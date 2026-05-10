Der Jüngste, die Älteste, wer verdient was? Das ist der neue Stadtrat

Ab jetzt regiert im Rathaus die "Mango"-Koalition aus Grünen mit der Rosa Liste, SPD, FDP und Freien Wählern. Ein paar Fakten rund um den neuen Stadtrat.

Nicht nur einen neuen OB hat München im März gewählt - auch der Stadtrat hat sich verändert. Wie der nun aussieht, hat die AZ in diesem Artikel aufgeschlüsselt. Wie viele Männer und Frauen sitzen drin, wer verdient was und wer ist der Jüngste?

Die allermeisten Wahlplakate sind inzwischen aus den Straßen verschwunden. Es ist ja jetzt auch schon zwei Monate her, dass die Münchnerinnen und Münchner einen neuen Stadtrat gewählt haben. Mit der Arbeit beginnt der neue Stadtrat allerdings erst jetzt. An diesem Montag werden die Stadträte, der neue Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) und seine beiden Stellvertreterinnen Mona Fuchs (Grüne) und Verena Dietl (SPD) vereidigt.

Noch mal kurz zur Erinnerung für alle, die inzwischen vergessen haben, was am 8. März und zwei Wochen später bei der Stichwahl herauskam.

Oberbürgermeister wurde Dominik Krause von den Grünen. In der Stichwahl setzte er sich gegen Dieter Reiter (SPD) durch, der zwölf Jahre Münchner OB war.

Die Grünen sind außerdem die stärkste Kraft im Stadtrat geworden. Sie bekommen 21 Sitze. Bernd Müller von der Rosa Liste bildet mit ihnen eine Fraktion.

Mit der so getauften „Mango“-Koalition kommt der OB auf eine Mehrheit von 43 Stimmen von insgesamt 81. Die Opposition ist also fast ebenso groß. Die CSU hat alleine 19 Sitze für sich gewinnen können. © Grafik: AZ/LHM

Ansonsten sind bei der neuen Rathaus-Regierung noch SPD (15 Sitze), FDP (drei Sitze) und Freie Wähler (zwei Sitze) dabei. Mango-Koalition wurde das neue Bündnis getauft. Mit dem OB kommt es auf eine Mehrheit von 43 Stimmen – von 81.

Die Opposition ist also fast ebenso groß. Die CSU ist mit 19 Stimmen die größte Oppositionspartei. Danach folgen Die Linke und die AfD. Beide nehmen im neuen Stadtrat fünf Sitze ein – und beide gehören damit zu den größten Gewinnern der Wahl.

Die Linke konnte vorher nur eine Fraktion bilden, weil sich Marie Burneleit von der Satirepartei "Die Partei" anschloss. Jetzt ist Die Linke aus eigener Kraft groß genug. Burneleit macht nun als einzelne Stadträtin Politik.

Die AfD war bis jetzt nicht groß genug für eine eigene Fraktion. Sie durfte deshalb bis jetzt nicht in Ausschüssen mitberaten. Das hat sich nun geändert. Auch die Europapartei Volt bildet eine eigene Fraktion mit vier Mitgliedern.

Und es gibt ein neues Bündnis im Stadtrat: ÖDP (zwei Sitze), München Liste (ein Sitz) und das Bündnis Kultur (ein Sitz) haben sich zusammengeschlossen.

Das ist die neue Stadtspitze

Münchnes Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne). © Ben Sagmeister

Zum ersten Mal hat München einen grünen OB: Dominik Krause, 35 Jahre alt. Er gewann (mit 56,3 Prozent) die Stichwahl gegen Dieter Reiter (SPD). Zuvor war Krause Zweiter Bürgermeister und davor Fraktionschef der Grünen. 2014 wurde Krause zum ersten Mal in den Stadtrat gewählt. Außerdem hat er einen Physik-Master. Wenn er mal im Urlaub oder krank ist, übernimmt als Erstes Mona Fuchs seine Vertretung. Sie ist die neue Zweite Bürgermeisterin.

Mona Fuchs (Grüne) ist nun die neue Zweite Bürgermeisterin der Stadt München. © Daniel von Loeper

Vorher war sie seit 2022 Fraktionschefin der Grünen. 2020 zog Fuchs erstmals in den Stadtrat ein. Bis dahin war sie Geschäftsführerin des Münchner Klimaherbstes. Außerdem ist sie Mutter von zwei Teenagern. In der neuen Stadtspitze ist die Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl diejenige, die am längsten im Rathaus Politik macht. 2008 zog die SPDlerin in den Stadtrat ein. 2019 übernahm sie den Fraktionsvorsitz der SPD. 2020 wurde sie Dritte Bürgermeisterin.

Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl zog schon 2008 für die SPD in den Stadtrat ein. © IMAGO/Lindenthaler

Der jüngste Stadtrat

Mit 26 Jahren ist Arif Haidary von der Linken der jüngste Stadtrat. Er zieht zum ersten Mal in das Gremium ein. Haidary ist 2015 ohne seine Eltern aus Afghanistan nach Deutschland geflüchtet. Er hat eine Ausbildung als Mediengestalter abgeschlossen und hat die Meisterschule für Fotografie besucht. Er arbeitet beim Bayerischen Flüchtlingsrat.

Arif Haidary von der Linken ist 26 Jahre alt - und damit der jüngste Stadtrat. © Tanja Haas

Jetzt wird Haidary für Die Linke Politik im Stadtrat machen. Diese gehört auch, was die Erfahrung im Stadtrat betrifft, zu den jungen Fraktionen: "Dienstältester" ist Stefan Jagel, aber er ist auch erst seit 2020 dabei. Die restlichen vier Linken-Stadträte wurden alle neu in den Stadtrat gewählt. Genauso ist das bei Volt: Felix Sproll ist am längsten im Stadtrat, seit 2020. Seine drei Stadtratskollegen sind alle neu im Rathaus.

Volt ist mit 35 Jahren übrigens auch die Fraktion mit dem niedrigsten Durchschnittsalter im Stadtrat. Keiner der vier Volt-Stadträte ist über 40 Jahre alt. Die jüngste Volt-Stadträtin, Alexandra Lang, ist 30. Die Älteste, Carina Bachner ist 39 Jahre alt.

Die älteste Stadträtin

Die älteste Stadträtin ist Patricia Riekel, die für die FDP einzieht. Sie ist 76 Jahre alt. Riekel gehört zu den Promis im Stadtrat: Sie war Chefredakteurin der "Bunte", von "Instyle" und "Amica". Riekel ist mit Helmut Markwort, dem ehemaligen Chefredakteur und Herausgeber des "Focus", liiert. Beide sind FDP-Mitglieder.

Patricia Riekel ist für die FDP neu in den Stadtrat eingezogen. Mit 76 Jahren ist sie die älteste Stadträtin. © IMAGO/B. Lindenthaler (www.imago-images.de)

Über 70 ist ansonsten nur eine Stadträtin: Angelika Pilz-Strasser von den Grünen ist 71 Jahre alt. Die Fraktion mit dem höchsten Durchschnittsalter ist die AfD. Bei ihr liegt das durchschnittliche Alter bei 59 Jahren. Was die Erfahrung im Stadtrat betrifft, kommen so viele Jahre bei der AfD aber lange nicht zusammen. Am längsten dabei ist Daniel Stanke. Er wurde 2020 erstmals in den Stadtrat gewählt. Die anderen vier AfDler sind neu dabei.

Die längste Stadtrats-Erfahrung hat Evelyne Menges von der CSU. Sie wurde erstmals 1996 in den Stadtrat gewählt – also vor 30 Jahren. Menges ist Rechtsanwältin. Ihre Fraktion hat sie erneut zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Nach Menges kommen die Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) und FDP-Fraktionschef Jörg Hoffmann auf die meisten Jahre im Stadtrat. Beide sind 2008 erstmals eingezogen. 18 Jahre später bilden SPD und FDP erstmals gemeinsam mit Grünen und Freien Wählern eine Regierung im Stadtrat.

So viele Stadträte haben Kinder

Als Münchner Stadtrat oder Stadträtin kann es nicht schaden, wenn man weiß, wie es sich anfühlt, verzweifelt auf einen Kita-Platz zu hoffen oder sich als Erwachsener noch mal über Mathe-Aufgaben den Kopf zerbrechen zu müssen. Von den 80 Stadträtinnen und Stadträten haben 45 ein Kind oder mehrere Kinder. Das sind 56 Prozent.

Die CSU-Stadträtin Alexandra Gaßmann hat neun Kinder. Sie kümmert sich vor allem um Sozialpolitik. © Daniel von Loeper

Rekordhalterin: CSU-Stadträtin Alexandra Gaßmann hat neun Kinder. Sie ist seit 2014 Mitglied des Münchner Stadtrats und engagiert sich dort vor allem für soziale Themen. Außerdem kennt sie sich in Laim sehr gut aus – denn dort ist sie seit 30 Jahren zuhause. Volt ist die einzige Fraktion, bei der keiner der Stadträte Kinder hat.

So viele Frauen, so viele Männer

Nach der Wahl 2025 ist der Frauenanteil im Bundestag gesunken. Er liegt jetzt nur noch bei rund 32 Prozent. Im Münchner Stadtrat sieht das anders aus. Hier machen fast gleich viele Frauen wie Männer Politik. Von 80 Stadträten sind 38 Frauen. Die Frauenquote liegt damit bei 47,5 Prozent.

Keine Partei hat einen höheren Frauenanteil als die SPD-Fraktion: Ihr gehören zehn Frauen und fünf Männer an. Auch bei den Grünen ist der Frauenanteil (13 Frauen) höher als der der Männer (10). Bei Volt sind beide Geschlechter gleich stark vertreten. Ansonsten sind in allen Fraktionen mehr Männer dabei: Von 19 CSUlern sind nur sechs Frauen. Bei der fünfköpfigen AfD-Fraktion ist auch nur eine Frau dabei: Jitka Machyan. Sie wurde neu in den Stadtrat gewählt.

Von 80 Stadträten sind 38 Frauen. Die Frauenquote liegt damit bei 47,5 Prozent © Grafik: AZ/LHM

In der neuen Koalition zwischen ÖDP, München Liste und Bündnis Kultur sind drei von vier Stadträten Männer. Die einzige Frau in dieser Fraktion ist Kathrin Schäfer, die für das "Bündnis Kultur" neu im Stadtrat mit dabei ist. Für die Linke sind auch zwei Frauen neu in den Stadtrat eingezogen: Lilly Parente hat gleich den stellvertretenden Fraktionsvorsitz bei der Linken übernommen. Auch Katharina Horn, die Geschäftsführerin des Bund Naturschutz, macht jetzt für Die Linke im Stadtrat Politik.

So viele sind Akademiker

An jedem Klischee ist bekanntlich etwas Wahres dran. Zum Beispiel, dass die Politiker in den Parlamenten ganz anders sind als die Menschen, die sie dort vertreten sollen. Weil dort mehr Männer sitzen – und auch mehr Akademiker. Zumindest Letzteres trifft auf den Münchner Stadtrat zu. So wie im Bundestag gibt es auch hier eine überproportional hohe Quote von Akademikern. 60 von 80 Stadträten haben einen Hochschulabschluss – macht 75 Prozent. Zum Vergleich: In ganz Deutschland haben nur etwa 18,5 Prozent ein Studium.

In München ist die Akademiker-Quote wesentlich höher, sie liegt bei 41 Prozent. An den Akademiker-Anteil im Stadtrat kommt München trotzdem nicht ran. Ausgerechnet bei der Arbeiterpartei SPD haben alle 15 Stadträte ein Hochschulstudium. Drei haben zusätzlich eine Ausbildung. Auch bei den Grünen ist die Akademiker-Quote hoch: In ihrer Fraktion haben von 21 Stadträten 18 ein Hochschulstudium abgeschlossen. Davon haben drei zusätzlich eine Ausbildung.

Bei der CSU haben von 19 Stadträten 13 ein Studium, drei davon haben zusätzlich eine Ausbildung absolviert. Alle fünf AfD-Stadträte haben eine Ausbildung, zusätzlich haben drei von ihnen ein Studium. Auch bei Volt haben besonders viele Stadträte eine Ausbildung: nämlich drei von vier. Einer ist Bankkaufmann, eine ist Medizinische Technologin, auch ein Metallbaumeister ist dabei.

Stadträte mit Migrationshintergrund

Fast die Hälfte der Münchner (48 Prozent) hat einen Migrationshintergrund. Zum Beispiel leben in München fast 200.000 EU-Bürger ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Auch EU-Bürger über 18 durften bei der Kommunalwahl abstimmen. Doch die Vielfalt der Münchner Stadtgesellschaft spiegelt sich im Stadtrat nicht wider. Von 80 Stadträten haben nur 15 einen Migrationshintergrund. Dazu zählen alle, die entweder selbst oder deren Eltern nicht in Deutschland geboren sind.

In der SPD-Fraktion sitzen zwei Stadträte mit Migrationsbiografie, bei den Grünen sind es vier, bei der CSU drei, bei Volt und der Linken jeweils zwei. Bei der FDP und der AfD hat jeweils eine Stadträtin einen Migrationshintergrund. Zum Thema Migration gibt es im Koalitionsvertrag kein eigenes Kapitel. "München ist eine Stadt der Vielfalt", steht da ganz allgemein.

Extra erwähnt wird nur die jüdische Gemeinschaft: "Jüdisches Leben muss in München präsent, sicher und selbstverständlich sein – das werden wir schützen und stärken", schreiben Grüne, SPD, FDP und Freie Wähler in ihrem Vertrag.

Wer verdient was?

Stadtrat zu sein, ist eigentlich ein Ehrenamt. Allerdings ein anspruchsvolles. Deshalb bekommen die Stadträte dafür eine Aufwandsentschädigung. Der Betrag liegt aktuell bei 3307 Euro. Stellvertretende Fraktionsvorsitzende kriegen 4882 Euro, Fraktionsvorsitzende 6461 Euro. Sozial- und Krankenversicherungsbeiträge werden nicht von der Stadt abgeführt.

Wer verdient wie viel im Stadtrat? © IMAGO (www.imago-images.de)

Die meisten Stadträte haben deshalb noch einen anderen Job. Die Stadt ersetzt Arbeitnehmern den Dienstausfall. Selbstständige erhalten 48,17 Euro/Stunde. Wenn ein Nachteil im beruflichen oder häuslichen Bereich entsteht, für den man zum Beispiel eine Hilfskraft braucht, gleicht die Stadt das mit 28,46 Euro pro Stunde aus. Bei der Stadtspitze ist die Lage anders. OB und Bürgermeisterinnen sind kommunale Wahlbeamte und erhalten Bezüge.

Der OB bekommt nach Angaben der Stadt gut 220.000 Euro brutto, inklusive sämtlicher Zulagen. Die Zweite Bürgermeisterin erhält rund 180.000 Euro, die Dritte Bürgermeisterin 170.000 Euro.

Die Referenten (die städtischen Minister) erhalten fast ebenso viel. In ihrer ersten Amtszeit verdienen sie knapp 160.000 Euro, ab der zweiten Amtszeit sind es gut 165.000 Euro.