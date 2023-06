Deutsches Museum feiert 120. Geburtstag - und die AZ verlost dazu 120 Eintrittskarten

Atomphysik, frühe Musikinstrumente, die ersten Flugzeuge und Schiffe: 120 Jahre ist es her, dass das Deutsche Museum gegründet wurde. Anlässlich des Jubiläums verlost die AZ 120 Eintrittskarten. Jetzt mitmachen!

Es geschah am Rande der Jahreshauptversammlung des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI), am 28. Juni 1903. Der "Verein des Museums von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik" formierte sich. Oskar von Miller war die treibende Kraft – ein Herzensprojekt. Von 1893 bis 1903 hat von Miller auf diesen Augenblick hingearbeitet. Am 1. Mai 1903 verschickte er ein Rundschreiben. Ein Museumsverein solle sich gründen. Angesprochen waren die großen Erfinder-Namen der Epoche: Wilhelm Conrad Röntgen, Carl von Linde, Hugo von Maffei oder Rudolf Diesel. Schon am 5. Mai bildete sich ein "provisorisches Komitee" des Vereins.

Startkapital: 260.000 Mark

Prinz Ludwig von Bayern war Schirmherr. Die Stadt stellte die alte Kohleninsel in der Isar als Baugrund den Museumsbau zur Verfügung.

Schon drei Jahre später, im Jahr 1906, öffnet das Museum seine Türen – aber an der Maximilianstraße, im alten Nationalmuseum, dem heutigen Museum "Fünf Kontinente" Tausend Besucher pro Tag wurden von Anfang an gezählt. 1907 waren es jährlich 211.000. Heute hat das Deutsche Museum fast 100 Millionen Besucher jährlich.

Ausbruch des Ersten Weltkrieg stoppte den Bau des heutigen Museums

Auch ein Museumsturm im Bau im Jahr 1912 oder die erzwungene Pause durch den Ersten Weltkrieg hat das Projekt nicht aufgehalten. © Deutsches Museum

Die Gelder flossen spärlich. Nicht einmal das Dach wurde fertig, weil Kupfer für die Kriegsproduktion gebraucht wurde. Am 7. Mai 1925, an Millers 70. Geburtstag und Jahrzehnte nach der Vereinsgründung, ging sein Traum in Erfüllung – 34 Jahre nach der ersten Idee öffnete das heutige Museum seine Pforten.

Die Leute sollen ins Museum hereinströmen wie in die Buden auf dem Oktoberfest. – Oskar von Miller

Das Museum feiert sich mit dem Festival der Zukunft

Am 8. und 9. Juli feiert das Deutsche Museum seinen 120. Geburtstag unter dem Motto "Festival der Zukunft" auf der Museumsinsel. Viele Angebote richten sich auch an Kinder und Familien, mit Workshops und Bühnenprogrammen, auch Künstler treten auf. Im "Forum der Zukunft" an der Ludwigsbrücke und im "Posthof" des Museums geht es um Themen wie Klimaschutz, Künstliche Intelligenz und Robotik.

Das Programm im Außenbereich und im "Forum der Zukunft" ist kostenfrei (Sa. 10 bis 22 Uhr, So. 10 bis 17 Uhr), für die Ausstellungen muss eine Eintrittskarte gekauft werden.

Sie möchten beim Geburtstag des Deutschen Museums dabei sein? Die AZ verlost 120 Karten