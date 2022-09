Der Andrang ist groß: Hier gibt es den neuen Impfstoff

Die angepassten Auffrischungsvakzine sind da – der Andrang ist groß. Viele nutzen die Chance schnell noch vor dem Wiesn-Start.

München - Am Donnerstag war es dann doch so weit: Die Impfstoffe, die an die Omikron-Variante des Coronavirus angepasst sind, sind angekommen. Ein Mitarbeiter des Impfzentrums berichtet, dass in den letzten Wochen viele nach den Vakzinen gefragt hätten. Nachdem man sie vertröstet habe, seien viele wieder gegangen.

So auch das Ehepaar Dagmar und Wolf-Dieter Muth. "Wir haben vor zwei Stunden in der AZ gelesen, dass der neue Impfstoff da ist. Auf den haben wir gewartet. Solange haben wir Menschenmassen vermieden", sagt der 72-Jährige.

Wolf-Dieter Muth (72), Rentner. © nih

Wegen der Wiesn dürften die Corona-Zahlen steigen

Die Wiesn habe für die beiden auch eine Rolle gespielt. Sie selbst wollen wegen Corona zwar nicht rausgehen. "Man muss es ja nicht herausfordern", sagt die 66-Jährige. Aber sie halten das Infektionsrisiko bei so vielen Menschen in der Stadt für deutlich erhöht.

Dagmar Muth (66), Rentnerin. © nih

Zumal man viele, die auf der Wiesn feiern und sich eventuell infizieren, natürlich auch im Supermarkt, Restaurant oder der U-Bahn treffen könne. Mit der Impfung, glauben sie, reduzieren sie ihr Risiko.