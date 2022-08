Rammstein-Konzert in München: Stadtrat stimmt Silvester-Plänen zu!

Der Münchner Stadtrat hat einer Durchführung des Konzerts grundsätzlich zugestimmt. Jetzt kommt alles auf die Entscheidung des KVR an. Im Vorfeld hatte es viel Kritik gegeben.

Die Band Rammstein um Sänger Till Lindemann darf an Silvester grundsätzlich in München auftreten. (Archivbild)

München - Das Rammstein-Konzert an Silvester auf der Theresienwiese darf prinzipiell stattfinden! Das hat der Münchner Stadtrat am Mittwoch entschieden. Die Zustimmung des Kreisverwaltungsreferats (KVR) steht allerdings noch aus.

Rammstein in München an Silvester: Viel Kritik

Die Stadtratsfraktion der FDP/Bayernpartei twitterte nach der Entscheidung: "Machen first, Bedenken second: Wir freuen uns, dass der Münchner Stadtrat sich mehrheitlich für ein Rammstein-Konzert an Silvester auf der Wiesn ausgesprochen hat. Jetzt muss der Veranstalter ein gutes Konzept zur Sicherheit und Organisation vorlegen."

Zuvor hatte es von vielen Seiten Kritik gegeben, die Grünen - Rosa Liste kündigten bereits am Dienstag an, die Pläne abzulehnen.

145.000 Konzert-Besucher auf der Theresienwiese?

Der Konzertveranstalter Leutgeb will am Silvesterabend ein Mega-Event mit Rammstein auf der Theresienwiese veranstalten, zu dem bis zu 145.000 Besucher kommen sollen.

Münchner Polizei hat Bedenken

Das KVR und die Verantwortlichen vom Tollwood-Festival, das traditionell eine Silvesterparty mit ruhiger Gala auf der Theresienwiese veranstaltet, wussten von nichts und haben laut eigener Aussage erst aus der Presse von den Plänen erfahren. Auch der Verband der Münchner Kulturveranstalter (VDMK) läuft Sturm und übt Kritik am Münchner Wirtschaftsreferat.

Die Münchner Polizei hat Sicherheitsbedenken und rät ebenfalls vom Großkonzert an Silvester ab.