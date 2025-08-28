Die AZ hat dazu aufgerufen, ihre Lieblings-Dialektwörter zu teilen – und viele Leserinnen und Leser haben uns ihre Wort-Schätze zugeschickt.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Mit dem Bairischen ist es ja nicht ganz so einfach. Den Dialekt gibt es nämlich in vielen Sprach-Varianten, je nach geografischer Örtlichkeit.

Klar ist: Bairisch (mit "i"!) wird in Bayern nicht nur in Oberbayern, Niederbayern und der Oberpfalz gesprochen, sondern auch in Aichach-Friedberg sowie im Donau-Ries (Bezirk Schwaben). Selbst in Nürnberg (liebe Franken, jetzt heißt es wieder mal ganz, ganz stark sein) existiert noch eine Mischform aus dem Bairischen und dem Ostfränkischen – denn schon seit dem Mittelalter lag die alte Reichsstadt Nürnberg ja genau an der fränkisch-bairischen Sprachgrenze.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Ansonsten ist Bairisch zu hören: in Österreich (außer in Vorarlberg), in Südtirol sowie einigen Gemeinden in Oberitalien, wo sich bairische Sprachinseln mit alt- und mittelhochdeutschen Relikten erhalten haben. Salopp könnte man also sagen: Wer Bairisch spricht, ist nicht allein auf der Welt.

Lieblings-Dialektwörter in Bayern: Die vornehme Sprache der Münchner

Und was ist mit dem Münchnerischen? Das Altbairische in der Stadt unterscheidet sich doch in Teilen recht stark von dem "auf dem Land" gesprochenen Dialekt. Der bekannte Sprachwissenschaftler und Dialekt-Guru Prof. Anthony Rowley begründet das so: "München als Residenzstadt und Handelszentrum war Anziehungspunkt für Menschen aus allen Regionen Bayerns und darüber hinaus. Deren Einfluss erweiterte den Wortschatz durch viele Lehnwörter, z.B. aus dem Französischen und Italienischen, veränderte aber auch die Ausdrucksweise: Der Hauptstädter spricht vornehmer."

In der Landeshauptstadt spricht man vornehmer, verrät Dialekt-Guru Prof. Anthony Rowley. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Falls er überhaupt noch Bairisch kann. Denn klar ist seit Langem leider auch: Der bairische Dialekt scheint in München allmählich auszusterben. Nur noch weniger als ein Prozent der Münchner Schüler reden in Mundart. Weshalb, wie in der AZ berichtet, vereinzelt Bemühungen in Gang kommen, diesen traurigen Trend zu stoppen. So etwa hat die LMU heuer im April eine "DialektApp Bayern" gestartet.

Immerhin: Zumindest viele AZ-Leserinnen und -Leser sind des Bairischen noch mächtig und haben uns Ihre Lieblings-Dialektwörter zugeschickt. Wir stellen heute viele davon vor. Es sind wahre Wort-Perlen darunter!

Uralt: Die Stranitzn

1) Strietzi 2) eine Stranitzn (= Papier-Tüte, zuletzt gehört am Viktualienmarkt vor ca. 60 Jahren) Waltraud Felski

Noagerlkramer (einer, der Noagerl zusammenschüttet, um gratis zu trinken); derrennt (verunfallt, verunglückt). Herbert Bodenschatz

Mein Wortschatz: agratt – das bedeutet ausgerechnet. Petra Reber

Mein Wort-Schatzerl ist Diridari! Marianne Heddergott

Ruckzuri! Ruckumi!

Unter den bairischen Wortschätzen gefallen mir vor allem die imperativen Ausdrücke mit dem Wort "rücken": ruckzuri, ruckzuawa, ruckdani, ruckumi. Vielleicht lässt uns der Zufall irgendwann zammrucka, dann können wir weitere wunderbare Wortschätze des Bairischen auspacken.

Herzlich Ihr

Rudolf Strasser

"Als Eingeborene ist die Entscheidung nicht leicht"

Hier einige bairische Wörter, die bei uns, besonders von Älteren, noch in Gebrauch sind, und die ich sehr mag:

Springgingal (übermütiger, junger Mensch)

Sparifangal (Teufel)

Gflichdad (grünes Kraut z. B. bei Gelberüben)

Grassld (Nadelholz-Abfall)

draamhabbad (schlaftrunken)

Leider konnte ich mich nicht für ein Wort entscheiden, weil ich als "Eingeborene" einfach so viele kenne. Barbara Fleischmann

Ein echter Appetithappen

Mein liebstes Wort-Schatzerl is a Mongtratzerl (bairisch für Appetithappen. Eine kleine Mahlzeit von der ein gestandenes Mannsbild keinesfalls satt wird.) Harry Langrehr

Ohrwaschlrennats und Dreiquartlprivatier

Liabe Leitl vo da AZ, i schick eich amoi a mittlprächtige Listn aus meim vom Münchnerischn geprägtn bairischen Wortschatz:

aggratt – arschlings – Bixlmadam – dabräsld – Dreiquartlprivatier – Fisimatentn – Glump & Graffe – gschmeidig – Haumdaucha – Herrschaftszeiten – hoibscharig – Irxnschmoiz – Millidistl – Ohrwaschlrennats – Schachterldeifi – Schäslong – Stiangglandarass – schnaggerlfidöi – Vakanz und Zwickerbusserl.

Fois eich de ned glanga, a boar Hundert hätt i no parat... Habedehre, tschau und servus, da Simon Kare

Schon mal von einem Tschambstara gehört?

Auch ich habe ein paar urbairische Ausdrücke, die Sie evtl. verwerten können:

gschupfte Henna (komische Oide)

a oide Tschumbe (zamzupfte, komisch gekleidete Oide)

Stanniol (Alufolie für die Küche)

Lattirl (Labiler Befehlsemp- fänger von der Ehefrau)

Tschambstara (a Mo, der a gschlamperts Verhältnis hat)

Des war’s. I hoff, ihr kennts wos braucha. Hechste Zeit, dass wos gmacht werd! Respekt!

Liebe Grüße

Hanni Richter

Zuaweziaga?

Und hier meine Wort-Schatzerl:

Zuaweziaga (Fernglas)

Hemadlenz (Kind im Nachthemd)

Bsuffas Wogscheidl (ein Trinker)

Diridari (Geld)

Mongdratzal (Amuese geule)

Dr. Edith Wölfl, München

Rehgoaß?

Eins meiner liebsten Dialekt Wörter ist, passend zur Schwammerlzeit: Rehgoaß (bitte mit scharfem ß!) – bedeutet in meiner niederbayrischen Heimat Reherl, Pfifferling.

Susanne Fuhlmann München und Haibach (Straubing-Bogen)

Mongdratzerl liegt sehr hoch im Kurs

Stingglanderrass für Mischling (Hund, Katze etc.) Sabine Neitzel

Ein Mischlingstier wird auch gern mal Stingglanderrass genannt (Symbolbild). © imago

Pfundig! Alois Hoschkara

Ich finde, dass Spekuliereisen und Hemadlenz dazu müssen. Wolfgang Fuchs

Mein Vorschlag: Mongdratzerl Andreas Heigl

Als Zugroaste finde ich besonders schön „Arschlings einparken“. Das klingt doch sehr charmant, oder? Dörte Mäder

Ein uralter Name für eine Schubkarre

Servus beinand, Ihr Aufruf in der AZ vom 19.8.25 erinnert mich an eine Situation vor etwa 60 Jahren, zu meiner frühen Jugendzeit:

Ein damals älterer Kollege hat mir erzählt, dass er mit dem „Raldrong“ (Schreibweise?) von einer Feier im Wirtshaus heimgefahren wurde. Auf Hinterfragen der Fahrzeugart wurde mir als „Stadterer“ (Münchner) der funktionale Zusammenhang von Rad (Ral..) und Tragegriffe (...drong) an einer Schubkarre – und somit die Bezeichnung erklärt. Bernhard Sirch

Von zeggerlfett bis bacherlwarm

As Münchnerin habe ich viele bairische Lieblingswörter. Hier eine kleine Auswahl:

zeggerlfett (Lieblingswort!)

obfiseln

Baazi

Hoderlump

Loamsida

Umstandskramer

Gschaftlhuaba

Grattler

Zwiderwuarzn

Quadratratschn

Mauraloawe

Gspusi

Ruferschmarrn

bacherlwarm

draamhabbad

biesln

bärig

griawig

greislig

arschlings

Antn

Glubberl

Ditsche

Großkopfert

Pack mas wieda

Freundliche Grüße und Pfia Good,

Olga Müller, Krailling