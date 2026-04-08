AZ-Plus

Der Münchner Frühling lockt: Eiskalter Badespaß im Eisbach

Könnte ein Foto aus dem letzten Sommer sein – ist es aber nicht. Peter, Maximilian und Julian springen am Dienstag bei knapp 20 Grad voller Freude in den Eisbach. Bleibt es so sonnig und warm in München?
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Peter, Maximilian und Julian (von links) springen in den Eisbach im Englischen Garten. Nach einer kühlen Phase bringt der Frühling milde Temperaturen und viel Sonne.
Peter, Maximilian und Julian (von links) springen in den Eisbach im Englischen Garten. Nach einer kühlen Phase bringt der Frühling milde Temperaturen und viel Sonne. © Malin Wunderlich/dpa

Die vergangenen Tage erlebt München einen wahren Bilderbuch-Frühling: Amseln singen, Kirschbäume blühen, der Himmel leuchtet geradezu in Blau. Die einen sitzen schon im Biergarten, die anderen heizen das erste Mal in diesem Jahr den Grill an. Nach diesem greisligen März eine Wohltat.

Wetter in München: Auch am Donnerstag soll's sonnig bleiben

Aber baden? Dafür ist es wahrlich noch zu frisch, oder? Nicht für Peter, Maximilian und Julian. Die springen am vergangenen Dienstag tatsächlich samt Schwimmreifen in den Eisbach und lassen sich vom etwa acht Grad kalten Wasser treiben. Auch am Donnerstag soll es weiter sonnig und warm bleiben.

Freitag hingegen springt wohl eher keiner ins Wasser, es kühlt bis auf unter zehn Grad ab und könnte zwischenzeitlich regnen. Kein Grund, dem Frühling nachzuweinen: Am Samstag könnte das Thermometer schon wieder auf bis zu 18 Grad klettern. Für so manchen also schon die nächste Badegelegenheit.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.