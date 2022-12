Die gute Nachricht: München hat bald einen hässlichen Platz weniger

Der Willy-Brandt-Platz vor den Riem Arcaden soll schöner und vor allem grüner werden.

Trudering-Riem - Möglichst bald soll München einen greislichen Ort weniger haben: Der Willy-Brandt-Platz vor den Riem Arcaden, der zwar fast doppelt so groß wie der Marienplatz ist, aber nicht annähernd so fototauglich, soll schöner werden.

Pflastersteine weg, Stauden und Wiesen hin

Der Stadtrat hat diesen Sommer beschlossen, dass die Verwaltung ein Konzept erarbeiten soll. Dieses soll die Wünsche von rund 200 Bürgern, die sich in einer Beteiligung geäußert hatten, und eine Studie mit einbeziehen.

Die Verfasser schlagen darin vor, dass die Flächen, die momentan nicht genutzt werden, "der Natur zurückgegeben werden". Diese Flächen sollen also entsiegelt und mit artenreichen Wiesen, Stauden, Sträuchern und mit Bäumen bepflanzt werden. Die Hoffnung ist, so die Biodiversität zu fördern und die Natur in der Stadt erlebbar zu machen.

"Befestigt" sollen nur die Flächen werden, die zum Beispiel für den bereits stattfindenden Markt gebraucht werden.

Auch Sitzmöglichkeiten, einen bespielbaren Brunnen und Spielangebote für Kinder und Jugendliche sollen geschaffen werden. Es soll ein Platz "voller Leben" werden, kündigte SPD-Stadtrat Andreas Schuster an.