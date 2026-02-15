"Der Charme geht verloren": Was die Münchner an ihrer Stadt verbessern würden

Im großen AZ-Check hat die AZ analysiert, was die Parteien für Münchens Stadtbild planen. Hier werden nun die Bürger gefragt – was gefällt und was nicht.

München ist eine schöne Stadt - es ginge aber immer noch mehr, meine zumindest manche Münchner.

Klaudia L., Autorin: "München ist von der Natur her wunderschön: die Isar, das Grün, die Gemütlichkeit, die Biergärten, das Bier, die Leute. Aber der Charme geht verloren, weil viele kleine Geschäfte und viele kleine private Läden dichtmachen. Nicht so schön ist der Osten Münchens – da könnte es noch schöner sein.“

"München ist wunderschön, aber der Charme geht verloren", sagt Klaudia L. © Loeper

Loic C. (55), Privatkoch: "München ist eine schöne und junge Stadt – fast wie ein Dorf. Noch schöner wäre es, wenn die S-Bahnen pünktlich wären und es weniger Autos geben würde. Und schön wäre, wenn München nicht so spießig wäre. Immerhin: Das Westend und Giesing und Neuhausen sind schön.“

"München ist fast wie ein Dorf", sagt Loic C. © Loeper

Eddi S. (55), Kioskbesitzer: "München ist ein Lebensgefühl. Ich mag diese Mischung aus Moderne und bayerischer Tradition in München. Die Leute könnten aber noch ein bisschen offener sein. München könnte sich noch mehr in eine Metropole, eine Großstadt entwickeln – wie zum Beispiel Hamburg oder London.“

Eddi S. findet: "München ist ein Lebensgefühl." © Loeper

Winfried N. (69), Diplomingenieur: "An München ist schön: das Wetter, die Atmosphäre, das Stadtbild – es ist einfach cool. Es ist der größte Park Deutschlands hier mit dem Englischen Garten. Wenn ich mir jedoch anschaue, wie hier manche Heuschrecken die Mieten nach oben treiben, dann bekomme ich das kalte Grausen.“

Winfried N.: "Bei den steigenden Mieten bekomme ich das kalte Grausen." © Loeper

Alina L. (25), IT-Consultant: "Es sollte mehr Fußgängerzonen in München geben, damit die Stadt noch schöner wird. Je mehr Fußgängerzonen und je mehr Radwege, desto besser. Neuhausen ist schön – da sind viele Familien. Es gibt aber Gegenden, die nicht so schön sind wie zum Beispiel das Hasenbergl und Neuperlach.“

"Je mehr Fußgängerzonen und Radwege desto besser", sagt Alina L. © Loeper

Fabian F. (57), Barista: "Der bayerische Dialekt ist schee – und mir gefällt, dass die Stadt sicher ist. Es wäre gut, wenn es noch mehr günstige Wohnungen geben würde. Ich bin seit 30 Jahren in München – ursprünglich komme ich aus Frankreich. Zu Hause in Frankreich ist es nicht so sicher wie im schönen München.“

"München ist schön sicher, aber mehr günstige Wohnungen wären gut", sagt Fabian F. © Loeper

Wolfgang E. (77), Filmemacher: "Das Schöne an München ist, dass es Schwabing gibt – und dass der Englische Garten und die Universität so nah sind. Jung und alt lebt hier. Das Leben ist Schicksal und Zufall. Es kommt darauf an, sich darauf einzulassen. Außerdem gibt es einige nette Lokale wie den Osterwaldgarten.“

"Das Schöne an München ist, dass es Schwabing gibt", findet Wolfgang E. © Loeper

Cora D., Angestellte: "Als ich zehn Jahre alt war, kam ich in München an und wusste, da möchte ich sein: dieses Leben, diese vielen Lichter und diese vielen Leute. Manchmal könnte das Wetter noch schöner sein. München ist aber sonst schon sehr angenehm. München hat einfach seinen ganz speziellen Charme.“

"München hat einfach seinen ganz speziellen Charme", sagt Cora D. © Loeper

Oleksandr K. (19), Hilfskoch: "München ist eine schöne Stadt, von Vorteil ist, dass man in München gut Geld verdienen kann – und du kannst viele Leute kennenlernen. Der Englische Garten mit dem Monopteros ist super. Nur noch mehr Natur wäre super.“

"In München kann man gut Geld verdienen", sagt Oleksandr K. © Loeper

Und was hat die Rathaus-Koalition in der vergangenen Legislaturperiode geschafft? Was versprechen die Parteien zur Kommunalwahl? Das lesen Sie hier in unserem großen AZ-Check.