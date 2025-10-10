Die Residenzwoche startet heute in München: Das müssen Sie wissen

Bei der Residenzwoche ist wieder ein vielfältiges Programm geboten. In der Residenz erinnern zudem zwei neue Ausstellungen an zwei bedeutende bayerische Könige und ein besonderes Kunstwerk ist zurück am historischen Platz.

In der Ausstellung "Königszeit – Umbruchzeit“ sind verschiedene Aspekte der Regentschaft Max I. Joseph veranschaulicht. Vom Staatsgeschäft bis hin zum Privaten. Die Wohnräume des Königs und seiner Familie sind nicht erhalten.

Die Münchner Residenz ist immer einen Besuch wert – einmal im Jahr zur Residenzwoche aber vielleicht besonders. Die beginnt am Freitag (10. Oktober) zum 23. Mal und auch heuer wartet wieder ein vielseitiges Programm aus Führungen, Ausstellungen und Konzerten auf die Besucher.

"Hoch hinaus" lautet diesmal das Thema, das zwei herausragende Persönlichkeiten der bayerischen Geschichte in den Mittelpunkt stellt: den ersten König Bayerns, Max I. Joseph, und seinen Sohn, Ludwig I., bekannt als Förderer der Künste und Bauherr. Mit ihnen begann eine neue Epoche: der Aufstieg Bayerns zum Königreich, der Ausbau der Residenz zum monarchischen Repräsentationszentrum und eine Kulturpolitik, die München zur Kunst- und Architekturmetropole erhob. Eine Phase der politischen, künstlerischen und kulturellen Umbrüche.

Ausstellungen würdigen Schlüsselfiguren der bayerischen Geschichte

Zum Start der diesjährigen Residenzwoche eröffnet die Bayerische Schlösserverwaltung dazu passend gleich zwei neue Ausstellungen in der Residenz, die diese beiden Schlüsselfiguren würdigen, die noch dazu in diesem Jahr runde Jubiläen haben. König Max I. Josephs (reg. 1799-1825) Todestag jährt sich heuer zum 200. Mal und das 200. Thronjubiläum Ludwigs I. (reg. 1825-1848) wird gefeiert.

Um diese beiden geht es: Max. I. Joseph mit seinem Sohn Ludwig. © Daniel v. Loeper

Eintauchen ins Leben des ersten bayerischen Königs

Die neue Dauerausstellung "Königszeit – Umbruchzeit" etwa befasst sich mit der frühen Königszeit Bayerns, aus der aufgrund von Kriegsschäden und Entscheidungen beim Wiederaufbau bislang in der Residenz kaum mehr etwas sichtbar war.

Aus dem Kurfürsten Max IV. Joseph wird durch ein Bündnis mit Napoleon König Max I. Joseph, Bayerns erster König. Unter ihm wird Bayern zum modernen Verfassungsstaat. "Das Gottesgnadentum war mit der Französischen Revolution vorbei, der König musste eine neue Legitimationsbasis seiner Herrschaft finden", erklärt Museumsdirektor Christian Quaeitzsch. Dazu gehörten nicht nur eine moderne Verwaltung und eine liberale Verfassung mit Ministerien und Ministern, die dem König auf Augenhöhe begegneten als neue Form der Repräsentation, sondern auch eine neue Form der Inszenierung des Königs zwischen öffentlichem Amt, privatem Familienleben sowie der königlichen Familie als erste Familie des Staates. "Die Royal Families, wie wir es heute kennen, das beginnt damals", erklärt Quaeitzsch.

V.li.: Museumsdirektor Christian Quaeitzsch und Hermann Auer, Präsident der bayerischen Schlösserverwaltung. © Daniel v. Loeper

Im einstigen Staatsratssitzungszimmer sind nun knapp 50 Exponate zu sehen, die die Atmosphäre der frühen Königszeit wieder lebendig machen: Möbel, Gemälde, kunsthandwerkliche Stücke aus dem Besitz des Königspaars. Ergänzt durch eine moderne Vermittlung – von Audioguides in neun Sprachen bis hin zu einer zweisprachigen Vertiefungsstation – können die Besucherinnen und Besucher hier unmittelbar in die Welt des frühen 19. Jahrhunderts eintreten.

Schwanthalers Entwürfe für den Königsbau

Die zweite Schau, die als Sonderausstellung bis 15. Januar 2016 im Königsbau zu sehen ist, widmet sich einem der bedeutendsten Bauprojekte Ludwigs I.: der Ausgestaltung seiner eigenen Wohnräume im Königsbau. Dieser war sein erstes großes Bauprojekt, nachdem er 1825 endlich König geworden war.

Gezeigt werden rund 45 Entwurfszeichnungen des Bildhauers Ludwig Schwanthaler (1802–1848), den Ludwig I. gezielt zu seinem Hofbildhauer aufbaute, und die die Entstehung der anspruchsvollen Ausgestaltung nachvollziehbar machen, die Ludwig I. für seine Repräsentations- und Wohnräume entwerfen ließ. So wird sichtbar, wie aus einem künstlerischen Konzept ein vielschichtiges Bildprogramm erwächst, das die Wohnräume Ludwigs I. in eine Galerie antiker Dichtung verwandelte.

Canovas Venus zurück am historischen Ort

Zusätzlich zu den beiden neuen Ausstellungen ergänzt ein weiteres Highlight jetzt die Ausstellung der Residenz: Antonio Canovas berühmte Venus ist an ihren historischen Standort zurückgekehrt. Die klassizistische Marmorskulptur der Göttin der Schönheit zählt zu den herausragenden Werken der europäischen Bildhauerei des frühen 19. Jahrhunderts. Ludwig hatte sich noch als Kronprinz im Atelier des Künstlers in die Skulptur verliebt und das damals schon enorm teure Stück mit dem Geld des Vaters erworben.

Antonio Canovas berühmte Venus zählt zu den herausragenden Werken der europäischen Bildhauerei des frühen 19. Jahrhunderts. © Daniel v. Loeper

Dank zahlreicher Spender kehrt die ebenso schwergewichtige wie fragile Marmorskulptur nun an ihren ursprünglichen Präsentationsort in der Residenz zurück – ins Zentrum der prachtvollen Steinzimmer, in denen Max I. Joseph seit 1799 Hof hielt und wo die schöne Göttin nun erneut im Zusammenspiel mit der Architektur und Dekoration ihren vollen Zauber entfaltet. Dafür steht sie nun auf einem drehbaren Sockel, wie es auch im 19. Jahrhundert für derlei Skulpturen üblich war.

Residenzwoche – es gibt noch Karten

Für einige der Konzert-Höhepunkte der Residenzwoche sind noch Karten erhältlich. Gespielt wird unter anderem im Schwarzen Saal und im Antiquarium der Residenz München, beides Säle, die sonst nicht für Konzerte geöffnet sind. Außerdem werden tagsüber Wandelkonzerte in der Residenz München angeboten, welche die historischen Raumfolgen des Museumsrundgangs mit Musik erfüllen.

Auf der Webseite der Bayerischen Schlösserverwaltung ist das gesamte Konzertprogramm abrufbar: .

Tickets sind unter , an allen Vorverkaufsstellen von Reservix ( ), im Museumsladen der Residenz München sowie telefonisch unter 0821-510088 erhältlich.