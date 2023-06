Depeche Mode im Münchner Olympiastadion: Einschränkungen bei der U3 – das rät die MVG

Die Langzeit-Baustelle am Sendlinger Tor und ihre Folgen: Rund um das Konzert von Depeche Mode am Dienstag ist mit Engpässen am Olympiazentrum zu rechnen. Das sind die Tipps der Münchner Verkehrsgesellschaft.

20. Juni 2023 - 09:30 Uhr | AZ

Depeche Mode beim Konzert im Twickenham-Stadion in London – hier mit Sänger Dave Gahan und Gitarrist Martin Gore. © imago images/ Avalon.red