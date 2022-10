Der Große Allianz Preis von Bayern 2022

Zwei Renntage stehen auf der Galopprennbahn München-Riem in dieser Saison noch an, einer davon ist das zweite Saisonhighlight im Rennkalender des Münchener Rennvereins: der Große Allianz Preis von Bayern.

31. Oktober 2022 - 06:53 Uhr

Star of Screen mit Sybille Vogt vor dem Start im Allianz für Kinder in Bayern Charity Cup.

In dem sogenannten Gruppe I Rennen, der höchsten Klasse im Galopprennsport, messen sich am 06.11. die besten Pferde. Vorjahressiegerin Alpinista konnte so zum Beispiel in diesem Jahr das wichtigste Rennen Europas, den Prix de l’Arc de Triomphe in Paris, für sich entscheiden. Ihr Gegner aus dem letzten Jahr, Mendocino vom in München beheimateten Stall Salzburg, durfte allerdings ebenfalls einen Gruppe I-Sieg in diesem Jahr feiern, als er im September den Wettstar.de - Großer Preis von Baden gewann. Er kommt auch in diesem Jahr wieder für einen Start in Frage.

Mendocino mit seinem Jockey René Piechulek, trainiert in München von Sarah Steinberg, kurz vor dem Start im Großen Allianz Preis von Bayern 2021. © turfstock.com

Reitsport aus nächster Nähe erleben

Welche Weltklasse-Pferde dieses Jahr an den Start gehen, steht erst wenige Tage vor dem Renntag fest, nach der sogenannten Starterangabe. Die Besucher dürfen sich aber schon jetzt auf ein hervorragendes Starterfeld im und auf 7 weitere spannende Rennen freuen.

Feuern Sie die Vollblüter an, zum Beispiel in einer Loge auf der Tribüne direkt am Ziel oder hautnah an den Rails die Zielgerade entlang. Vom Aufsatteln bis zur Siegerehrung können Sie alles aus nächster Nähe erleben – Galopper zum Anfassen.

Es wird wieder viel geboten sein beim Großen Allianz Preis von Bayern 2022. © marc ruehl/marcruehl.com

Auch Abseits der Rennen ist einiges geboten

Doch nicht nur Galopprennsportfans kommen auf ihre Kosten. Auch kulinarisch und im Rahmenprogramm für die Kinder bleiben keine Wünsche offen, so dass die der perfekte Ort für einen Sonntagsausflug ist. Die kleinen Besucher dürfen sich auf unterschiedliche Aktivitäten im Kinderland freuen und sich dann mit einer Portion Pommes oder einer Bratwurst an einem der Foodtrucks stärken. Kinder bis einschließlich 12 Jahre haben übrigens freien Eintritt, danach staffelt sich der Eintritt ab 10€ für Jugendliche. Wer lieber sein Mittagessen gemütlich im Wirtshaus zur Rennbahn genießen möchte, kann dies bei einem 3-Gänge-Menü, dass Sie im Vorfeld beim Wirtshaus bestellen können.

Erleben Sie die Galopper hautnah beim Großen Allianz Preis von Bayern 2022. © turfstock.com

Sie wollen auch dabei sein? Tickets können Sie zum Vorverkaufspreis unter sichern oder am Renntag an der Tageskasse.

Weitere Informationen:

Eintrittskarte normal: VVK 20 Euro, Tageskasse 22 Euro

Logenkarte: 30 Euro

Jugendliche (13 bis 18 Jahre) – ermäßigter Eintritt: VVK 10 Euro, Tageskasse 12 Euro

Azubis, Studenten und Senioren – ermäßigter Eintritt: VVK 13 Euro, Tageskasse 15 Euro

Kinder unter 12 Jahren haben freien Eintritt





Erster Start: 12:00 Uhr

Einlass: 11:00 Uhr

Insgesamt 8 Rennen

Der letzte Renntermin diese Saison ist übrigens der 19.11.2022 mit dem Münchener Herbst-Preis, bevor es am 01.05.2023 weitergeht.