Pfarrer Schießler und die Narrhalla haben zu einer besonderen Messe geladen – und erstmals erklingen in der Nazarethkirche Faschingslieder. Das Gotteshaus ist rappelvoll und eigentlich zu klein für den Andrang.

Es ist eisig kalt. Doch das hat viele nicht davon abhalten können, eineinhalb Stunden zu früh zu kommen und geduldig vor der großen Kirchentüre zu warten. Etliche in der fröhlichen Menschenmenge sind bunt kostümiert – und klatschen, wenn wieder eine Limousine mit Krone auf dem Autodach vorfährt und ein weiteres Prinzenpaar in vollem Ornat aussteigt.

"Seine" Kirche wird derzeit saniert: Pfarrer Rainer Maria Schießler. © Annette Baronikians

Es ist ein ebenso farbenfrohes wie außergewöhnliches Schauspiel, das man Sonntagmorgen vor der Nazarethkirche in Bogenhausen beobachten kann. An einen herkömmlichen Gottesdienst-Auftakt erinnert hier nichts. Willkommen bei der Schunkelmesse!

Zu diesem ganz besonderen Gottesdienst hatten jetzt Münchens älteste Faschingsgesellschaft, die Narrhalla, und Münchens wohl umtriebigster Pfarrer, Rainer Maria Schließler, eingeladen. Kaum war die Kirche offen, waren so gut wie alle Plätze belegt. Viele Gottesdienstbesucher mussten stehen. Nicht weiter verwunderlich: Der Andrang bei der Schunkelmesse ist seit deren Einführung vor sieben Jahren groß. Doch heuer gab's über 300 Sitzplätze weniger!

Der Grund dafür ist die derzeitige Sanierung von Pfarrer Schießlers Kirche St. Maximilian an der Isar. Die Nazarethkirche wurde (wahrscheinlich bis zum Sommer) für Schießlers Gemeinde zur vorübergehenden Heimat – und so zog nun auch die Schunkelmesse 2026 vom Glockenbachviertel nach Bogenhausen.

Der Stimmung tat’s keinerlei Abbruch. In der Nazarethkirche rückten alle eng zusammen. Heuer war sogar eine Abordnung der "Aulendorfer Fastnet" aus Schwaben angereist.

IT-Berater Bernd Gebert (66) ist von Pfarrer Schießler und seiner Art, Messen zu gestalten, begeistert. "Lustigkeit gehört zum Leben und zur Kirche", sagt er. © Annette Baronikians

Für den etwas anderen Gottesdienst war die Kirche mit Luftballons und Girlanden dekoriert, die auch den Altar schmückten. Statt Orgelmusik gab's Faschingslieder, gespielt vom Show-Orchester Klaus Ammann. Angeführt von einem Fahnenregiment zog das Narrhalla-Präsidium in Samt-Capes und mit Federhüten in die proppenvolle Kirche ein, in der sogleich zum ersten Mal geschunkelt wurde.

Dahinter folgte nicht nur das offizielle Prinzenpaar der Landeshauptstadt München, Stephan I. und Samantha I., sondern ein ganzer Tross an Prinzen und Prinzessinnen von befreundeten Vereinen aus München und Oberbayern.

Sie alle haben sich seit 2013 zur Aktion "Fasching hat Herz" zusammengeschlossen und ein gemeinsames Ziel: "das Brauchtum um den Fasching zu fördern" und dies mit "vielen karitativen und sozialen Aspekten". Zur Erinnerung an die diesjährige Schunkelmesse wurde ein Festband verkauft. Den Erlös vom Vorjahr, fast 1500 Euro, überreichte Narrhalla-Präsident Matthias Stolz an Vertreter des Projekts "Wünschewagen", durch das schwerstkranken Menschen letzte Wünsche erfüllt werden.

Der liebe Gott will glückliche Menschen!

Das ehrenamtliche Engagement der Faschingsorganisationen würdigte Pfarrer Schießler, der eine heiter-besinnliche Predigt hielt. Ein Kernsatz: "Der liebe Gott will glückliche Menschen!" All jene in der Kirche waren es offensichtlich. Am Ende des Gottesdienstes tanzten noch die Prinzenpaare vor dem Altar Walzer, dann gab es für alle Suppe. Zur Unterhaltung sangen Günther Grauer und Sebastian Kriesel von der Narrhalla.



Fraglos ist die Schunkelmesse ein etwas anderer Gottesdienst, doch einer, der die Kirche füllt und Menschen zusammenbringt. Beim abschließenden Krapfenessen kamen sehr viele miteinander ins Gespräch – quasi über Gott und die Welt.