"Den 90. feiert man nur einmal": Ein Festakt für Charlotte Knobloch in München

Charlotte Knobloch ist 90 Jahre alt geworden. Zum Festakt finden sich am Sonntag auch Minister- und Bundespräsident in der Israelitischen Kultusgemeinde ein.

München - Wenn jemand erzählt, Charlotte Knobloch wäre knapp über 70, man würde es auch glauben. Doch am Samstag versammelten sich Ehrengäste wie Bundespräsident Frank Walter Steinmeier, Ministerpräsident Markus Söder und der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, in der Israelitischen Kultusgemeinde am St. Jakobsplatz zum 90. Geburtstag Knoblochs.

Leben von Charlotte Knobloch ist geprägt von deutscher Geschichte

Sie erscheint im cremefarbenen Kleid, trägt um den Hals eine Kette, die Lippen sind pink. Das Outfit lässt sie trotz leicht gebeugter Haltung jünger als 90 wirken. Knoblochs Leben ist geprägt von deutscher Geschichte. Immer weniger Zeitzeugen der Gräueltaten der Nationalsozialisten sind am Leben. Bei Knobloch wirkt es, als solle das in ihrem Fall noch eine ganze Weile so bleiben.

Knobloch am Sonntagnachmittag. © Bernd Wackerbauer

Mit 90 Jahren darf man schon mal Bilanz ziehen. Knobloch sieht die Synagoge und das Jüdische Museum als gemeinsames Projekt mit ihren "fleißigen Mitarbeitern", wie sie sie nennt. "Ohne Grundstück, ohne Geld – trotzdem hat sich dieser Traum erfüllt", sagt sie am Sonntag im Gemeindezentrum. "Ohne sie würde es diese Synagoge wohl auch gar nicht geben", ein Satz der an dem Abend aus vielen Mündern zuhören ist.

Auch weitere Dinge lagen ihr am Herzen: Die Kindererziehung, Menschen die zusammengeführt wurden, zusätzliches Personal. Knobloch kann auf viele erfolgreiche Projekte zurückblicken.

Charlotte Knobloch: "Es gab eine Zeit, da hatte Deutschland keine Zukunft"

Aber auch die Zukunft ist ihr wichtig; den jungen Menschen hat sie noch viel zu sagen. "Lasst euch von niemandem sagen, wen ihr zu lieben oder zu hassen habt", sagt Knobloch am Sonntag. "Es gab eine Zeit, da hatte Deutschland keine Zukunft." Heute sei das anders, auch wenn die Zeiten keine einfachen sind – auch nicht für junge Juden. Und trotzdem: "Junge Leute haben jeden Grund, stolz auf Deutschland zu sein", sagt sie.

Altbundespräsident Horst Köhler ist mit Frau Eva da. © Sven Hoppe/dpa

Am Samstag hatte sie ihren Geburtstag bereits mit der Familie gefeiert. Als Erstes am Morgen dachte sie an ihre Großmutter. "Die hätte sich wahnsinnig gefreut, wenn sie diesen Tag mit mir erlebt hätte. Sonne, Freunde, Familie – ein Geburtstag, von dem ich zwar am Anfang nicht so begeistert war. Aber ich habe verstanden, den 90. feiert man nur einmal", sagt die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Sie lacht.

Steinmeier und Söder gratulieren persönlich zum 90. Geburtstag

Genau aus diesem Grund fällt das Fest ein wenig größer aus. "Wir hätten die Synagoge zweimal voll machen können", sagt Richard Volkmann, Sprecher der Israelitischen Kultusgemeinde schon vor dem Fest. "Dass das jüdische Leben wieder so präsent ist in Deutschland, haben wir zu großen Teilen Dr. Charlotte Knobloch zu verdanken", sagt Rabbiner Shmuel Ahron Brodman.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagt während des Festaktes: "Ich bin zutiefst dankbar für das Geschenk der Versöhnung, das Sie unserem Land und auch mir persönlich gewährt haben! Es ist ein kostbares Geschenk. Ohne Menschen wie Sie wäre auch ich heute ein anderer."

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht. © Sven Hoppe/dpa

Auch Ministerpräsident Söder gratuliert und bedankt sich bei Knobloch. Neben vielen prominenten Gesichtern aus der Politik besuchen unter anderem Uli Hoeneß, Oliver Kahn, Maria Furtwängler und Hubert Burda den Festakt. Die beiden zeigen sich dort das erste Mal seit ihrer Trennung in der Öffentlichkeit. Gekommen sind sie aber nacheinander.