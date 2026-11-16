Ab Januar müssen Fahrgäste pro Monat 3,80 Euro mehr bezahlen als bislang. Wer seine Fahrkarte nicht verlieren will, muss aktiv werden. Wie das geht und was MVG-Kunden tun müssen.

Dass einst das bundesweit geltende Ticket für jeglichen öffentlichen Nahverkehr nur neun Euro gekostet hat, ist nur noch eine blasse Erinnerung. Unter dem Namen "Deutschlandticket" – egal wo man es kauft, es ist überall gültig – ist es seit seiner Einführung im Mai 2023 preislich regelmäßig gestiegen.

Deutschlandticket: Preisanstieg muss zugestimmt werden

Einst mit 49 Euro pro Monat gestartet, soll es ab Januar 2027 66,80 Euro kosten. Das sind pro Monat 3,80 Euro mehr als noch in diesem Jahr – ein Anstieg von rund sechs Prozent.

Rechnet man die Kosten für ein ganzes Jahr zusammen, zahlen Fahrgäste ab 2027 insgesamt 801,60 Euro. Zum Vergleich: 2026 waren es noch 756 Euro. Heißt: Ein jährlicher Aufschlag von 45,60 Euro – quasi die Kosten für einen 13. Fahrmonat im Jahr 2023.

Wer das Deutschlandticket über die Deutsche Bahn erworben hat, muss diesem Preisanstieg bis zum 30. November aktiv zustimmen. Wer das nicht tut, verliert sein Abo zum Jahresende.

Deutschland-Ticket: So lässt sich die Zustimmung geben

Die Zustimmung funktioniert auf zwei Arten: Entweder über das Abo-Portal der Deutschen Bahn oder über die App DB Navigator. Über die Webseite bahn.de muss man sich mit seinem Konto anmelden, das Deutschlandticket aufrufen und über die Schaltfläche "Vertragsveränderung zustimmen" die neuen Bedingungen annehmen oder ablehnen.

Eine Hand hält ein Mobiltelefon mit der App DB-Navigator im App-Store. Über die lässt sich der Preiserhöhung zustimmen. © Jan Woitas (dpa)

Über die App muss man den QR-Code des Deutschlandtickets öffnen und auf das Drei-Punkte-Menü am unteren Bildschirmrand tippen. Dort findet sich die Option "Vertragsveränderungen zustimmen".

Wer die Frist verpasst, kann bis zum 31. Dezember 2026 das gekündigte Abonnement über die Webseite oder die App mit der Funktion "Abo reaktivieren" mit dem neuen Preis einfach fortsetzen. Ein bisschen aufwendiger wird es, wenn man auch diese Frist nicht einhält: Dann muss ein komplett neues Abo abgeschlossen werden.

Bei MVG-Kunden verlängert sich das Abo automatisch

Zumindest bei künftigen Preiserhöhungen müssen DB-Kunden nicht mehr extra zustimmen. Wer das Deutschlandticket bei der MVG gekauft hat, muss das bereits jetzt nicht tun. Auf der Seite der Verkehrsgesellschaft wird darauf hingewiesen, dass der neue Preis ab dem 1. Januar 2027 automatisch berücksichtigt wird – MVG-Kunden können sich also entspannt zurücklehnen.

Ein U-Bahn fährt in die Haltestelle Westfriedhof ein. Wer das Deutschlandticket bei der MVG gekauft hat, muss nichts tun. © Sven Hoppe (dpa)

Ab dem kommenden Jahr soll der Preis für das Deutschlandticket jedes Jahr neu berechnet werden. Heißt: Es wird geprüft, wie stark wichtige Kosten im Nahverkehr wie Löhne und Betriebskosten gestiegen sind und wie hoch die Zuschüsse von Bund und Ländern ausfallen.

Die Folge: Gleichen die Zuschüsse die Inflation nicht aus – was angesichts der regelmäßigen Raufereien zwischen Bund und Ländern höchst unwahrscheinlich erscheint – wird der Preis auch künftig jedes Jahr steigen.

So wie fast jedes Jahr seit Einführung des Deutschlandtickets. Lediglich im Jahr 2024 ist der Preis bei 49 Euro geblieben. Die Erhöhungen seitdem: 58 Euro ab 2025 und 63 Euro ab 2026. Für all jene, die in Zone M leben, lohnt sich das Deutschlandticket im Vergleich zur klassischen Monatskarte aber auch weiterhin: Ab 2027 soll diese 74,80 Euro kosten (bislang 71,40 Euro).