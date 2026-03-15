Zum Trambahn-Jubiläumsjahr veröffentlicht die MVG eine umfassende Broschüre –mit einem ausführlichen Blick zurück wie auch in die Zukunft. Ein wahres Schmankerl für Tram- und München-Fans.

Archiv der Freunde des Münchner Trambahnmuseums 7 Jetzt schon elektrisch vom Isarthalbahnhof zum Färbergraben. Eine Tram im Betriebshof in der Schäftlarnstraße 1896.

Archiv der Freunde des Münchner Trambahnmuseums 7 1876: Die Pferdebahn fuhr vom Promenadeplatz über Karlsplatz und Centralbahnhof bis zur Stadtgrenze in der Nymphenburger Straße.

Archiv der Freunde des Münchner Trambahnmuseums 7 Disponenten im Stationshaus am Stachus, 1968: Die Broschüre gibt auch Einblicke hinter die Kulissen.

1968: Die Linie 29, die zwischen Pasing und dem Michaelibad verkehrte, fährt über den Marienplatz. In diesem Jahr wurde der Abschnitt durch die Fußgängerzone eingestellt.

Archiv der Freunde des Münchner Trambahnmuseums 7 1968: Die Linie 29, die zwischen Pasing und dem Michaelibad verkehrte, fährt über den Marienplatz. In diesem Jahr wurde der Abschnitt durch die Fußgängerzone eingestellt.

Linie 39 nach Kleinhadern, hier in der Bayerstraße: Die 64 D-Wagen, die den Krieg überstanden hatten, wurden Mitte der 1950er-Jahre grundlegend modernisiert. Die letzten zog man nach den Olympischen Spielen 1972 aus dem Verkehr.

Archiv der Freunde des Münchner Trambahnmuseums 7 Linie 39 nach Kleinhadern, hier in der Bayerstraße: Die 64 D-Wagen, die den Krieg überstanden hatten, wurden Mitte der 1950er-Jahre grundlegend modernisiert. Die letzten zog man nach den Olympischen Spielen 1972 aus dem Verkehr.

Das Jubiläumsjahr nimmt Fahrt auf: 150 Jahre wird die Münchner Trambahn heuer alt – und die MVG feiert, natürlich mit den Münchnerinnen und Münchnern, mit einer ganzen Reihe von Aktionen.

Seit diesem Sonntag gibt es nun auch eine umfangreiche Jubiläumsbroschüre für alle Tram-Fans. Darin werden auf 50 Seiten unter anderem die Fahrzeuge gezeigt, die in den vergangenen 150 Jahren in München eingesetzt wurden.

Analog dazu wird auch auf die Geschichte geschaut. Gestartet ist die Münchner Tram am 21. Oktober 1876 mit sechs Pferdewagen für je 24 Personen mit nur 12 Sitzplätzen und 2,8 Kilometer Strecke. 390.000 Fahrgäste zählte man damals im ersten Jahr, München hatte knapp 200.000 Einwohner. Heute fahren pro Tag mehr Menschen mit der Tram. 1895 begann dann die Elektrifizierung und schon 1900 fuhren die letzten Pferdetrams.

Auch das Netz wurde stetig ausgebaut – bis 1910 gab es schon Linien nach Pasing, Grünwald, zum West- und zum Waldfriedhof. Und auch in Kriegszeiten war die Tram teilweise im Einsatz und rollte schon im Mai 1945 wieder durch die Stadt. In den 50er und 60er Jahren erlebte die Tram einen wahren Boom, das „Maximalnetz“ 1964 maß 134,6 Kilometer Strecke. Ältere Münchner erinnern sich, dass auch durch die Neuhauser- und Kaufingerstraße eine Trambahn ratterte, 1968 rollte sie das letzte Mal über den Marienplatz.

1975 verabschiedete man sich dann von den Schaffnern und S-Bahn und U-Bahn-Bau sorgten für die Einstellung vieler Strecken. Erst in den 90ern erlebte München seine Tram-Renaissance: Alte Strecken wurden reaktiviert, in den Nuller- und Zehnerjahren wurde das Netz ausgebaut – wie heute wieder.

Die Broschüre wirft auch einen Blick auf die Gegenwart, auf das Netz der Zukunft und die Tram als nachhaltiges, platzsparendes Verkehrsmittel, das die Stadtentwicklung fördert und auf Ökostrom setzt. Und auf den Trambetrieb anderer europäischer Metropolen wird geschaut. Außerdem stellen sich in der Broschüre auch Gesichter hinter der Tram vor und geben einen Einblick in ihre Arbeit, die – so die MVG – „ein Teil des großen Ganzen ist und die Tram zu dem macht, was sie ist: ein Stück Münchner Seele, eine Begleiterin durch den Alltag und Abenteuer.“

Die Jubiläumsbroschüre ist ab16.3. kostenlos erhältlich in den MVG Kundencentern, in den Infoboxen, an U-Bahnhöfen und in Tram und Bus.