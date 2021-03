"Der Handel blutet aus": Alarmstufe rot im Einzelhandel

Um auf ihre Situation in Zeiten von Corona aufmerksam zu machen, lassen Händler es unübersehbar leuchten.

Auch das Pep in Neuperlach erstrahlt in Rot.

München - Am Mittwoch beraten die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin über weitere Schritte in der Corona-Krise. Um bereits im Vorfeld auf ihre Situation aufmerksam zu machen, haben verschiedene Einzelhändler am Montagabend ihre Geschäfte rot angeleuchtet.

"Der Handel blutet aus"

Darunter war auch das Einkaufszentrum Pep in Neuperlach. "Der Handel blutet aus, viele Händler stehen mit dem Rücken zur Wand", teilt Sascha Schönherr, der Center-Manager, mit. "Daher ist eine schnelle Öffnung der Geschäfte dringend erforderlich."

Das nun diskutierte "Click &Meet", bei dem Kunden einen Termin im Geschäft buchen können, sei keine Alternative. Dabei seien die Kosten meist höher als der Umsatz, so Schönherr.