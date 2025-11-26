AZ-Plus
Die KI übernimmt: 1500 Mitarbeiter sollen bei großem Münchner Versicherer weichen

Die Künstliche Intelligenz macht schnelle Fortschritte. Viele Unternehmen überlegen, wie sie Arbeitsprozesse automatisieren könnten. Ein Beispiel: Deutschlands größter Versicherer.
AZ/dpa
Bald überflüssig und durch KI ersetzt? Versicherungen und große Banken beschäftigen viele Mitarbeiter in Call-Centern.(Symbolbild)
Bald überflüssig und durch KI ersetzt? Versicherungen und große Banken beschäftigen viele Mitarbeiter in Call-Centern.(Symbolbild) © Oliver Berg/dpa
München

Eine große Tochter der Allianz will nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" über 1500 Mitarbeiter durch Künstliche Intelligenz ersetzen. Demnach will die auf Versicherungen rund um Reise und Auto spezialisierte Allianz Partners einfache Kundenanrufe künftig vermehrt durch KI beantworten lassen.

Das Unternehmen bestätigte keine konkreten Stellenabbaupläne, widersprach aber auch nicht. "Wir befinden uns aktuell in einer frühen Phase der Prüfung, wie sich diese Veränderungen auf uns auswirken werden", teilte eine Sprecherin mit. "Dazu finden bereits vertrauliche Gespräche mit unseren Arbeitnehmervertretern statt." Weitere Kommentare könne Allianz Partners daher derzeit nicht abgeben.

Allianz Partners: Personalkürzungen in mehreren Ländern

Laut SZ sind Personalkürzungen in mehreren Ländern geplant. Allianz Partners beschäftigt insgesamt 22.600 Menschen, davon dem Bericht zufolge etwa 1600 in Deutschland. 

In der Finanzbranche wird schon seit Jahren diskutiert, dass Automatisierung und Digitalisierung viele Jobs überflüssig machen könnten. Die Allianz insgesamt hat in den vergangenen zehn Jahren dennoch im Saldo gut 9000 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt, Ende 2024 arbeiteten laut Geschäftsbericht weltweit 156.626 Menschen für den Münchner Dax-Konzern.

1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • zOTTEL vor 50 Minuten / Bewertung:

    Jetzt fängt es in Deutschland an....Mitte des Jahres hat Salesforce den Anfang mit 5000 Leuten gemacht, die wegen KI weichen mussten - sollen die hohen Herren Ihren Bonus in Immoblien stecken, wo sie keiner findet.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
