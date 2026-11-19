Am Freitag starten die Münchner Christkindlmärkte. OB Dominik Krause eröffnet den größten in der Fußgängerzone um 17 Uhr. Wie es um die Sicherheitslage bestellt ist, erklärt das Polizeipräsidium München. Welches kleine Wort dabei eine besondere Rolle spielt.

Bis zur letzten Minute wird an den Standln auf dem Christkindlmarkt in der Münchner Fußgängerzone noch gewerkelt. Die letzten Tannenzweige zur Dekoration werden angebracht, die Lichterketten ein letztes Mal überprüft.

Die Kühlschränke sind schon aufgefüllt und der Glühwein steht in großen Kanistern bereit. Wenn Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) am Freitag um 17 Uhr den größten Christkindlmarkt in der Stadt mit dem Anleuchten des Christbaums vor dem Rathaus eröffnet, ist alles fertig.

Gefahrenlage gilt als hoch, aber nicht konkret

Was die Sicherheitslage betrifft, gibt sich das Polizeipräsidium München entspannt. Man gehe heuer von einer "hohen abstrakten Gefahr“ für die Christkindlmärkte in der Landeshauptstadt aus. Neu ist das Wörtchen "hoch“, das wurde zusätzlich eingefügt auf der Grundlage der Sicherheitsanalyse des Bundeskriminalamtes. "Gefährdungsrelevante Erkenntnisse liegen in München nicht vor“, betont Polizeisprecher Sven Müller.

Nach den Anschlägen der letzten Jahre auf Weihnachtsmärkte in Magdeburg und auf den Berliner Breitscheidplatz hat man das Münchner Sicherheitskonzept nochmals überarbeitet und verschärft. Die Stadt hat zusätzliche Sperren und Überfahrhindernisse angeschafft und an allen Zufahrtsstraßen aufstellen lassen.

Eine mobile Barriere ist 2025 auf vor dem Christkindlmarkt auf dem Marienplatz im Zentrum der Stadt aufgestellt. © Peter Kneffel

Überfahrsperren als Schutz vor Autoanschlägen

Um die Gefahr möglicher Anschläge so gering wie möglich zu halten, wird der Christkindlmarkt rund um den Marienplatz "so abgesperrt, dass eigentlich keiner reinfahren kann", sagte Jochen Geißer, der stellvertretende Leiter des für die Christkindlmärkte zuständigen Altstadtreviers, der PI 11, am Donnerstag bei der Vorstellung des neuen Sicherheitskonzeptes im Präsidium.

Für Geißer, der seit rund 35 Jahren in der PI 11 arbeitet und seit 15 Jahren Vize-Chef ist, ist es der letzte Christkindlmarkt als aktiver Polizist. Im kommenden Jahr geht der Polizeioberrat in den wohlverdienten Ruhestand.

Der Lieferverkehr hat bis 10 Uhr Zeit, Waren abzuliefern, jeder Lieferant, der später zu den Standln zwischen Rindermarkt, Marienplatz und Karlstor will, braucht eine Sonderfreigabe.

17 Sicherheitskameras

Wie schon im vergangenen Jahr überwachen 17 von der Polizei aufgestellte Kameras das Geschehen am Marienplatz, in der Fußgängerzone und am Rindermarkt. Rund 60 Beamte werden täglich auf den acht Weihnachtsmärkten, für die die Münchner Polizei zuständig ist, im Einsatz sein. Über von der Stadt aufgestellte Lautsprecheranlagen kann vor Gefahren, Glatteis oder Überfüllung gewarnt werden.

Ein Blick aus der Vogelperspektive aus dem vergangenen Jahr. Der Christkindlmarkt auf dem Marienplatz im Zentrum der Stadt. © Peter Kneffel

Keine Waffen, keine Drohnen

Auf den Christkindlmärkten in der Stadt gilt nicht nur ein striktes Waffen- und Messerverbot. Auch Drohnen dürfen nicht aufsteigen. "Eine Drohne über Menschenmengen macht einfach Angst“, sagte Geißer. 14 Drohnenflüge wurden im vergangenen Jahr über den Münchner Christkindlmärkten gesichtet und abgefangen. Eine hat Geißer selbst am Alten Peter gesehen. "Meist sind die Piloten Touristen", so der Polizeioberrat, "die wir dann gleich abkassieren." Zwischen 250 und 500 Euro Bußgeld kostet der Spaß. Dafür bekommt man eine Menge Glühwein. Der Becher kostet im Schnitt (ohne Pfand) etwa 6,50 Euro. Je nach Stand und Markt bewegt sich der Preis meist zwischen fünf und sieben Euro.