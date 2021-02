Demo-Tag in München: Autokorso und Versammlungen auf Wiesn und Marienplatz

In München demonstrierten am Sonntag zahlreiche Menschen gegen die Corona-Auflagen. Unter anderem am Marienplatz und auf der Theresienwiese waren Veranstaltungen angemeldet.

14. Februar 2021 - 18:45 Uhr | AZ

Am Sonntagabend versammelten sich mehrere Hundert Demonstranten auf der Theresienwiese um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. © Daniel von Loeper

München - Der Sonntag lockte bei erneut strahlendem Sonnenschein viele Menschen nicht zu den bekanntermaßen abgesagten Faschingsfeierlichkeiten, sondern ins Grüne beziehungsweise Weiße - und einige Hundert auch nach München zum Demonstrieren. Maskenpflicht statt Maskenball. In der Stadt waren an verschiedenen Orten Demos angemeldet, so etwa auch am Marienplatz. Dort demonstrierten ab 13 Uhr rund 200 Personen unter dem Motto "Friede, Freude, Freiheit, Selbstbestimmung" gegen die Corona-Maßnahmen. Die Teilnehmer waren teils verkleidet, die allermeisten trugen Masken. Es blieb friedlich. Der ehemalige Polizist und Schwurbel-Ideologe Karl Hilz sprach ebenfalls, wurde von der Polizei allerdings nach kurzer Zeit von der Bühne abgeführt. Die meisten Teilnehmer trugen Masken, einige waren zudem noch verkleidet. © Daniel von Loeper Auf dem Marienplatz demonstrierten rund 200 Teilnehmer unter anderem gegen die Corona-Maßnahmen. © Daniel von Loeper Ebenfalls am Mittag startete zudem ein Autokorso von der Matthias-Pschorr-Straße durch die Stadt bis zur Staatskanzlei. Hier waren 400 Personen mit 150 Autos angemeldet, die gegen (Zwangs-)Impfungen sind. Die Polizei begleitete die Fahrzeuge, es kam teilweise zu Verkehrsbehinderungen. Die größte Veranstaltung fand Sonntagabend auf der Theresienwiese statt. Zum "Maskenball für Grundrechte" kamen zum Auftakt geschätzt rund 400 Teilnehmer. Bei Faschingsmusik forderten sie ein Ende der Beschränkungen in der Pandemie.