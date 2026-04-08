Könnte ein Foto aus dem letzten Sommer sein – ist es aber nicht. Peter, Maximilian und Julian springen am Dienstag bei knapp 20 Grad voller Freude in den Eisbach. Bleibt es so sonnig und warm in München?

Peter, Maximilian und Julian (von links) springen in den Eisbach im Englischen Garten. Nach einer kühlen Phase bringt der Frühling milde Temperaturen und viel Sonne.

Die vergangenen Tage erlebt München einen wahren Bilderbuch-Frühling: Amseln singen, Kirschbäume blühen, der Himmel leuchtet geradezu in Blau. Die einen sitzen schon im Biergarten, die anderen heizen das erste Mal in diesem Jahr den Grill an. Nach diesem greisligen März eine Wohltat.

Wetter in München: Auch am Donnerstag soll's sonnig bleiben

Aber baden? Dafür ist es wahrlich noch zu frisch, oder? Nicht für Peter, Maximilian und Julian. Die springen am vergangenen Dienstag tatsächlich samt Schwimmreifen in den Eisbach und lassen sich vom etwa acht Grad kalten Wasser treiben. Auch am Donnerstag soll es weiter sonnig und warm bleiben.

Freitag hingegen springt wohl eher keiner ins Wasser, es kühlt bis auf unter zehn Grad ab und könnte zwischenzeitlich regnen. Kein Grund, dem Frühling nachzuweinen: Am Samstag könnte das Thermometer schon wieder auf bis zu 18 Grad klettern. Für so manchen also schon die nächste Badegelegenheit.