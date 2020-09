Desinfektionsständer - jetzt auch am Marienplatz bei der U3 und U6

Am U-Bahnhof Marienplatz stehen jetzt mehrere Desinfektionsmittelspender. Die MVG appelliert weiterhin an ihre Fahrgäste, auf die Hygiene-Regeln zu achten.

Eine Frau desinfiziert sich die Hände an der neuen Hygienestation am Marienplatz.

München – Mundschutz tragen, Abstand halten - und jetzt auch Hände desinfizieren: Im U-Bahnhof Marienplatz können Fahrgäste ab sofort vier Desinfektionsmittelspender nutzen. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) hat die Spender direkt an den Zugängen zu den U-Bahnlinien U3 und U6 aufgestellt. Sie funktionieren kontaktlos und werden vom Reinigungsteam regelmäßig überprüft und nachgefüllt, meldet die MVG. Im September sollen weitere Hygienestationen an zentralen Knotenpunkten folgen, darunter am Hauptbahnhof.

Die MVG appelliert weiterhin an die Fahrgäste: Bitte in den Fahrzeugen, U-Bahnhöfen, an Tram- und Bushaltestellen weiter Mund-Nasen-Schutz tragen. Häufig und gründlich Hände waschen. Husten und Niesen in die Armbeuge. Abstand halten. Klappfenster der Fahrzeuge möglichst geöffnet lassen. Corona-Warn-App nutzen.