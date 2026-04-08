Der Münchner Frühling lockt: Eiskalter Badespaß im Eisbach
Die vergangenen Tage erlebt München einen wahren Bilderbuch-Frühling: Amseln singen, Kirschbäume blühen, der Himmel leuchtet geradezu in Blau. Die einen sitzen schon im Biergarten, die anderen heizen das erste Mal in diesem Jahr den Grill an. Nach diesem greisligen März eine Wohltat.
Wetter in München: Auch am Donnerstag soll's sonnig bleiben
Aber baden? Dafür ist es wahrlich noch zu frisch, oder? Nicht für Peter, Maximilian und Julian. Die springen am vergangenen Dienstag tatsächlich samt Schwimmreifen in den Eisbach und lassen sich vom etwa acht Grad kalten Wasser treiben. Auch am Donnerstag soll es weiter sonnig und warm bleiben.
Freitag hingegen springt wohl eher keiner ins Wasser, es kühlt bis auf unter zehn Grad ab und könnte zwischenzeitlich regnen. Kein Grund, dem Frühling nachzuweinen: Am Samstag könnte das Thermometer schon wieder auf bis zu 18 Grad klettern. Für so manchen also schon die nächste Badegelegenheit.
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