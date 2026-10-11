Deutsches Dreifach-Podium beim Marathon in München

Über 150.000 Zuschauer sind beim Münchner Marathon an den Straßen dabei. Auch die Teilnehmerzahl ist riesig. Eine deutsche Läuferin verteidigt ihren Titel erfolgreich.

Vorjahressiegerin Nina Reuter hat beim Münchner Marathon ihren Erfolg aus dem Vorjahr wiederholt. Die Leichtathletin aus Frankfurt gewann in 2:32:01 Stunden vor EM-Teilnehmerin Katharina Saathoff (2:37:17). Dritte wurde Lokalmatadorin Kirsten De Baey-Ruzin in 2:39:18 Stunden. Das bedeutete für sie den Titel der bayerischen Meisterin.

De Baey-Ruzin und Tzschoppe sind bayerische Meister

Bei den Männern ging der Sieg an Alazar Terefa. Der favorisierte Äthiopier gewann in persönlicher Bestzeit von 2:10:51 Stunden vor dem Kenianer Hosea Tuwei, der in 2:15:03 etwas mehr als vier Minuten mehr benötigte. Dritter wurde der Äthiopier Gebre Melsea Mulu, der nach 2:24:46 Stunden ins Ziel kam. Bester Deutscher war Oliver Tzschoppe auf dem siebten Platz. Der Läufer von der LG Erlangen benötigte für die 42,195 Kilometer 2:29:44 Stunden und wurde damit bayerischer Meister.

Viele Zuschauer waren an der Strecke dabei. © Felix Hörhager/dpa

Erstmals mehr als 40.000 Anmeldungen

Die Veranstaltung in der bayerischen Landeshauptstadt verbuchte in diesem Jahr einen Rekord. Der Marathon sowie die weiteren Strecken veranlassten erstmals mehr als 40.000 Starterinnen und Starter, sich für die Rennen anzumelden. Rund 37.800 Läuferinnen und Läufer nahmen letztlich an den Wettbewerben der drei Veranstaltungstage teil. Im Vorjahr waren es 28.500.

Es ging an Münchner Sehenswürdigkeiten vorbei. © Felix Hörhager/dpa

Rund 150.000 Zuschauer verfolgten laut Veranstalter das Geschehen entlang der Strecke und feuerten die Läuferinnen und Läufer an. Das dreitägige Runners Festival im Olympiapark verzeichnete demnach über 100.000 Besuche. "Was vielen nicht bewusst ist: In seiner gesamten Dimension zählt der Marathon inzwischen zu den größten Veranstaltungen Münchens. Dass wir so viele Menschen begeistern und die Stadt in Bewegung bringen, freut uns ganz besonders – unsere Idee trägt Früchte", sagte Veranstaltungsleiter Fabian Schäfer.