Delikte in Österreich und womöglich auch in München: Bei der Festnahme der Tatverdächtigen auf der A8 bei Weyarn hilft die Tatsache, dass das gesuchte Fahrzeug geortet werden kann.

Mehrere Streifen stoppten den Mietwagen auf der Autobahn 8 in der Nähe von Weyarn. (Archivbild)

Mitarbeiter des Kommissariats 51 der Münchner Kriminalpolizei und des österreichischen Landeskriminalamts ermitteln weiter in dem Fall und prüfen unter anderem, wie genau die Tatverdächtigen in den Einbruchsdiebstahl verwickelt und inwiefern weitere Eigentumsdelikte zu klären sind.

Haftbefehl gegen vier chilenische Staatsbürger erlassen

"Am Dienstag wurden die vier Tatverdächtigen einem Richter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt", teilte Polizeisprecherin Sina Rathß am Mittwoch mit: "Dieser erließ Haftbefehl."

Über Hinweise der österreichischen Polizei sei man darüber informiert worden, dass sich Tatverdächtige eines am vergangenen Freitag (10. April) in Oberösterreich verübten Einbruchs derzeit in Bayern aufhalten würden.

Am Montag (13. April) hätten sich dann "im Zuge des engen Austauschs mit der österreichischen Polizei" Hinweise auf ein von den Tätern genutztes und in München befindliches Fahrzeug ergeben. Da es sich bei dem besagten Fahrzeug um einen Mietwagen gehandelt habe, habe man den BMW mithilfe der vermietenden Firma orten und verfolgen können, so die Sprecherin weiter.

Polizei findet Bargeld in verschiedenen Währungen im Mietwagen

Mehrere Streifen stoppten den Wagen gegen 21 Uhr auf der Autobahn 8 auf seinem Weg in südliche Fahrtrichtung in der Nähe von Weyarn. Bei den Insassen handelte es sich nach Angaben der Polizei um vier Chilenen – drei Frauen und einen Mann – im Alter von 26 bis 30 Jahren und mit unbekannten Wohnsitzen.

Tatverdächtige sitzen in Auslieferungshaft

Neben Bargeld in verschiedenen Währungen – unter anderem US-Dollar, chilenische Pesos, ungarische Forint (HUF), dänische Kronen und Schweizer Franken – im Wert von mehreren tausend Euro fanden die Beamten in dem BMW diverse Markentaschen. "Ob diese echt sind oder aber gefälscht sind, steht noch nicht fest", so die Polizeisprecherin.

"Aufgrund der Auffindesituation" sei davon auszugehen, dass es sich bei den Wertgegenständen und dem Bargeld um Diebesgut handele, das aus Eigentumsdelikten stamme. Alle vier Tatverdächtigen wurden festgenommen und der Haftanstalt in München überstellt: "Sie sitzen in Auslieferungshaft und sollen nach Österreich ausgeliefert werden."