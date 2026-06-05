Das Rennen um Olympia: München macht den nächsten Schritt

München macht den nächsten Schritt beim Rennen um Olympia und reicht das finale Konzept beim Deutschen Olympischen Sportbund ein. Wer die Chance auf eine Bewerbung für die Spiele bekommt, entscheidet sich erst im September.

Der DOSB entscheidet über den deutschen Bewerber für die Olympischen und Paralympische Spiele.

Im Rennen um eine deutsche Bewerbung für die Olympischen und Paralympische Spiele haben Berlin, München und die Rhein-Ruhr-Region mit der Metropole Köln ihre finalen Konzepte beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) fristgerecht eingereicht. Damit biegt der nationale Auswahlprozess für mögliche Spiele 2036, 2040 oder 2044 auf die Zielgerade ein.

Konzepte erfüllen alle Voraussetzungen

Die Abgabe der Unterlagen war eine Formsache, da die drei Bewerber die entscheidenden Hürden zuvor bereits genommen hatten. "Die Konzepte aus Berlin, KölnRheinRuhr und München erfüllen alle Voraussetzungen der ersten beiden Auswahlstufen", teilte der DOSB nun mit.

Entscheidung im September

Dabei wurden zunächst die operative Machbarkeit der Konzepte sowie anschließend die politische und gesellschaftliche Unterstützung überprüft. München und Rhein-Ruhr haben sich für ihre Pläne die klare Zustimmung der Bürger gesichert. In Berlin hat das Abgeordnetenhaus mehrheitlich für eine Bewerbung gestimmt. Hamburg hat seine Bewerbung nach einem negativen Bürgerentscheid zurückgezogen.

Die Entscheidung darüber, welcher Standort den Zuschlag für das internationale Auswahlverfahren erhält, fällt am 26. September.