Depeche Mode 2023 auf Tour: Alle Infos zum Konzert in München

Nach dem überraschenden Tod von Keyboarder und Gründungsmitglied Andrew Fletcher gehen Depeche Mode im Jahr 2023 wieder auf Welttournee. Dabei spielen Sänger Gahan und Gitarrist Gore auch im Münchner Olympiastadion.

Am 26. Mai rauschte die Meldung über die Newsticker der Welt, dass Andrew Fletcher, Keyboarder der Band Depeche Mode, überraschend im Alter von 60 Jahren verstorben ist. Viele Fans fragten sich, nachdem der erste Schock verdaut war, ob der Tod von Fletcher nun auch das Ende von Depeche Mode bedeutet.

Seit Anfang der Woche ist es aber nun Gewissheit: Dave Gahan und Martin Gore tragen die Band nicht zu Grabe – im Gegenteil. Sänger Gahan und Gitarrist Gore bringen Ende März 2023 mit "Memento Mori" nicht nur ein neues Album heraus, Depeche Mode wird im kommenden Jahr auch auf große Welttournee gehen. "Wir mögen die Idee, dass Andy gewollt hätte, dass wir weitermachen", sagte Gore der Deutschen Presse-Agentur.

Depeche Mode am 20. Juni 2023 live in München

Stand jetzt werden die britischen Musiker dabei auch acht Mal Station in Deutschland machen, unter anderem auch in München. Am Dienstag, 20. Juni 2023 werden Depeche Mode im Olympiastadion auftreten.

Der Kartenverkauf für die Konzerte in Deutschland hat am 6. Oktober begonnen. Tickets für das Konzert in München können u.a. bei bestellt werden. Je nach Kategorie beläuft sich der Preis für ein Ticket zwischen 48,80 und 269 Euro.

Wer für das Depeche Mode-Konzert im Münchner Olympiastadion leer ausgeht, hat vielleicht bei den anderen Events in Deutschland Glück. Die Übersicht:

Depeche Mode 2023 live : Konzerte in Deutschland

26.05.2023 Leipzig, Festwiese

04.06.2023 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

06.06.2023 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

20.06.2023 München, Olympiastadion

29.06.2023 Frankfurt, Deutsche Bank Park

01.07.2023 Frankfurt, Deutsche Bank Park - ZUSATZSHOW

07.07.2023 Berlin, Olympiastadion

09.07.2023 Berlin, Olympiastadion - ZUSATZSHOW