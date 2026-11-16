Tobias Meister, deutsche Stimme von Robert Downey Jr. und langjähriger Disney-Partner, hat den Konzern wegen aus seiner Sicht unfairer Vergütung verklagt – mit Erfolg. Doch der finanzielle Nachschlag könnte ihn nun beruflich teuer zu stehen kommen.

Robert Downey Jr. ist "Iron Man" alias Tony Stark. In der Fassung fürs deutsche Kino wurde er jahrelang von Tobias Meister gesprochen.

Wer am Montag im Saal 401 im Landgericht München I am Lenbachplatz saß, konnte Brad Britt sprechen hören, live und in Aktion. Also zwar nicht den Oscarpreisträger persönlich, aber dessen deutsche Stimme. Sie gehört zu einem gebürtigen Kölner, der in Berlin lebt: dem Synchronsprecher, -regisseur und -autor Tobias Meister.

Der 69-Jährige ist schon sehr lange im Geschäft und hat schon vielen berühmten US-Schauspielern seine Stimme "geliehen": So spricht Meister den "Iron Man" Robert Downey Jr. in den Avenger-Filmen bis 2019 und Andy Serkis als Cesar im Planet der Affen oder auch Yoda, den Jedi-Meister in den "Star Wars"-Filmen.

Etwa 300.000 € Nachschlag fordert Tobias Meister

Darüber hinaus hat Tobias Meister bei vielen berühmten Disney-Produktionen Synchronregie geführt und die Synchronbücher verfasst. Zum Beispiel für drei X-Men-Filme, Kung Fu Panda 3 oder für den Planet der Affen.

Synchronsprecher Tobias Meister (l.) mit seinem Anwalt Nikolaus Reber im Landgericht München am Lenbachplatz. © privat

Viele Disney-Filme, an denen er mitgewirkt hat fürs deutsche Kino, wurden zu echten Kassenschlagern. Den Rekord aller Rekorde brach "Avengers: Endgame". Der Film spielte weltweit knapp drei Milliarden Dollar ein und gilt damit als erfolgreichster Film aller Zeiten. Die synchronisierte, deutsche Fassung lockte stolze fünf Millionen Zuschauer in die Kinos.

Gemessen an den Einnahmen, die die Blockbuster einbrachten, fühlt sich Tobias Meister zu schlecht bezahlt. Deshalb hat er über den Münchner Anwalt Nikolaus Reber die Walt Disney Company Germany verklagt. Die GmbH hat ihren Sitz in München.

Meister forderte einen Nachschlag von mindestens 290.000 Euro für insgesamt zwölf Disney-Filme. Für ihn und seinen Anwalt steht das ursprüngliche Honorar in einem "auffälligen Missverhältnis" zu den Einnahmen. Rechtliche Grundlage für die Klage ist der sogenannte Fairnessparagraf. Er ermöglicht Künstlern, im Nachhinein einen Nachschlag einzufordern.

Die Filmfigur Tony Stark verlässt sich auf seinen brillanten Verstand als Ingenieur und Erfinder. © obs/Audi AG

Nach einigem Hin und Her, teils hinter verschlossenen Türen, wurden sich die beiden Parteien noch am selben Tag einig. Rechtsanwalt Reber und das Landgericht teilten am Montagnachmittag mit: "Es konnte ein gerichtlicher Vergleich erzielt werden.“ Reber: "Herr Meister ist sehr erfreut, dass die Angelegenheit nun auf diese Weise relativ zügig abgeschlossen werden konnte."

Wie hoch der finanzielle Nachschlag ist, dazu wollte sich niemand äußern. "Wegen der Vertraulichkeit können und dürfen der Mandant und ich leider zum Inhalt des Vergleichs nichts sagen", so Reber.

Das Verfahren ging schnell über die Bühne

Tobias Meister kann sich auch darüber freuen, wie schnell die Sache über die Bühne ging. Nikolaus Reber hat schon mehrere Künstler aus der Film-Branche vertreten, um für sie Honorar-Nachzahlungen zu erstreiten. Das erste Verfahren zog sich fast 15 Jahre in die Länge. Erst dann bekam Jost Vacano, der Chef-Kameramann des Kriegsdramas "Das Boot", einen fetten Nachschlag zugesprochen.

Für Synchronsprecher Tobias Meister dürfte ein bitterer Nachgeschmack bleiben. In der Film-Branche scheint es ein ungeschriebenes Gesetz zu geben: Wer sich mit der Produktionsfirma anlegt, sprich sie verklagt, landet auf einer schwarzen Liste – und bekommt erst mal keine Aufträge mehr.

Für die Neubesetzung seien "kreative Differenzen" die Ursache, sagt der Anwalt

Jedenfalls ist es so, dass die Rolle von Robert Downey Jr. im neuen „Avengers: Doomsday“ von einem anderen Synchronsprecher gesprochen wird. Der Film startet am 16. Dezember. Disney-Anwalt Martin Diesbach freilich stellte es vor Gericht so dar, als habe das eine mit dem anderen nichts zu tun. Es sei nicht zutreffend, sagte er, dass es wegen der Klage von Tobias Meister keine Beauftragungen mehr gegeben habe. Grund seien vielmehr "kreative Differenzen" gewesen.