachtskrippe). An den Wochenenden gibt es ein Musikprogramm und mindestens zweimal in der Woche kommt der Kasperl für die kleinen Besucher.

Anfahrt: S1 – S8 und Tram 25 Haltestelle Rosenheimer Platz

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Märchenbazar im Olympiapark Der Märchenbazar findet dieses Jahr wieder im Olympiapark auf dem Sommer-Tollwood-Gelände statt. © Sigi Müller Datum: 26. November bis 28. Dezember 2026

Wo: Sommer Tollwood-Gelände, Spiridon-Louis-Ring 100

Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch 14 bis 22 Uhr, Donnerstag und Freitag 14 bis 23 Uhr, Samstag 12 bis 23 Uhr, Sonntag 11 bis 21 Uhr. Heiligabend geschlossen. 25.12. und 26.12. 12 bis 21 Uhr, 27.12. 11 bis 21 Uhr, 28.12. 14 bis 22 Uhr, 31.12. ab 22 Uhr Silvesterparty.

Geboten wird: Verkaufsstände locken mit Kleidung, Lederwaren, originellem Schmuck und Holzkunstwerk, für das leibliche Wohl gibt es Köstlichkeiten aus Bayern und dem Rest der Welt.

Besonderheiten: Artistische und künstlerische Darbietungen in bunten Zirkuszelten, täglich Livemusik und kostenloses Kinderprogramm mit Märchenstunden, Kerzenziehen, Kasperltheater, Basteln, Werkeln u.v.m.

Anfahrt: Bus 53 oder Tram 12 Haltestellen Infanteriestraße oder Leonrodplatz (ca. 7 – 10 Gehminuten zum Märchenbazar). Tram 20/21 Haltestellen Leonrodplatz oder Olympiapark West (ca. 10 – 15 Gehminuten zum Märchenbazar). Tram 27 Haltestelle Ackermannstraße (ca. 10 – 15 Gehminuten zum Märchenbazar).

Web:

Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt am Wittelsbacher Platz Hier riecht's nach Met: der Mittelaltermarkt am Wittelsbacherplatz. © Sigi Müller Datum: 20. November bis 23. Dezember 2026

Wo: Wittelsbacher Platz, Briennerstraße 6-10

Öffnungszeiten: Täglich von 11 bis 21 Uhr, Totensonntag (22.11.) geschlossen

Geboten wird: Handwerkskunst, weihnachtliche Dekoartikel, Kinderspielzeug u.v.m. Für das leibliche Wohl gibt es u.a. frischgebackenes Flammbrot, Rostbratwürste über Buchenholzfeuer gebrutzelt, dazu flüssige Warmmacher wie Drachenglut und Würzwein, nach alten, überlieferten Rezepten hergestellt.

Besonderheiten: Dutzende liebevoll gestaltete Holzhäuschen geben einem das Gefühl, sich im Mittelalter zu befinden. Händler in historischen Gewändern bieten ihre Waren feil, zudem kann man die mittelalterliche Handwerkskunst bewundern.

Anfahrt: U3, U4, U5, U6, Bus 100 Haltestelle Odeonsplatz

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Mondscheinexpress – Weihnachtsmarkt am Bahnwärter Thiel Datum: 19. November bis 23. Dezember 2026

Wo: Bahnwärter Thiel, Tumblingerstraße 45, Atelierpark

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 17 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag 13 bis 22 Uhr

Geboten wird: Die zahlreichen Ateliers und Werkstätten bieten Kunstvolles von Meditationskerzen über ethnischen Schmuck, Games bis hin zu einzigartigen Klamotten in Siebdrucktechniken oder Gemälden. Für den kleinen oder großen Hunger gibt es von der Sauerteigbäckerei, über Baumstriezel und Lángos bis hin zu Wraps leckere Köstlichkeiten.

Besonderheiten: Im Anschluss an den Weihnachtsmarkt gibt es auf dem Veranstaltungsgelände ein buntes Abendprogramm von Poetry Slams bis Live-Konzerten.

Anfahrt: Bus 62 und 132 Haltestelle Lagerhausstraße (4 -5 Gehminuten zum Bahnwärter Thiel), U3 oder U6 Haltestelle Pocci- oder Implerstraße (8 -10 Gehminuten zum Bahnwärter Thiel)

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Moosacher Hüttenzauber Datum: 16. November bis 22. Dezember 2026

Wo: Moosacher St.-Martins-Platz

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 14 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag 12 bis 22 Uhr. Am 22. November (Totensonntag) ist der Markt geschlossen.

Geboten wird: Im Hüttendorf warten ein abwechslungsreiches Programm, Glühwein und traditionelle Schmankerl auf die Gäste. Für die Kleinen gibt es ein Kasperle-Theater und Kinderschminken.

Besonderheiten: Täglich wechselnde Aktionen wie Happy Hour, Ladys Night und Livemusik, außerdem gibt es einen drei Meter hohen Nikolaus zu bestaunen.

Anfahrt: U3 oder U8 direkt bis zur Haltestelle Moosacher St.-Martins-Platz. Die Buslinien 163 und X35 halten ebenfalls direkt am Platz.

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Münchner Christkindlmarkt Christkindlmarkt auf dem Münchner Marienplatz findet heuer vom 20. November bis 24. Dezember statt. (Archivbild) © Lino Mirgeler/dpa Datum: 20. November bis 24. Dezember 2026

Wo: Marienplatz und Rindermarkt

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10 bis 21 Uhr, Sonntag, 10 bis 20 Uhr und am 24. 12 von 10 bis 14 Uhr. Totensonntag (22. November) geschlossen.

Geboten wird: Budenstadt mit allem, was man für die Adventszeit und Weihnachten benötigt und dazu zahlreiche Essensstände mit Glühwein, Bratwurst u.v.m.

Besonderheiten: Kostenloser Bastelspaß für Kinder von sechs bis zwölf Jahren in der Himmelswerkstatt im Rathaus (29.11. bis 13.12.). Bayerische Stubenmusik, Bläser und Chöre verbreiten täglich live vom Rathausbalkon weihnachtliche Stimmung. Zottelige Gestalten beim Krampuslauf über den Marienplatz am 13. Dezember 2026. Vor dem Rathaus steht der offizielle Münchner Weihnachtsbaum, der mit rund 3.000 LED-Leuchten erstrahlt und bis ins neue Jahr stehen wird.

Anfahrt: S-Bahn, U 3 und U6, Bus Linie 132 und Tram 19/21

Web:

Münchner Feuerzangenbowle Datum: 23. November 2026 bis 6. Januar 2027

Wo: Tal 50 (Innenhof Isartor)

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag; 12 bis 22 Uhr, Sonntag; 12 bis 21 Uhr, Heiligabend 11 bis 14 Uhr, Silvester 12 Uhr bis 1 Uhr.

Geboten wird: Die größte Feuerzangenbowle der Welt aus dem riesigen 9000-Liter-Kessel, dazu viele Leckereien.

Besonderheiten: Jedes Jahr gibt es eine gemeinsame Ausstellung mit der Geschichtswerkstatt und anderen Partnern. Barrierefreier Zugang.

Anfahrt: Buslinien 53 und 62 Haltestelle Blumenstraße, Bus 132 Haltestelle Schrannenhalle

Web:

Pasinger Christkindlmarkt Datum: 28. November bis 20. Dezember 2026

Wo: Vor der Pfarrkirche Maria Schutz, Bäckerstr. 21

Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag 13 bis 19.30 Uhr

Geboten wird: Zahlreiche Stände bieten vielfältiges Kunsthandwerk und kulinarische Leckerbissen an.

Besonderheiten: Weihnachtliches Rahmenprogramm mit Kinderchören, Blasmusik, Märchenlesungen, Stubnmusi, Perchtenlauf u.v.m.

Anfahrt: S2 – S4 Haltestelle Pasing (9 Gehminuten bis Pasinger Christkindlmarkt), Tram 19, Bus 56, 57, 130, 157, 159, 160, 162, 259, 265 N77, N80, N81 Haltestelle Rathaus Pasing (4 -5 Gehminuten bis Pasinger Christkindlmarkt),

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Pink Christmas am Stephansplatz Pinker geht's nicht: Beim "Pink Christmas" auf dem Stephansplatz kommt zwar keine echte Weihnachtsstimmung auf, aber zur Abwechslung ist es echt unterhaltsam. © Wackerbauer Datum: 20. November bis 20. Dezember 2026

Wo: Stephansplatz (Nähe Sendlinger Tor)

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 16 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag 14 bis 22 Uhr, Totensonntag (22.11.) geschlossen

Geboten wird: Kaltes Bier und warmer Glühwein, dazu jede Menge Leckereien von süß bis deftig, dazu Stände mit Weihnachtsschmuck und der ein oder anderen Geschenkidee.

Besonderheiten: Christkindlmarkt der Münchner LGBTQ-Community mit gemischtem Publikum. Kleine Showbühne, auf der Travestiekünstler, Nachwuchssänger und DJs zu hören und zu sehen sind und für weihnachtliche Partystimmung sorgen,

Anfahrt: Bus 152 Haltestelle Stephansplatz oder U1, U2, U3, U6, U7, Tram 16, 17, 18, 27, 28, Bus N40, N41, N45 Haltestelle Sendlinger Tor

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Schwabinger Weihnachtsmarkt Der Schwabinger Weihnachtsmarkt an der Münchner Freiheit. © Thomas Gießner Datum: 25. November bis 24. Dezember 2026

Wo: Forum Münchner Freiheit

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 12 bis 20.30 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 20.30 Uhr. Gastronomie hat bis 21 Uhr geöffnet. Heiligabend 11 bis 14 Uhr.

Geboten wird: Stände mit wundervollem Kunsthandwerk, gezogenen Kerzen, Artikel aus Glas, Holz, Keramik und Metall. Für das leibliche Wohl gibt es u.a. Flamm- und Schmalzbrote, verschiedene Bratwurstsorten, Reiberdatschi, eritreische Gerichte und Weihnachtsgebäck. Und dazu natürlich Glühwein, heiße Schokolade, Sprizz und Punsch.

Besonderheiten: Erstmals wird es einen veganen Suppenstand und für die kleinen Besucher einen Bio-Kinderpunsch geben.

Anfahrt: U 3 und U6, Bus 142, N40, N41, N43, N44, N45 Haltestelle Münchner Freiheit.

Web:

Sendlinger Bergweihnacht Datum: 20. November bis 23. Dezember 2026

Wo: Harras Mittelplatte (Am Harras)

Öffnungszeiten: Täglich von 11 bis 21 Uhr

Geboten wird: Kulinarische Köstlichkeiten und qualitativ hochwertige Verkaufsstände. Kinderprogramm mit Karussell, Zauberwäldchen, Weihnachtspostamt und Kasperltheater (sonntags 14 Uhr)

Besonderheiten: Verlosung am Adventskalender (täglich 20 Uhr) und Münchens größter Adventskranz (22 Meter Durchmesser). Täglich wechselnde Livemusik und Kinderprogramm.

Anfahrt: U6, S7, Bus X30, N40, N41, 53,54, 130, 132, 134, 157 (Haltestelle Harras).

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Sternenflotte auf der Alten Utting Hier kommt Stimmung auf: die Alte Utting im Schnee. © ho Datum: 18. November bis 23. Dezember 2026

Wo: Lagerhausstraße 15 (Nähe Großmarkthalle)

Öffnungszeiten: Vom 18.11. – 13.12. Mittwoch bis Sonntag: 16 bis 22 Uhr, ab dem 16. Dezember täglich geöffnet!

Geboten wird: Kreative Künstler und Handwerker präsentieren rund um die Alte Utting ihre Kostbarkeiten, an den Essenständen gibt es duftende Leckereien aus aller Welt und im Piratenzelt wird Bio-Glühwein und Feuerzangenbowle kredenzt.

Besonderheiten: Bei der Alten Utting handelt es sich um einen ausrangierten Ausflugsdampfer vom Ammersee. Lauschige Feuerstellen laden zum Verweilen ein, dazu gibt es täglich Live-Konzerte und DJs. Zudem sind Märchenlesungen, Kasperle-Theater und Kinderschminken am Nikolaustag geplant.

Anfahrt: Bus 62 und 132 Haltestelle Lagerhausstraße, U3 oder U6 Haltestelle Pocci- oder Implerstraße (10 Gehminuten zur Alten Utting)

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Tollwood – Winterfestival Bunte Farben gegen den dunklen Winter: Das Tollwood auf der Theresienwiese. © Bernd Wackerbauer Datum: 24. November bis 23. Dezember 2026

Wo: Theresienwiese

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. ab 14 Uhr, Sa. und So. ab 11 Uhr. Schließzeiten: Markt: So. und Mo. 22.30 Uhr, Di. bis Sa. 23.30 Uhr | Gastro: So. und Mo. 22.30 Uhr, Di. bis Sa. 0 Uhr | Hexenkessel: So. und Mo. 23.30 Uhr, Di. bis Sa. 1 Uhr

Geboten wird: Alternativer Weihnachtsmarkt mit leckerem Bio-Essen und jeder Menge originellem Kunsthandwerk.

Besonderheiten: Die Theresienwiese verwandelt sich in ein funkelndes Lichtermeer – mit Bio-Speisen aus aller Welt, Kunsthandwerk sowie spannenden Performances und Live-Musik. Drei preisgekrönte internationale Produktionen aus Zirkus und Tanz eröffnen beim Tollwood Winterfestival berauschende Bühnenwelten

Anfahrt: U4 und U 5, Haltestelle Theresienwiese

Web:

Weihnachtsdorf im Kaiserhof der Residenz Prunkstück auf dem Weihnachtsmarkt in der Residenz: die hell erleuchtete Weihnachtspyramide. © IMAGO/Masha Mitchell Datum: 16. November bis 22. Dezember 2026

Wo: Münchner Residenz, Eingang Residenzstraße 1, Odeonsplatz

Öffnungszeiten: Täglich 11 bis 21 Uhr, 22. Dezember 11 bis 20 Uhr, Totensonntag (22.11.) geschlossen.

Geboten wird: Essensstände, dazu Handwerksbetriebe, bei denen Goldschmiede, Fellgerbereien und Glasbläser bei der Arbeit beobachtet werden können.

Besonderheiten: Am 6. und 7. Dezember, jeweils um 17.00 Uhr, verteilt der Nikolaus an alle Kinder kleine Geschenke (solange der Vorrat reicht). Am 23.11., 30.11., 8.12. und 14.12. findet von 16 bis 18 Uhr das kostenlose Kasperletheater im Märchenwald statt. Am 24.11., 1.12., 9.12. und 15.12. findet von 16 bis 18 Uhr das kostenlose Kinderschminken im Märchenwald statt.

Anfahrt: U3, U4, U5, U6, Bus 100, 153, N40, N41, N45 Haltestelle Odeonsplatz

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Weihnachtsmacherei Datum: 19. November bis 19. Dezember 2026

Wo: Auf dem Quartiersplatz, Berg-am-Laim-Straße 103

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 17 bis 21 Uhr, Samstag 15 bis 21 Uhr.

Geboten wird: Zauberwald, Eisstockschießbahn, Glühwein, Familientage, Live-Acts, Konzerte und vieles mehr!

Besonderheiten: Konzerte, Eisstockschießen und Besuch vom Nikolaus am 5.12. (hier Vorab-Anmeldung nötig, damit er genügend Geschenke für alle dabei hat). Am Wunschbaum können Besucher Wünsche von Tieren aus dem Münchner Tierheim erfüllen.

Anfahrt: U 2 Haltestelle Josephsburg, S 1, 2, 4, 6 und 8 Haltestelle Leuchtenbergring oder S S2, S4 und S6Berg am Laim

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Weihnachtsmarkt am Chinesischen Turm Spaß für die Kleinen: Das historische Kinderkarussell am Chinesischen Turm. © Imago/Heinz Gebhardt Datum: 19. November bis 23. Dezember 2026

Wo: Chinesischer Turm im Englischen Garten

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag: 11.30 bis 20.30 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 20.30 Uhr. 21. bis 23. Dezember 11 bis 20.30 Uhr.

Geboten wird: Kunsthandwerk aus der Region, frisch zubereitete Schmankerl, Glühwein und Punsch.

Besonderheiten: Für die kleinen Besucher hat das historische Karussell geöffnet, die Großen können sich auf zwei Bahnen im Eisstockschießen messen.

Anfahrt: Buslinien 54, 58, 68 und 154 (Haltestelle Chinesischer Turm), Tram 16 (Haltestelle Tivolistraße)

Web:

Weihnachtsmarkt am Mangfallplatz Datum: 27. November bis 29. November 2026

Wo: Mangfallplatz

Öffnungszeiten: Freitag 16 bis 21 Uhr, Samstag 11 bis 21 Uhr, Sonntag 11 bis 20 Uhr

Geboten wird: Glühwein und Feuerzangenbowle, frische Waffeln, heiße Maroni, Bratwürste und Gulaschsuppe, Honig frisch vom Imker und Adventskränze und -gestecke.

Besonderheiten: Jeden Tag gibt es ab 16 Uhr weihnachtliche Blasmusik.

Anfahrt: U1 Haltestelle Mangfallplatz

Weihnachtsmarkt am Rotkreuzplatz Datum: 20. November bis 23. Dezember 2026

Wo: Rotkreuzplatz Nordseite und Südseite

Öffnungszeiten: Täglich von 11 bis 20.30 Uhr, Totensonntag (22.11.) geschlossen.

Geboten wird: Zahlreiche Buden mit einer breiten Auswahl an Christbaumschmuck, Krippenfiguren, Seifen, Bienenwachskerzen, Handschuhen, Filzsternen, Holzspielzeug, Schmuck, Keramik, Stulpen, Duftölen und vielem mehr. Für das leibliche Wohl gibt es unter anderem selbstgemachte Feuerzangenbowle, Glühwein, Bombardino und leckere Crêpes.

Besonderheiten: Kasperltheater für die kleinen Besucher, dazu Weihnachtsgans-Tombola und tägliches Musikprogramm.

Anfahrt: U1 und U7 Haltestelle Rotkreuzplatz

Web:

Harry-Potter-Weihnachtsmarkt auf der Praterinsel Datum: 28. November bis 6. Dezember 2026 (Harry-Potter-Weihnachtsmarkt), 18. bis 20. Dezember 2026 (Veganer Weihnachtsmarkt)

Wo: Praterinsel 3–4

Öffnungszeiten: Noch nicht bekannt

Geboten wird: Ein Hauch Hogwarts mitten in München. HBO Max bringt Fotomotive, besondere Speisen und Aktionen für kleine und große Fans in die Stadt. Geplant sind zehn Buden. Am vierten Adventswochenende soll es dann ein rein veganer Markt sein.

Besonderheiten: Die Gestaltung greift den Stil der neuen Serie "Harry Potter und der Stein der Weisen" auf. Geplant sind passende Fotomotive für eure Erinnerungsbilder. Dazu kündigt HBO Max weitere Überraschungen an.

Anfahrt: S-Bahn Haltestelle Isartor, Tram 16 und 19 Haltestelle Maxmonument sowie Tram 17 Haltestelle Deutsches Museum

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Weihnachts- und Wintermarkt am Flughafen München Vorfreude auf die Festtage. Der Weihnachts- und Wintermarkt im Münchner Flughafen. © IMAGO/Rolf Poss Datum: 13. November bis 27. Dezember 2026

Wo: Flughafen München MAC-Forum

Öffnungszeiten: Täglich 11 bis 21 Uhr, Heiligabend 11 bis 16 Uhr

Geboten wird: Mehr als 40 Stände mit Kunsthandwerk, Bekleidung, Schmuck und Spielwaren sowie kulinarischen Köstlichkeiten wie heiße Maroni, Dampfnudeln oder Flammkuchen. Rahmenprogramm mit Livemusik von Rock bis Gospel und umfangreiches Kinderprogramm.

Besonderheiten: Große Eisfläche aus speziellem Kunststoff lädt zum Eisstockschießen und/oder Schlittschuhlaufen ein. Schlittschuhe können vor Ort ausgeliehen werden. Täglich von 11 bis 21 Uhr.

Anfahrt: S1 oder S8 Haltestelle Flughafen

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Winterdorf im Alten Hof Datum: Ab 16. November 2026, Ende noch nicht bekanntgegeben

Wo: Alter Hof 3

Öffnungszeiten: Täglich von 13 bis 22 Uhr

Geboten wird: Ausgewählte fränkische Winzer-Glühweine, herzhafte Winterküche und Eisstockschießen.

Besonderheiten: Jeden Donnerstag von 17 bis 22 Uhr ist After Work mit Livemusik.

Anfahrt: U3 und U6 sowie alle S-Bahnen, Haltestelle Marienplatz

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Winterrausch im Hexenhaus – Kulturcafé Gans Woanders Winterrausch im Hexenhaus heißt es ab dem 12. November im Ganswoanders am Kolumbusplatz. © Gans Kreativ GmbH Datum: 12. November bis 23. Dezember 2026

Wo: Kulturcafé Gans Woanders, Pilgersheimerstraße 13

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag, 14 bis 23 Uhr, Freitag 14 bis 0 Uhr, Samstag, 12 bis 0 Uhr, Sonntag, 11 bis 22 Uhr. An den stillen Feiertagen im November hat der Handwerksmarkt geschlossen, der Weihnachtsmarkt ist regulär geöffnet.

Geboten wird: Neben zahlreichen Verkaufsständen von Schmuck, über Babymode bis hin zu Holzmöbeln und leckeren Schnäpsen und Likören sind zudem weihnachtliche Workshops, spektakuläre Feuershows, buntes Kinderprogramm, atemberaubende Luftakrobatik, leckerer Glühwein, Weihnachtsgebäck, spannende Lesungen, Musik von lokalen Künstlern und vieles mehr geboten.

Besonderheiten: Aufgestellte Feuerschalen laden zum Aufwärmen und Glühweintrinken ein.

Anfahrt: U1, U2 und U7, sowie Bus N45 und 58 Haltestelle Kolumbusplatz oder Bus 52 Haltestelle Humboldtstraße

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Winterworld in Freimann Auch auf der 16x4 Meter großen Eisbahn der Winterworld lässt sich entspannt Schlittschuhlaufen. © Kay MacKenneth Datum: 7. November bis 20. Dezember 2026

Wo: Am Ausbesserungswerk 8, Außengelände der Münchner Motorworld

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag: 15 bis 22 Uhr, Freitag: 15 bis 23 Uhr, Samstag: 11 bis 23 Uhr, Sonntag: 11 bis 22 Uhr. Montags sowie am Volkstrauertag (15. November), am Buß- und Bettag (18. November), am Totensonntag (22. November) geschlossen.

Geboten wird: Über 30 Stände und Schausteller mit allem, was das weihnachtliche Herz begehrt, Süßes und Deftiges für den kleinen und großen Hunger.

Besonderheiten: Eisstockschießen, sowie Kinderkarussells, ein Riesenrad und eine Glühweinpyramide. Jeden Tag kommt von 17.45 bis 18.30 Uhr und 18.45 bis 19.30 Uhr der Weihnachtsmann in der Weihnachtswerkstatt zu Besuch. Zudem gibt es Livemusik und ein abwechslungsreiches Kinderprogramm.

Anfahrt: U6, Haltestelle Freimann

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WinterWunderWerk im Werksviertel Beim Winterwunderwerk im Werksviertel-Mitte ist auch eine Eisfläche zum Schlittschuhlaufen geboten. © Ivana Bilz/Urkern Datum: 12. November bis 20. Dezember 2026

Wo: Knödelplatz (Nähe Ostbahnhof)

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 16 bis 22 Uhr, Samstag: 11 bis 22 Uhr, Sonntag: 11 bis 20 Uhr. Am 15. November (Volkstrauertag), 18. November (Buß- und Bettag) und am 22. November (Totensonntag) ist das WinterWunderWerk geschlossen.

Geboten wird: Schmankerlmarkt mit zahlreichen Foodtrucks, dazu Glühwein und mehr an der Wally-Bar sowie Stände mit handgefertigtem Schmuck und weiteren Geschenkideen.

Besonderheiten: Wer sich sportlich betätigen möchte, kann dies auf insgesamt fünf überdachten Bahnen beim Container Collective und auf dem Maris-Jansons-Platz – direkt vor dem Riesenrad Umadum - oder auf der großen Eislaufbahn auf dem Knödelplatz (Schlittschuhe können vor Ort ausgeliehen werden) tun.

Anfahrt: U5, S1 – S8, Tram 19, Bus 54, 55,62, 100, 145,155, 187, N43, N44, N55 Haltestelle Ostbahnhof, dort der Beschilderung "Werksviertel" folgen.

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Winterzauber auf dem Viktualienmarkt Datum: 12. November 2026 bis 1. Januar 2027

Wo: Viktualienmarkt

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 16 bis 23 Uhr, Freitag 17 bis 23 Uhr, Samstag 12 bis 23 Uhr, Sonntag 13 bis 21 Uhr, am 24. Dezember bis 26. Dezember bleibt der Markt geschlossen.

Geboten wird: Weihnachtlich geschmückte Stände und zusätzliche Hütten, die mit ihren Leckereien zum Naschen einladen, dazu Glühwein zum Aufwärmen und Genießen.

Besonderheiten: Sehenswerte Krippe am Biergarten, deren Figuren das Geschehen auf dem Viktualienmarkt wunderbar widerspiegeln. Am 6. Dezember schaut der Nikolaus von 16 bis 18 Uhr vorbei. Erstmals wird es auch einen 8,50 Meter hohen Weihnachtsbaum geben.

Anfahrt: S-Bahn, U 3 und U6, Bus Linie 62

Winterzauber Gans am Wasser im Westpark Datum: 27. November 2026 bis 1. Januar 2027

Wo: Café Gans am Wasser im Westpark am Mollsee

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10 bis 21 Uhr, Sonntag 10 bis 18 Uhr. Heiligabend geschlossen. Ab 25.12. täglich 10:00 - 18:00 Uhr.

Geboten wird: Besinnliche Stimmung zwischen bunten Lichtern mit Punsch und Glühwein und Kulturprogramm an den Wochenenden.

Besonderheiten: Wärmende Feuerschalen laden zum gemütlichen Beisammensein ein.

Anfahrt: U4, U5 und S7 Haltestelle Heimeranplatz, U6 Haltestelle Partnachplatz, Bus 62, 130 und N43 Haltestelle Baumgartnerstraße und dann wenige Gehminuten zum Café Gans am Wasser.

Web:

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