Die Bank mit Herz für die Münchner

Dank der Spendenaktion "Gutes vereint" und der Großzügigkeit der Münchner Bank eG können vier Vereine ihre wichtigen Projekte umsetzen. Jetzt wurden die Schecks überreicht

27. Mai 2022 - 14:19 Uhr

" – Ihre #herzensbank": Das kann man derzeit auf so manchem Bus in München lesen. Der Slogan und der Platz dafür treffen genau den Punkt: Diese Genossenschaftsbank zeigt Herz – und sie ist ständig in Bewegung dafür, dass etwas vorangeht, nicht nur für ihre rund 60.000 Mitglieder.

So bietet beispielsweise ihre Crowdfunding-Plattform Hilfe für soziale Projekte von Vereinen oder gemeinnützigen Organisationen, die aufgrund fehlender finanzieller Mittel oft nicht realisiert werden können. Unter dem Motto " “ schließen sich hier Menschen zusammen, um für finanzielle Unterstützung zu werben und eine gute Idee so gemeinsam umzusetzen.

Das ist das Foyer der Zentrale, das hervorragend zu der Bank passt: ein großzügiger, offener Raum für die Münchner. © Münchner Bank

"Gutes vereint" ist ein Herzensprojekt von Münchner Bank und AZ

Seit nunmehr drei Jahren ist " " ein Teil dieser Idee – und ein gemeinsames Herzensprojekt von der und der Abendzeitung: Zu Jahresbeginn rief die AZ alle Münchner Vereine, die sich für "Kinder und Jugendliche", "Senioren", "Tiere" sowie "Umwelt und Nachhaltigkeit" engagieren, dazu auf, sich zu bewerben.

Über 60 Vereine waren dem Aufruf gefolgt. Eine Jury wählte daraus 16 Vereine – also vier in jeder Kategorie – aus, dann waren die AZ-Leser am Zug: Sie stimmten darüber ab, welche vier Vereine schließlich ihre Projekte auf der Crowdfunding-Plattform der einstellen durften.

AZ-Chefredakteur Michael Schilling, die Vorstandsvorsitzende der Münchner Bank eG, Sandra Bindler, und AZ-Geschäftsführer Joachim Melzer präsentieren vor der Zentrale der Münchner Bank am Frauenplatz den Scheck mit der stolzen Gesamtsumme für die vier Vereine. © Bernd Wackerbauer

Vier ganz besondere Projekte

Hier konnten dann die Münchnerinnen und Münchner einen Monat lang für die Projekte spenden: für den Tierschutzverein Fürstenfeldbruck und die , für den von 1879 e.V. und seinen "Fanni.Club", für das Brieffreundschafts-Projekt zwischen Senioren und Zugewanderten " " sowie für " ", einen Verein, der Schülerinnen und Schüler mit Workshops dazu bewegen möchte, sich gegen Lebensmittelverschwendung einzusetzen.

Um ihre Projekte verwirklichen zu können, hatten die vier Vereine jeweils bis zu 5000 Euro als Spendenziel angesetzt. Verständlicherweise dürfte sich die Spendenbereitschaft der Menschen insbesondere zu Beginn des Jahres auf vom Ukraine-Krieg Betroffene konzentriert haben – wohl auch deshalb konnten drei der vier Vereine die anvisierten Summen für ihre Projekte nicht erreichen.

"Herzensbank" mehr als nur ein Wort

In dieser Situation zeigte die einmal mehr, dass der Begriff "Herzensbank" nicht nur ein Wort ist, und setzte sich in außergewöhnlicher Weise für die Vereine ein: "Wir haben uns entschieden, dass wir die fehlenden Spenden auffüllen", sagte Sandra Bindler, die Vorstandsvorsitzende der Münchner Bank. So wurde eine Gesamtsumme von über 20 000 Euro an die vier Vereine ausgeschüttet – den größeren Teil davon steuerte die Münchner Bank bei.

Sandra Bindler und die Münchner Bank engagieren sich auch für Künstler und stellen ihnen Galerieräume zur Verfügung. © Bernd Wackerbauer

Sprachlos und dankbar

Eine außerordentliche Großzügigkeit, die alle vier Repräsentanten der Vereine bei der Spendenübergabe in der Zentrale am Frauenplatz noch einmal ausdrücklich würdigten. "Wir sind so sprachlos wie dankbar", so brachte es Stephan Hohenleitner vom für alle auf den Punkt.

Dank dieser Mittel können die Vereine nun mit ihren Projekten loslegen: Der MTV München von 1879 e.V. entlastet mit seinem Ferienprogramm "Fanni.Club" Familien in der Zeit, wenn die Kinder Schulferien, die Eltern aber keinen Urlaub oder keine Mittel dafür haben.

Der Verein " " kann dank " " weiter Brieffreundschaften zwischen Senioren und Einwanderern stiften. Die Argentinierin Lisi Brizuela hatte die Idee dazu, sie in Kontakt zu bringen und ihnen kostenlos zur Verfügung zu stellen, was sie dafür brauchen und sich sonst nicht so einfach leisten könnten – vom Briefpapier bis zu den Briefmarken.

Der Verein wendet sich in Workshops an Jugendliche und sensibilisiert sie gegen Lebensmittelverschwendung – bislang erfolgreich in München, mit Hilfe von "Gutes vereint" jetzt auch darüber hinaus in ganz Bayern.

Iris Bodensteiner und weitere Tierfreunde können nun mit dem Tierschutzverein Fürstenfeldbruck eine errichten. Das ist auch deshalb höchste Zeit, weil die kleinen Wildtiere von Jahr zu Jahr kränker werden: "Der Igel ist ein Sinnbild dafür, was wir der Umwelt antun", so Iris Bodensteiner.

Ihr Verein war der einzige, der die anvisierte Spendensumme nicht nur erreicht, sondern um mehr als die Hälfte übertroffen hatte. Aber weil die Münchner Bank eG die anderen drei Projekte so großzügig unterstützte, legte sie der Fairness halber bei diesem Projekt auch noch eine stolze Summe drauf. "Es ist erfüllend zu sehen, dass sich Menschen ehrenamtlich für Anliegen einsetzen, an die man oft gar nicht denkt", so Sandra Bindler.

Vorstandsvorsitzende der Münchner Bank eG, Sandra Bindler bei der Scheckübergabe. © Bernd Wackerbauer

Den Menschen etwas zurückgeben

Die Aktion " " konnte diese engagierten Menschen in den vergangenen drei Jahren insgesamt mit 63 000 Euro unterstützen. AZ-Chefredakteur Michael Schilling erklärte das Motiv, das die und die Abendzeitung zu "Gutes vereint" bewogen hat: "Den Menschen, die sich in den Dienst einer guten Sache stellen und sich für andere einsetzen, soll mit dieser Aktion etwas zurückgegeben werden." Dieser schöne Moment war im April gekommen, als die Vertreter der Vereine – wegen der hohen Inzidenzzahlen – in einer Videokonferenz die schöne Nachricht erhielten, dass sie alle ihre Projekte umsetzen können.

Und mindestens ebenso schön war die Spendenübergabe in der Zentrale der am Frauenplatz, als sich alle endlich persönlich kennenlernten: die Menschen hinter " " und die Vertreter der Vereine, die mit ihrem Engagement unsere Stadt noch liebenswerter machen.