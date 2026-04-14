Die Ärzte in München: So kommen Sie günstiger an Tickets

Farin Urlaub, Bela B und Rod González kehren 2027 auf die großen Bühnen zurück. Mehr als 30 Shows führen die Berliner durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Der Vorverkauf startet am 15. April.

Die Ärzte (v.l.) – Rodrigo González, Bela B (bürgerlich Dirk Felsenheimer) und Farin Urlaub (bürgerlich Jan Vetter) – gehen wieder auf Tour.

Die selbst ernannte "Beste Band der Welt" plant im kommenden Jahr Konzerte in mehreren Städten: Die Ärzte machen dabei auch in München Station.

Start in Berlin, auch in München zwei Konzerte

Mit "Eine Gänsehaut nach dem andern!" melden sich Farin Urlaub (62), Bela B (63) und Rodrigo González (57) zurück und kündigen für das Frühjahr 2027 eine große Hallen-Tournee im deutschsprachigen Raum an.

heißt es dazu: "Manchmal kommen sie wieder." Die Ärzte versprechen "Gänsehaut, Freudentränen, La-Olas, Handylichtermeere" – und "am Ende sind alle glücklich. Mit gutem Gewissen. Versprochen". Der Online-Vorverkauf startet am kommenden Mittwoch (15. April, 10 Uhr) auf besagter Website.

München-Pass-Inhaber kommen in Genuss von günstigen Tickets

Los geht's mit der Tour am 8. April 2027 in der Max-Schmeling-Halle in Berlin, mit zwei aufeinanderfolgenden Abenden. Danach zieht das Trio durch die Republik. Auch in der Münchner Olympiahalle geben die Berliner Punkrocker am 26./27. April 2027 zwei Konzerte hintereinander.

Eingeplant sind laut Mitteilung auch ein Nachhaltigkeitskonzept und sogenannte Sozialtickets. Für Die-Ärzte-Fans aus der bayerischen Landeshauptstadt bedeutet das, dass München-Pass-Inhaber für ihr dann ermäßigtes Ticket lediglich 19,90 Euro zahlen müssen.

ermöglicht als Hilfe der Stadt eine Vielzahl von Vergünstigungen bei städtischen und nicht-städtischen Einrichtungen (zum Beispiel MVV, Museen, Sportstätten, Schwimmbäder, Kinos, Theater, Tierpark etc.).

Die Städte Dortmund, Leipzig, Düsseldorf, München, Köln, Hamburg, Bremen, Frankfurt, Stuttgart und Hannover stehen ebenso auf dem Programm wie Chemnitz, Freiburg und Erfurt. Auch international macht die Band Station – mit je zwei Abenden in Wien (Wiener Stadthalle) und Zürich (Hallenstadion).

Letzter Live-Auftritt im Sommer 2024

Insgesamt umfasst der Tourplan der Band mehr als 30 Shows. Den Abschluss bilden zwei Open-Air-Konzerte am 5. und 6. Juni 2027 in der Berliner Parkbühne Wuhlheide.

Zuletzt hatte das Trio im Sommer 2024 auf dem Tempelhofer Feld in Berlin gespielt. Danach wurde es stiller um die Ärzte - was bei dieser Band allerdings nicht ungewöhnlich ist.

Die Ärzte: Gibt es bald neues Songs?

Ihre letzten Studioalben "Hell" und "Dunkel" erschienen in den Jahren 2020 und 2021 und wurden von Kritik wie Publikum gleichermaßen gut aufgenommen.

Ob bis zum Tourstart 2027 neues Material von der Band hinzukommt, ließen die Musiker noch offen. Nötig haben sie es nicht: Wer seit den 1980er Jahren Platten macht und einen Katalog von zahlreichen Alben vorzuweisen hat, kann daraus eine lange Setlist zusammenstellen, ohne ein einziges Stück zweimal zu spielen.