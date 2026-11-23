Eine Drohmail landet am Montagmorgen an mehreren Hundert Schulen in ganz Deutschland im Posteingang. Auch eine Schule in München ist davon betroffen.

Die Polizei muss sich aktuell mit einer Drohmail beschäftigen, die an über 400 Schulen in Deutschland verschickt wurde. (Symbolbild)

Eine E-Mail mit dem Betreff: "Der Tod erwartet dich" und einer angeblichen Bombendrohung sorgte am Montagmorgen in hunderten Schulen in ganz Deutschland für einen Schockmoment. Auch eine Schule im Münchner Stadtteil Milbertshofen hatte die Droh-E-Mail im Posteingang, wie die Münchner Polizei der AZ auf Anfrage bestätigte. In der bayerischen Landeshauptstadt handele es sich um die Griechische Schule, die laut Polizei kein konkretes Ziel gewesen, sondern wahllos herausgegriffen worden sei. Ziel sei es wohl gewesen, Aufmerksamkeit zu bekommen, sagte ein Polizeisprecher.

Mail an zahlreiche Schulen in Bayern verschickt

Aber nicht nur in München, auch in anderen Schulen in Bayern ist die Mail angekommen. Unter anderem seien in Unterfranken je eine Schule in den Landkreisen Kitzingen, Schweinfurt und Main-Spessart betroffen gewesen, teilte die Polizei auf dpa-Nachfrage mit. Der Unterricht laufe aber normal weiter, Evakuierungen habe es keine gegeben.

Wie die Bild schreibt, werden in der Mail der sofortige Rücktritt der Bundesregierung und die Einführung der Scharia gefordert . Unterschrieben ist das Schreiben mit "Allahu Akbar".

Die Mails an die Schulen haben alle denselben Wortlaut, werden aber von der Polizei aktuell als nicht ernstzunehmend eingestuft. Gegen den oder die Absender der E-Mail wird nun wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ermittelt.