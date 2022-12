Die gute Nachricht: Der Edelweißplatz ist grüner und schöner

Pflaster wurde entfernt, dafür wurden Pflanzen eingesetzt - im Sinne der Schwammstadt.

Gesichert: Das Kunstobjekt "Torre Pendente" (1987) am Edelweißplatz.

München - Pläne für Plätze, die irgendwann schöner werden sollen, gibt es im Münchner Rathaus viele. Die Umsetzung dauert aber oft lange.

Beim Edelweißplatz in Obergiesing ist es geschafft: Da hat das Baureferat rund 300 Quadratmeter Pflasterbelag und vier Betonbaumscheiben entfernt. Staudenpflanzen wurden eingesetzt und eine insektenfreundliche Grünfläche geschaffen, die ab nächstem Frühling aufblühen soll.

Fünf Bänke für Spaziergänger

Der Boden kann nun - ganz im Sinne des Schwammstadt-Prinzips - mehr Niederschlagswasser aufnehmen und speichern, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Außerdem können sich Spaziergänger nun auf fünf neuen Bänken niederlassen.

Anders schaut jetzt auch das Kunstwerk "Torre Pendente" von Rudolf Wachter aus. Das ist eine zweiteilige Installation aus dem Jahr 1987, die unter anderem aus Tropenholz besteht. Sie wurde nun in der Grünfläche in die Horizontale gelegt und so "dem natürlichen Verfall" preisgegeben, wie die Stadt schreibt. Der Stamm weist seit einigen Jahren massive Schädigungen auf, die Standfestigkeit war nicht mehr gewährleistet, eine Sanierung nicht möglich.

Auch der Brunnen, den der gleiche Künstler geschaffen hat, wurde so verändert, dass Kinder nun eine Spielmöglichkeit am Wasser haben. Grundlage für die Pläne war eine Bürgerbeteiligung 2021.