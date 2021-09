Deutsche Marathon-Meisterschaften in München

Die Deutschen Marathon-Meisterschaften werden am 10. Oktober im Rahmen des Marathons in München ausgetragen. Dies teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband am Mittwoch mit. Ursprünglich waren diese Titelkämpfe für Mitte April in Hannover geplant gewesen. "Nach vielen coronabedingten Absagen ist das ein schönes Zeichen für die Laufszene", sagte Marco Buxmann, DLV-Direktor Events.

15. September 2021 - 15:41 Uhr | dpa

