Die Kramperl sind los! Krampusse laufen über Münchner Christkindlmarkt

Rund 300 Krampusse sind am Sonntagnachmittag in München an Schaulustigen vorbeigezogen.

11. Dezember 2022 - 16:19 Uhr | AZ

München - So manchen würde es da gruseln, doch Clemens Baumgärtner (CSU), Wirtschaftsreferent der Stadt, ließ sich am Sonntag von den wilden Minen, zotteligen Pranken und spitzen Hörnern der Perchten und Kramperl auf dem Christkindlmarkt nicht aus der Ruhe bringen. Musste er wohl auch nicht, denn beim Fototermin zum Auftakt waren die wilden Gesellen auch noch ganz brav. München: 300 Krampusse ziehen an Schaulustigen vorbei Schauriger ging es dann schon zu, als die etwa 300 als Krampusse verkleideten Menschen an den vielen Schaulustigen vorbeizogen. 30 Gruppen aus Bayern, Österreich und Südtirol waren der Einladung der Münchner Krampusgruppe Sparifankel Pass gefolgt. Als altbayerisches Spektakel, das nach zwei Jahren Pause wieder stattgefunden hat.