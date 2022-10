Die Münchner Bank eG: Gemeinsam. Nachhaltig. Erfolgreich.

Die Münchner Bank eG steht seit jeher für ein nachhaltiges, genossenschaftliches Geschäftsmodell – mit großem Erfolg.

29. Oktober 2022 - 07:19 Uhr

Ein krisensicherer Job in der schönsten Stadt der Welt – und das bei einem Arbeitgeber, bei dem "soziale Nachhaltigkeit“ gesellschaftlicher Auftrag ist: bietet, was Unternehmen heute sexy macht. Was die Bank seit 160 Jahren lebt, entdecken heute immer mehr andere Firmen für sich: Genossenschaft als nachhaltiges Geschäftsmodell. Die AZ sprach dazu mit der Vorstandsvorsitzenden Sandra Bindler.

AZ: Frau Bindler, Genossenschaften erfreuen sich großer Beliebtheit. Warum gerade jetzt?

SANDRA BINDLER: Das einfache Prinzip einer Genossenschaft war und ist es, gemeinsam Ziele zu erreichen – erfolgreicher und effektiver, als es dem Einzelnen möglich wäre. "Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele“: Dieses Motto hat sich gerade in Krisen bewährt. Davon gab es in den letzten 160 Jahren in Deutschland ja einige – und wir sind immer noch da!

Sandra Bindler, Vorstandsvorsitzende der Münchner Bank eG. © Münchner Bank eG

Die Münchner Bank eG wurde von Focus Money zum vierten Mal in Folge als beste Bank Münchens ausgezeichnet. In vielerlei Hinsicht kann man sie sicher als visionär bezeichnen: Stimmt es beispielsweise, dass Sie schon seit einigen Jahren eine "Genossenschaftliche Vernetzerin“ beschäftigen?

SANDRA BINDLER: Das ist richtig, diese Position und Berufsbezeichnung ist meines Wissens immer noch einmalig in Deutschland. Wir haben auch eine Leiterin "Unternehmenskultur“, die zudem unser Marketing verantwortet. Beide zahlen darauf ein, dass wir mehr als eine sind und genossenschaftliche Werte hochhalten. Und ja: Wir vernetzen München! Und zwar jeder unserer 496 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. So sind wir heute mit rund 60.000 Mitgliedern eines der größten Netzwerke in München: Privatkunden und Geschäftskunden, von der Gemüsehändlerin über den Clubbesitzer bis hin zu Zahnärzten und Zahnärztinnen ist alles bei uns vertreten. Unsere Community ist so bunt und vielfältig wie unsere schöne Stadt.

Sie konzentrieren sich ausschließlich auf München und die Region?

SANDRA BINDLER: Ja, wenn das Herz für München schlägt, ist man bei uns genau richtig! Dass der Regionalitätsgedanke besonders großgeschrieben wird, steckt bei uns ja schon im Namen. Und das leben wir nicht nur im täglichen Finanzgeschäft zur wirtschaftlichen Förderung unserer Mitglieder. Wir engagieren uns auch sozial in der Region, beispielsweise über die Crowdfunding-Plattform "viele-schaffen-mehr.de“: Darüber fördern die teilnehmenden Banken der genossenschaftlichen Finanzgruppe der Volks- und Raiffeisenbanken zukunftsfähige Projekte auf lokaler Ebene. Etwa, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens und die UN-Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen.

Auch den Christopher Street Day hat die Münchner Bank eG gefördert, als von "Diversity“ noch nirgendwo die Rede war.

Ja, wir sind schon sehr lange Unterstützer des CSD. Bei uns stehen der Mensch und die Gemeinschaft im Mittelpunkt – schon immer. Nennen Sie es gerne "sozial nachhaltig“: Für uns sind gesellschaftliches Engagement und soziale Verantwortung wesentliche Elemente des Entwicklungspfades, den wir auch in Zukunft weiter gehen und nach vorne bringen wollen. Natürlich zusammen mit unseren Mitgliedern, Kundinnen und Kunden und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sandra Bindler, Vorstandsvorsitzende der Münchner Bank eG

Laut Duden ist "Genosse“ verwandt mit "genießen“. In welchen Genuss kommen Ihre 60.000 Mitglieder?

SANDRA BINDLER: Zuallererst: Unsere Mitglieder sind gleichzeitig Miteigentümer unserer Bank und bestimmen unsere Geschäftspolitik aktiv mit. Darüber hinaus genießen sie tatsächlich exklusive Vorteile, zum Beispiel über unser Partnerprogramm: Wenn sie Firmen- oder Gewerbekunde sind, empfehlen wir sie weiter, auf den Partnerwänden in unseren Filialen und online. Dafür bieten sie den anderen einen besonderen Mehrwert. Das kann eine Vergünstigung oder ein besonderer Service sein. Und weil wir gerade beim Genießen sind: Beim Italiener in Unterföhring bekommen unsere Mitglieder zum Beispiel ihre eigene "Münchner Bank Pizza“! Außerdem gibt es bei uns regelmäßig tolle Veranstaltungen – von der Modenschau bis zur Vernissage, bei uns ist immer was geboten.

Der genossenschaftliche Treffpunkt. © Münchner Bank eG

Wie würden Sie Menschen, die idealerweise für die Münchner Bank eG arbeiten, darüber hinaus beschreiben?

SANDRA BINDLER: Offen, empathisch, neugierig auf andere Menschen, mit großem Spaß am Vernetzen. Nicht-Banker sind bei uns genauso willkommen wie langjährige Bankkaufleute, Zuagroaste genauso wie echte Münchner Kindl. Ob Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Mitglieder – uns vereinen unsere vier genossenschaftlichen Werte: heimatverbunden, ehrlich, partnerschaftlich und unabhängig.

