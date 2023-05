Die Fan-Bilder zum Harry Styles Konzert in München – Heiterkeit, Herz und Hits

So bunt, so laut, so inklusiv. Pop-Megastar Harry Styles brachte bei seinem Konzert in München alle zum Dahinschmelzen. Ob Familien-Vater oder Teenie-Tochter: Niemand konnte dem Charme des Briten widerstehen. Die AZ hat sich rund ums Olympiastadion umgehört, warum das so ist.

München – Der letzte Schrei ist Harry Styles schon lange. Grammy-Auszeichnungen noch und nöcher. Nummer-1-Hits ohne Ende. Als erster Mann im Kleid auf der Titelseite der VOGUE. 48 Millionen Abonnenten auf Instagram. Legenden-Bildung auf großer Bühne.



Pop-Megastar Harry Styles war mit seiner "Love On Tour" Show in München zu Gast und brachte seine Fans im Olympiastadion mit Heiterkeit, Herz und Hits zum Dahinschmelzen. Schreikrampf vor der Bühne statt Dreikampf auf der Tartanbahn war angesagt. Am Donnerstagabend gibt es die zweite Ausgabe der Mega-Show.

Harry Styles Konzert in München – der letzte Schrei

Als der letzte Schrei am ersten Abend beim Harry Styles Konzert in München verklungen war, endete auch ein bisschen Pop-Geschichte im weiten Rund. So bunt und inklusiv war das altehrwürdige Stadion noch nie.

Eine Fanbase, die mit farbenfrohen Klamotten das graue Wetter einfach weglachte. Aber jetzt mal ehrlich. Wer ist dieser Kerl und warum drehen vom Familien-Vater bis zur Teenie-Tochter alle durch? Die AZ hat sich ins kunterbunte Getümmel gestürzt.

Aus ganz Europa kommen die Fans zu Harry Styles nach München

"Harry unterstützt die LGBTQ+ Community, hilft bei Coming-outs und zeigt auch die Flaggen und Schilder, die Fans ihm auf die Bühne werfen", berichtet Sandy. Sie betreibt den Twitter-Kanal " " und kennt das Spektakel nur zu gut, wenn die Gallionsfigur der LGBTQ+ Community zur musikalischen Messe bittet.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

"Die Musik läuft nicht nur im Kinderzimmer", sagte Katharina aus Hannover grinsend. "Auch auf der Fahrt hierher war die Playlist angesagt." Zusammen mit ihrer Tochter Josefine war sie damt textsicher vorbereitet auf den Abend.

"Die Harry-Songs liefen auf der ganzen Fahrt hierher", sagen Josefine und Katharina aus Hannover. © privat

Andere hatten da noch weitere Wege. Zwei Natalias und Ondrej kamen aus der Slowakei. Jelena und Marija nahmen den weiten Weg aus Split in Kroatien für Harry Styles aufsich. Und ganz aus dem Norden in Finnland trudelten Emmi, Mia, Tuomas und Sasu ein.

Drei Harry Styles Konzerte in einem Jahr

Antje aus Fulda reihte sich mit Tochter Ellen in die lange Schlange vom Merchandising-Stand ein, der schon seit Dienstag geöffnet hatte. "Es ist einfach die beste Stimmung hier", sagte Mutter Antje, die im letzten Jahr zum Konzert in Berlin gezwungen wurde, jetzt aber freiwillig wiederkam.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Die Tochter setzte ein Loblied auf den Künstler ab. "Er geht auf Fans ein, Menschen outen sich während seines Konzerts. So schafft er eine absolute Vertrauensbasis zwischen den Fans. Man kommt sofort mit anderen hier ins Gespräch". Für die beiden ist die Tour noch nicht beendet. Es geht der Harry-Hysterie hinterher nach Frankfurt und London.

"Es ist einfach die beste Stimmung hier", sagen Antje (links) und Ellen aus Fulda. © privat

"Wir hoffen auf eine gute Dance-Party"

Aber es gab auch diejenigen, die einfach nur Münchens erste Frühlingsparty feiern wollten. "Wir hoffen einfach auf eine gute Dance-Party", sagten Eva und Konni. Völlig aus dem Raster fielen Peter und seine Freunde. Die Eltern-Generation war ohne Kinder ins Oly gekommen. "Wir kennen Harry Styles aus allen Medien und wollen uns die Mega-Show einfach mal geben". Genauso dachte Adrian aus Hamburg. "Ich kenne gar nicht so viele Songs. Aber ich liebe es, Künstler zum ersten Mal live zu hören. Ich glaube, der Hype ist real", sagte er und verschwand in den Massen vor der Bühne.

Klicken Sie sich oben durch die Fotostrecke für die Bilder vom Harry Styles Konzert.

Wann beginnt das Harry Styles Konzert in München am 18. Mai?

Um 16:30 Uhr ist Einlass ins Olympiastadion. Um 19:30 beginnt die Show mit der Vorband Wet Leg. Etwa um 20:40 Uhr wird es dann richtig laut und Harry Styles spielt bis 22:10 Uhr.

Da in der Olympiahalle nebenan auch DJ Bobo spielt, wird es richtig voll auf dem Gelände. Eine frühzeitige Anreise wird empfohlen.

Die Setlist von Harry Styles in München

Daydreaming, Golden, Adore You, Keep Driving, Stockholm Syndrome, She, Matilda, Satellite, Late Night Talking, Cinema, Music for a Sushi Restaurant, Treat People With Kindness, What Makes You Beautiful, Grapejuice, Watermelon Sugar, Fine Line, Sign of the Times, As It Was, Kiwi