Weihnachtsmärkte und Basare, jede Menge adventliche Konzerte und vieles mehr: Am Wochenende gibt es in der Stadt viel zu unternehmen. Die AZ gibt Ihnen einen Überblick.

Seit 1983 wird der Vorplatz der Kirche Maria Schutz in Pasing an den Adventswochenenden zum gemütlichen Weihnachtsmarkt. Am Samstag ist Eröffnung.

Pünktlich zum Start der Adventswochen beginnt überall der Vorweihnachtstrubel. Das zeigt sich allein schon an der Fülle von Veranstaltungen, die in den nächsten Wochen geboten sind. Für dieses Wochenende hat die AZ Ihnen hier eine kleine Auswahl zusammengestellt.

"Zwischenzeit" ist der Titel des Herbstkonzertes des Lukas-Chors am Samstag. In dessen Interimsstätte St. Jakob am Anger (St.-Jakobs-Platz 1) steht Musik von Gabriel Fauré, William Harris und Charles V. Stanford auf dem Programm, die mit dem "Totenmonat" November abschließt und das Verheißungsvolle der Adventszeit klanglich einfängt.

Verkürztes Familienkonzert (ab 4 Jahren) um 16 Uhr, Abendkonzert 19 Uhr. Tickets für das Familienkonzert nur an der Tageskasse ab 15.30 Uhr. Die Karte für das Abendkonzert berechtigt zum Einlass für beide Veranstaltungen und ist über

Handgemachtes Figurentheater

Die Weihnachtsgeschichte in Münchner Mundart als Figurentheater gibt es ab Sonntag (bis 6. Januar) immer sonntags in der Krypta von St. Theresia in Neuhausen (Dom-Pedro-Straße 39) zu sehen. Der Verein der Münchner Krippenfreunde hat eigens dafür handgeschnitzte Figuren gestaltet und ein humoriges Stück für Menschen von sechs bis 99 Jahren konzipiert. Parallel ist eine kleine Krippenausstellung geöffnet.

Vorstellung um 12 und 14 Uhr. Eintritt frei.

Die Weihnachtsgeschichte als Figurentheater in Münchner Mundart gibt es in St.Theresia zu sehen. © Münchner Krippenfreunde

Weihnachtsmusik in vielen Facetten

Auf eine Reise durch fünf Jahrhunderte Advents- und Weihnachtsmusik nimmt der Münchner Kammerchor Monacoro sein Publikum am Sonntag um 17 Uhr bei seinem Adventskonzert "Carmina Adventus" in St. Vinzenz in Neuhausen mit.

Klarastraße 16, Eintritt frei.

"The Greatest Gift - Ein A Capella Weihnachtskonzert" ist am Sonntag das Motto des Weihnachtskonzerts von Münchens "Frauen-Barbershop-Chor Harmunichs". In St. Lantpert (Torquato-Tasso-Straße 40) stimmen die 40 Sängerinnen mit amerikanischen Christmas Carols und deutschsprachigen Weihnachtsklassikern auf die Weihnachtszeit ein.

Ticktes an der Abendkasse zu 15, 10 und 7,50 Euro.

Rund 40 Sängerinnen hat der Münchner Frauen-Barbershop-Chor Harmunichs. © Harmunichs e.V.

Weihnachtsmarkt-Geheimtipp nahe der Isar

Die Christkindlmarkt-Saison ist eingeläutet und hier ist noch ein echter Geheimtipp: Im Gasthof Hinterbrühl ist in festlicher Kulisse ein kleines Winterdorf entstanden. Es gibt Glühwein und weiße Feuerzangenbowle, Bratwurst, Crêpes und Flammlachs. Für Kinder stehen ein Karussell und eine weihnachtliche Fahrt mit der Miniatureisenbahn bereit. Erwachsene können sich auf Anfrage auf zwei Eisstockbahnen messen. Am Samstag (14 Uhr) steht Kasperltheater auf dem Programm und am Sonntag kommen die Perchten mit Feuershow vorbei. Achtung: Auch der Grinch treibt auf dem Markt sein Unwesen.

Hinterbrühl 2, bis 6. Januar, Di–Fr 16–22 Uhr, Sa + So 12–22 Uhr, 24.12 und 31.12 geschlossen

Im Winterdorf in Hinterbrühl ist auch der Grinch unterwegs. © Gasthof Hinterbrühl

Lateinamerikanische Spezialitäten und mehr

Mit dem lateinamerikanischen Wochenende Mercado Navideño findet am Wochenende der letzte Nachtflohmarkt des Jahres statt. Mit authentischem Streetfood, Livemusik, Tanz-Workshops und mehr.

Pineapple Park, Arnulfstraße 195, je 17–24 Uhr, Kinderflohmarkt am Samstag 9–13 Uhr. Tickets über .

Lateinamerikanisches Streetfood, Tänze, Folklore, Livemusik und Salsa-Tanzkurse gibt’s beim Mercado Navideño. © Midnightbazar

Spezialitäten und Handgemachtes auf der Messe

Auf dem Messegelände laufen noch bis Sonntag die beiden Messen Food und Life sowie Heim und Handwerk. Bei der Food und Life können Besucher regionale Spezialitäten und internationale Köstlichkeiten probieren, von japanischen Mochi bis zu Panettone mit Apfelstrudel-Geschmack. Auf der Kochbühne gibt es Rezeptideen für die Festtage. Parallel dazu präsentieren Aussteller auf der Heim und Handwerk Möbel, Küchen, Wohnaccessoires und handgemachte Geschenkideen.

Beide Messen sind von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet. Tickets ab 17 Euro, ermäßigt ab 11 Euro. Kinder bis einschließlich zwölf Jahre haben freien Eintritt. Nachmittagstickets ab 14 Uhr kosten online zehn Euro.

Weihnachtsmärkte in vielen Vierteln

Zum Christkindlmarkt lädt an diesem Wochenende auch das Kulturzentrum in Trudering – mit rund 70 Ständen, stimmungsvoller Musik und einer Wunscherfüller-Aktion.

Sa 10–18 Uhr und So 10–17 Uhr. Wasserburger Landstraße 32.

Zum Neuhauser Weihnachtstreiben lädt Kultur im Trafo am Wochenende. Geboten ist jede Menge kreatives Rahmenprogramm, wie Krippenbauen und Sternebasteln. Einen Besuch vom Nikolaus (Sa 15 Uhr) und jede Menge Schmankerl gibt es auch.

Nymphenburger Straße 171a, je 11–18 Uhr, Eintritt frei.

In Pasing öffnet am Samstag der Christkindlmarkt (13 Uhr). An den vier Adventswochenenden gibt es vor der Kirche Maria Schutz (Bäckerstraße 21) allerlei bunte Buden und Schmankerl zu entdecken.

Samstag und Sonntag, je 13 bis 19.30 Uhr