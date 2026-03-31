Wie wird das Wetter an Ostern in München? Experte sieht klaren Trend

Kalendarisch hat sich der Winter seit knapp zwei Wochen verabschiedet, gefühlt will er gar nicht enden. Klar, dass die Münchner unter diesen Umständen mehr denn je auf ein Osterfest mit frühlingshaftem Wetter hoffen. Wie stehen die Chancen?

Ein Osternest in den Isarauen, im Hintergrund St. Maximilian: Wie wird das Osterwetter in München?

Am Montagabend hat es tatsächlich (mal wieder) geschneit, und den oder anderen wird es angesichts dieser Eindrücke mit Blick aufs Aprilwetter zu Ostern sicher frösteln. Dürfen wir auf frühlingshafte Temperaturen an den Feiertagen hoffen? Die AZ hat bei der Niederlassung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in München nachgefragt.

DWD-Meteorologe zur AZ: "Es sieht nach Frühlingswetter aus"

"Mit nördlicher Strömung fließt polare Meeresluft nach Bayern und staut sich an den Alpen. Am Mittwoch wird allmählich Hochdruckeinfluss wetterwirksam", heißt es am Dienstag (31. März) in den DWD-Aussichten für Südbayern.

Das klingt doch gar nicht mal so schlecht. Und wenn man sich dann noch den Zehn-Tages-Trend von der Wetter-Station am Münchner Flughafen anschaut, kann es einem durchaus warm ums Herz werden.

© Grafik Deutscher Wetterdienst

"Unsere Wettermodelle zeigen, dass sich der Hochdruckeinfluss festigen wird, wir bekommen eine deutlich mildere Phase – und die hält dann auch ein paar Tage länger an", antwortet Meteorologe Dominik Smieskol vom DWD München auf die Frage der AZ, wie sicher diese Prognosen denn sind, die da Temperaturen um die 20 Grad verheißen. Und er fügt hinzu: "Es sieht nach Frühlingswetter aus."

Wetter an Ostern in München: Nächte noch kalt, dann steigen die Temperaturen

Während wir es am Dienstag noch mit einzelnen Schnee- oder Schneeregenschauern zu tun bekommen und immerhin auch längere trockene Phasen erleben dürfen, kündigen sich nach einer kalten Nacht am Mittwoch dann immerhin schon Temperaturen zwischen 7 und 12 Grad an.

Auch in der Nacht zum Donnerstag soll es kalt bleiben, der DWD prognostiziert Tiefstwerte zwischen 0 und -5 Grad. Stellenweise soll es glatt werden. Tagsüber zeigt sich demnach zunächst oft die Sonne, und auch in der zweiten Tageshälfte bleibt es bei sich ausbreitenden Wolken weiter trocken. Die Höchsttemperatur soll sich zwischen 9 Grad im Oberallgäu und 15 Grad in Donaunähe einpegeln.

DWD-Trend: "Am Ostersonntag rechnen wir mit Temperaturen um die 20 Grad"

Die dann folgende Nacht ist dann der Ansagen zufolge nicht mehr ganz so kalt (Minima zwischen +4 und 0 Grad). Der Karfreitag falle wolkig oder stark bewölkt aus, abschnittsweise zeige sich die Sonne. Örtlich könne es ein wenig regnen, die Temperaturen sollten bei maximal 9 bis 14 Grad liegen.

Frühlingsboten: Blühende Krokusse an der Maximilianstraße in München. © imago images/Peter Widmann

"Dieser Trend war schon vor ein paar Tagen erkennbar", sagt Dominik Smieskol der AZ, der von einer weiteren Aufwärtstendenz spricht: "Am Ostersonntag rechnen wir mit Temperaturen um die 20 Grad." Und es werde dann noch wärmer, so der DWD-Meteorologe: "Für den Dienstag nach Ostern kann die Temperatur dann bei 22 Grad liegen."