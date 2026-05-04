Empathie, große Konzerte, viel kostenloses Programm und ein starkes Eröffnungswochenende: Tollwood Sommerfestival 2026 vom 19. Juni bis 19. Juli im Olympiapark bewegt München.

04. Mai 2026 - 07:37 Uhr

Sommer in der Stadt: Wenn die Zeltstadt am Fuße des Olympiabergs leuchtet, ist Tollwood-Zeit.

Es gibt diese Momente in München, da spürt man sofort: Es ist Sommer in der Stadt. Wenn man durch den Olympiapark zum radelt und die ersten Düfte und Klänge herüberwehen, dann ist Tollwood-Zeit. In diesem Jahr lässt das Festival vom 19. Juni bis 19. Juli die Herzen besonders schlagen. Denn das Motto: "Mit Gefühl statt nur dabei – die Rückeroberung der Empathie" ist gerade in unseren gesellschaftspolitisch herausfordernden Zeiten entscheidend für unser Miteinander.

Little Amal eröffnet das Tollwood Festival – präsentiert von The Walk Productions in Zusammenarbeit mit der Handspring Puppet Company. © Andre Liohn – The Walk Productions

Ein Festivalstart, der unter die Haut geht

Gleich am 19. Juni, zum Eröffnungswochenende, kommt ein ganz besonderer Gast: "Little Amal", die berühmte 3,5 Meter große Puppe verkörpert ein syrisches Flüchtlingsmädchen. Sie bewegt, sie berührt – und sie zeigt zum Auftakt, worum es beim Tollwood Motto 2026 geht: um Menschlichkeit. Um Miteinander. Um echte Empathie.

Ein Herz im Zentrum des Festivals als Symbol für echtes Mitgefühl und Empathie. © Bastian Kabuth – KI-unterstützt

Als weithin sichtbares Symbol für das Motto schwebt über der begehbaren Herzkammer am Haupteingang eine riesige Skulptur eines anatomischen Herzens. Dieser Ort schafft Räume für Engagement. Die Festivalgäste können Geld und Zeit spenden für Initiativen wie "respect U" von Gesellschaft macht Schule, die Stiftung Pfennigparade mit "Sport für alle", die refugio Kunstwerkstatt oder die Freiwilligenagentur Tatendrang – für mehr Empathie im Alltag.

Täglich Live-Musik im Andechser Zelt – bei freiem Eintritt. © Ingmar Wein

Viel Kultur – und das meiste davon kostenfrei

steht für ein ganz besonderes Gefühl. Im neugestalteten Amphitheater bringen kraftvolle und berührende Performances das Publikum zum Staunen wie zum Beispiel die Weltpremiere von "Stone". Oder man entdeckt neue Welten und Kreatives beim Spaziergang übers Gelände, erlebt Gemeinschaft beim Rudelsingen oder entspannt bei Lach-Yoga und Meditation in der RuheOase oder am Museum of the Moon.

© Alexander Scharf Bild 1 von 7 Die Bio Gastronomie auf dem Tollwood lockt zur kulinarischen Weltreise – von vegan bis deftig, von international bis bayrisch-modern. © Ingmar Wein Bild 2 von 7 Über das ganze Festivalgelände zieht der Duft der weiten Welt. © Ingmar Wein Bild 3 von 7 Genuss mit gutem Gewissen: Auf dem Tollwood Festival gibt es kulinarische Vielfalt aus aller Welt in nahezu 100 Prozent Bio-Qualität. © Alexander Scharf Bild 4 von 7 Hier erlebt man Gemeinschaft beim Rudelsingen, entspannt bei Lach-Yoga und Meditation in der RuheOase oder am Museum of the Moon. © Alexander Scharf Bild 5 von 7 Rund 450 Veranstaltungen, 90 Prozent davon kostenlos, laden ein zum Tollwood-Erlebnis. © Ingmar Wein Bild 6 von 7 Neue Energie tanken lässt sich im Craft Biergarten oder in der Brasserie. © Ingmar Wein Bild 7 von 7 Tollwood zeigt auch 2026 wieder, wie vielfältig und lebendig München im Sommer ist. Und wenn der Tollwood-Sommer zu Ende geht, bleiben viele dieser kleinen Momente.

Neue Energie tanken lässt sich in der Silent Disco in der Half Moon Bar oder bei einem der kostenlosen Live-Konzerte im Andechser Zelt, im Craft Biergarten oder bei den DJ-Sets in der Brasserie. Rund 450 Veranstaltungen, 90 Prozent davon kostenlos, laden ein zum Tollwood-Erlebnis. Und das Kinderprogramm begeistert die jungen Tollwood-Fans und ihre Familien. Über das ganze Festivalgelände zieht der Duft der weiten Welt - die Bio‑Gastronomie lockt zur kulinarischen Weltreise – von vegan bis deftig, von international bis bayrisch-modern.

Das Line-Up verspricht große Stars und große Gefühle. © Tollwood

Große Gefühle und Stars in der Musik-Arena

Und mittendrin im die Musik-Arena. Der Ort für große Gefühle, für nationale und internationale Stars. Bei 32 Konzerten treffen im Sommer 2026 Freude, Euphorie und Melancholie aufeinander. Das Line-up reicht von der Supergroup BEAT performing King Crimson (19. Juni) und deutschem Poesie-Pop mit BOSSE (21. Juni) über den Soul-Abend mit Anastacia und Marla Glen (3. Juli) bis zu Powerstimmen mit Joss Stone und Emeli Sandé (13. Juli).

Zurück in die 80er geht es mit Rick Astley (7. Juli); Folk, Punk und Rock beherrschen die Musik-Arena an den Live-Abenden mit den Dropkick Murphys (30. Juni), den Sex Pistols feat. Frank Carter (6. Juli) und der Folkwood Night u. a. mit Versengold (11. Juli). Wer hin will, sollte schnell sein – elf Konzerte sind bereits ausverkauft.

Tollwood – das Festival bewegt München

Der Eintritt zum Festivalgelände und rund 90 Prozent der Veranstaltungen sind kostenfrei. Nur für die Konzerte in der Musik-Arena ist ein Ticket erforderlich. Sie erreichen das Festivalgelände am besten mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln.

zeigt auch 2026 wieder, wie vielfältig und lebendig München im Sommer ist. Und wenn der Tollwood-Sommer zu Ende geht, bleiben viele dieser kleinen Momente.

Tickets gibt’s unter , und oder unter Tel. Nr. 089 38 38 50 0 (versandkostenfrei).