Die Gäste im Fokus

Das McDonald’s Restaurant in der Stäblistraße wird das modernste McDonald’s Restaurant Deutschlands und feiert mit Ihnen.

12. Dezember 2022 - 07:28 Uhr

Das Restaurant im Münchner Südwesten in der Stäblistraße überzeugt nach Modernisierungsarbeiten mit digitalen Serviceangeboten und innovativem Design. Bei der großen Wiedereröffnungsfeier am 9. Dezember gaben sich Moderatorin Annemarie Carpendale und ansässige Firmen ein Stelldichein.

Immer am Puls der Zeit

Seit über 50 Jahren begeistert seine Gäste immer wieder mit neuen Highlights. Um am Puls der Zeit zu bleiben und kontinuierlich ein Gasterlebnis in modernem Ambiente und angenehmer Atmosphäre bieten zu können, finden in den Restaurants regelmäßig umfangreiche Umbauarbeiten statt. Jetzt erstrahlt nach sechs Wochen Umbauphase ein weiterer Standort in neuem Glanz und setzt im Hinblick auf Service, Ausstattung und Design neue Maßstäbe.

Hier müssen Sie nicht lange warten. © McDonalds/Ralf Wilschewski

Auf zwei Etagen bietet das Restaurant in der Stäblistraße in München 224 Sitzplätze, davon 56 auf der Terrasse. Für alle Fans von Big Mac, Pommes und Co. gibt es ab sofort viele moderne Service-Angebote. So haben die digital-affinen Gäste die Wahl, ob sie ihre Bestellung an einem der insgesamt zehn Bestellterminals aufgeben oder ob sie den gesamten Bestellprozess über die App laufen lassen. Hierbei kann der Ausgabepunkt frei gewählt werden und das Essen wird entweder an den Tisch gebracht, zum Abholen vorbereitet oder die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bringen es direkt zum Auto, wenn auf einem der dafür vorgesehenen Stellplätze geparkt wird.

Modern und einladend, so präsentiert sich das Restaurant in der Stäblistraße in München. © McDonalds/Ralf Wilschewski

Gestaltet wurde das Restaurant im "Cube" Design, das in dieser Form europaweit nur fünfmal zu finden ist. Es besticht durch warme Farben und explosive Grafiken, die sofort ins Auge fallen.

Ich freue mich, dass wir das Restaurant auf so eindrucksvolle Weise fit für die Zukunft gemacht haben. Es ist jetzt viel moderner, digitaler und gleichzeitig viel gemütlicher. Schließlich wollen wir unseren Gästen genau das bieten: Einen Ort, an dem man sich trifft und direkt wohlfühlen kann. Ich denke, das haben wir mit dem Umbau erreicht. Ellen Staudenmayer, Vice President Region Süd von McDonald’s

Nachhaltig, modern und clever

Eine neue Photovoltaik-Anlage, ein Spielplatz komplett aus recycelten Materialien und vier neue Schnell-Ladestationen für E-Autos tragen dazu bei, dass der Store seinen CO2-Fußabdruck verringert.

In der Küche gibt es ab sofort statt zwei nun vier Produktionslinien. Sie ermöglichen eine noch schnellere Zubereitung der Gerichte. Im McDrive gibt es nun zusätzlich zu den zwei Spuren insgesamt vier Fenster. Sie ermöglichen einen noch schnelleren Bestellablauf und reduzieren Wartezeiten. McDelivery-Fahrer haben außerdem einen eigenen Raum zum Abholen der Bestellungen.

Einfach und bequem am modernen Serviceterminal bestellen. © McDonalds/Ralf Wilschewski

Ein weiteres Highlight sind die Pick Up Plätze. So gibt es zwei Stellplätze für Autos sowie einen extra Platz für Fußgänger und Radfahrer, an denen die Gäste ihre App-Bestellungen bequem und unkompliziert abholen können, denn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bringen diese direkt nach draußen.

Nachhaltigkeit bei McDonald‘s "Better M"-Hub - Qualitätsplattform

McDonald’s Deutschland gibt mit der allen Interessierten Antworten auf Fragen wie: Welche Lieferanten und Lieferantinnen stecken hinter Pommes, Rindfleisch-Patty und Co? Wie lange braucht der Salat vom Feld ins Restaurant? Und wie unterstützt McDonald’s Deutschland die heimische Landwirtschaft? Mit der Webseite möchte das Unternehmen nicht nur einen Einblick in die Lieferkette und die Qualität seiner Produkte geben, sondern auch zeigen, dass viele kleine Maßnahmen einen echten Unterschied machen können.

können Interessierte Informationen rund um das Engagement von McDonald’s Deutschland in diesem Bereich nachlesen und ansehen.

Tierwohl und Tiergesundheit

Rindfleisch von bis zu 56.000 heimischen Landwirten, Kartoffeln u. a. aus der Hildesheimer Börde, Saucen hergestellt in Bayern. Mit starken Partnerschaften und möglichst kurzen Lieferwegen unterstreicht sein Bekenntnis zur deutschen Landwirtschaft und zur Förderung nachhaltiger Lieferketten.

So kommen 60 % der Rohwaren bereits jetzt aus Deutschland, denn gerade bei der Auswahl und Qualität seiner Zutaten achtet das Unternehmen, wann immer möglich, auf einen heimischen Bezug der eingesetzten Rohwaren. Dabei arbeitet McDonald’s hierzulande beispielsweise mit 40 Lieferanten und Lieferantinnen bereits seit über 20 Jahren zusammen – darunter auch viele bekannte Markenhersteller aus Deutschland wie Develey, Lieken oder Hochland.

McDonald’s Deutschland setzt im Zuge seiner Qualitätskampagne verstärkt auf nachhaltigere Rinderhaltung. Dabei wird der Fleisch-Anteil, der aus dem BEST Beef Programm stammt, im Laufe der nächsten Monate deutlich erhöht. So soll in 2023 ein Viertel der Rindfleisch Rohware des Unternehmens von Landwirte und Landwirtinnen stammen, die an diesem Programm teilnehmen. Die Burger der neuen Supreme-Kollektion sollen dabei sogar zu 100 Prozent auf BEST Beef umgestellt werden. Aber auch die Kriterien für das Programm selbst werden kontinuierlich weiterentwickelt.

So hat sich Deutschland gemeinsam mit seinen Lieferanten und Lieferantinnen das Ziel gesetzt, bis 2027 im Haltungsmodul auf die Haltungsform 3 als neuen Standard zu gehen. Zusätzlich bleibt die Förderung des Tiergesundheitsmanagements als darüberhinausgehendes Kriterium bestehen. Wie wichtig dem Unternehmen das Thema ist, macht der Vorstandsvorsitzende von McDonald’s Deutschland, Mario Federico, in einem Interview mit der WELT deutlich.