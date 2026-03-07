AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Deutsche Bahn entfernt E-Scooter und Fahrräder am Hauptbahnhof – das ist der Grund

Deutsche Bahn entfernt E-Scooter und Fahrräder am Hauptbahnhof – das ist der Grund

Ab kommender Woche wird die Deutsche Bahn entlang der Arnulfstraße und am nördlichen Bahnhofsvorplatz abgestellte Fahrräder und E-Scooter entfernen. Das ist der Hintergrund.
André Wagner |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 4  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Aus Sicherheitsgründen entfernt die Deutsche Bahn ab kommender Woche im Umfeld des Hauptbahnhofes abgestellte Fahrräder und E-Scooter. (Archivfoto).
Aus Sicherheitsgründen entfernt die Deutsche Bahn ab kommender Woche im Umfeld des Hauptbahnhofes abgestellte Fahrräder und E-Scooter. (Archivfoto). © Felix Hörhager/dpa

Die Bauarbeiten der Deutschen Bahn für den neuen Münchner Hauptbahnhof sind im vollen Gange. Diese haben sich mittlerweile auch auf den nördlichen Bahnhofsvorplatz ausgeweitet. 

Um den Fluchtweg aus dem Bahnhofsgebäude stets freizuhalten, beginnt die Deutsche Bahn abkommender Woche damit, entlang der Arnulfstraße und am nördlichen Bahnhofsvorplatz E-Scooter und Fahrräder zu entfernen.

Für einen freien Fluchtweg: Deutsche Bahn sammelt abgestellte Räder und E-Scooter ein

Die eingesammelten Verkehrsmittel werden am Hauptbahnhof eingelagert und können dort, nach vorheriger Terminvereinbarung per Mail unter MUCHBF.fahrrad@deutschebahn.de, von ihren Besitzern abgeholt werden.

Mit Plakaten weisen Stadt und Deutsche Bahn vor Ort auf diese Maßnahme hin. Dabei wird auch über alternative Fahrradabstellmöglichkeiten im Bahnhofsviertel informiert.

Hier können Räder alternativ abgestellt werden

So gibt es seit Januar das Fahrradparkhaus Hirtenstraße in der Erdgeschossebene des Parkhauses an der Marsstraße. Das Abstellen von Fahrrädern ist kostenfrei, 24 Stunden öffentlich zugänglich und videoüberwacht. Über eine öffentliche Gebäudepassage zwischen der Arnulf- und Hirtenstraße gelangt man direkt zu den Gleisen des Starnberger Flügelbahnhofs. 

Ebenfalls nördlich des Hauptbahnhofes gibt es auf der Arnulfstraße Radabstellmöglichkeiten – mehr als 70 im Westen, rund 110 im Osten. In der Hirtenstraße, zwischen Pfefferstraße und Dachauer Straße, können rund 90 Fahrräder abgestellt werden, in der Elisenstraße finden weitere 80 Räder Platz.

Lesen Sie auch

Südlich des Bahnhofes sind in der Goethestraße Abstellanlagen für rund 180 Fahrräder vorhanden, in der Bayerstraße, zwischen Goethestraße und Seidlstraße, können nochmals knapp 80 Fahrräder abgestellt werden.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
4 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Ch_Muc vor 15 Minuten / Bewertung:

    geht nur um Titel
    in letzter Zeit lese ich diese "das ist der Grund" am Ende eines Titels....man kann diese Zeile weglassen

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Wendeltreppe vor 56 Minuten / Bewertung:

    Diesen Fahrrad-Schrott -und dazu in dieser Menge- muss man erst mal gesehen haben.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Himbeer-Toni vor 51 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Wendeltreppe

    Wenn die durch ihre "Lagerung" (Grüße an den sauren Salat) öffentlichen Platz beanspruchen ist es egal.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.