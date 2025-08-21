Seit 20 Jahren betreibt Necmi Pecenek einen Döner-Imbiss am Bahnhof in Johanneskirchen. Eigentlich hätte er dicht machen müssen, denn die Stadtwerke wollten dort eine neue Tram-Linie bauen. Doch ob die jemals kommt?

Necmi Pecenek freut sich: Noch bis Ende Mai 2026 darf er seinen Döner Imbiss am Bahnhof Johanneskirchen weiterbetreiben. Was dann kommt, entscheidet auch der neugewählte Stadtrat.

Zur Begrüßung umarmt Necmi Pecenek einen gleich und strahlt. Warum er sich so freut? Er darf seine Grillstation am Bahnhof in Johanneskirchen doch noch länger betreiben. Die AZ hatte im April darüber berichtet, dass er seinen Dönerladen (wo es auch Grillhendl gibt) womöglich Ende des Jahres schließen muss. Denn dort, wo seine blaue Bude steht, wollen die Stadtwerke eine Wendeschleife für eine neue Tram-Linie hinbauen.

Allerdings ist nach wie vor unklar, wann dafür die Bagger anrücken. Zuletzt hatte die Regierung von Oberbayern den Erörterungstermin, der für das Planfeststellungsverfahren, also für den Baubeginn, notwendig ist, abgesagt. Wann er nachgeholt wird, ist unklar. Wann die Stadtwerke mit dem Bau der Tram Johanneskirchen beginnen können, also auch. Und zumindest Necmi Pecenek profitiert davon.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

"Es geht nicht nur ums Geld"

Sein Vertrag sei nun bis Ende Mai 2026 verlängert, erzählt er der AZ. Darüber sei er überglücklich. Er machte die Grillstation mit 18 Jahren auf, kurz nachdem er aus der Türkei nach Deutschland gekommen war. Heute ist er 42. "Die Grillstation hat eine Geschichte, eine Seele. Es geht hier nicht nur ums Geld", sagt er.

Gleichwohl musste sich Necmi Pecenek auch fragen, wie sein Geschäft weitergeht, sollten die Stadtwerke seinen Vertrag doch nicht weiter verlängern. Er eröffnete deshalb nur wenige Meter von der Grillstation entfernt vor ein paar Tagen eine Pizzeria mit Eisdiele.

"Ich musste mir Gedanken um ein zweites Standbein machen", sagt er dort bei einer Tasse Kaffee. Früher befanden sich hier ein Modeladen und eine Fahrschule. Jetzt gibt es Pizzen ab 9,50 Euro, Pasta, Salate, Kuchen und Eis. 1,80 Euro kostet die Kugel – viel günstiger also als in der Innenstadt, wo man locker über zwei Euro zahlt. "Man darf nicht zu gierig sein", sagt Necmi Pecenek dazu. "La Fortuna" hat er seinen neuen Laden genannt - das Glück heißt das.

So sieht die neue Pizzeria aus. Er habe sich ein neues Standbein suchen müssen, erzählt Necmi Pecenek. © Christina Hertel

Als er das alles erzählt, kommt eine Dame herein, Ulrike Böck ist ihr Name, 79 Jahre alt. Eigentlich habe sie drüben bei der Grillstation unterschreiben wollen - gegen die geplante Tram-Linie, sagt sie. Necmi Pecenek hat dort Listen ausgelegt. "Aber es ist schon alles voll", sagt Ulrike Böck. Ihre Stimme klingt ein wenig aufgeregt. Necmi Pecenek verspricht neue Listen zu besorgen. Mehr als 3000 Menschen hätten schon gegen die Tram unterschrieben, sagt er.

700 Meter Tram sollen über 63 Millionen kosten

Die Strecke soll von der Cosimastraße bis Bahnhof Johanneskirchen gehen. 700 Meter sind das - und die sollen über 63 Millionen Euro kosten. Die CSU ist deshalb schon lange alarmiert - und offensichtlich sind auch sonst viele in Johanneskirchen dagegen.

Die MVG hingegen geht davon aus, dass mehr Menschen bereit sind, in eine Tram zu steigen als in einen Bus und rechnet mit 1.000 neuen Fahrgästen täglich.

So stellen sich die Stadtwerke die neue Tram-Linie in der Freischützstraße vor. © SWM/MVG

Die Stadtwerke wollten ursprünglich im September 2023 mit dem Bau beginnen. Die ersten Baumfällungen bereiteten sie damals schon vor. Doch dann stoppte die Regierung von Oberbayern plötzlich alles. Denn für die Baustelle fehlte eine Genehmigung. Herausgekommen war das auch, weil sich der CSU-Landtagsabgeordnete Robert Brannekämper für die Anwohner einsetzte, die den Lärm der neuen Tram fürchteten.

Der Baubeginn? Weiter unklar

Sehr viel weiter sind die Stadtwerke auch nach zwei Jahren nicht. Einen neuen Erörterungstermin müsste, so schildern es die Stadtwerke, die Regierung von Oberbayern ausmachen. Doch eine "terminliche Aussicht" fehle. Das lasse eine "verlässliche Aussage für den Zeitpunkt des Baubeginns" nicht zu.

Dass sie noch vor der Kommunalwahl im März 2026 starten können, damit rechnen die Stadtwerke allerdings offensichtlich nicht. Und das bedeutet auch: Der neue Stadtrat wird entscheiden, ob die Strecke gebaut werden soll. Die CSU jedenfalls ist strikt gegen die Strecke - obwohl die Stadtwerke weiterhin davon ausgehen, dass sie einen so großen Nutzen hat, dass der Bund sie bezuschussen würde.