Demo statt Wiesn: Bis zu 1500 Menschen bei Klimaprotest in München

Trotz der Eröffnung des Oktoberfests versammeln sich in München deutlich mehr Menschen als erwartet, um für den Ausstieg aus fossilem Gas und eine konsequente Energiewende zu demonstrieren.
In München demonstrierten bis zu 1500 Menschen gegen fossile Energie. (Symbolbild)
In München demonstrierten bis zu 1500 Menschen gegen fossile Energie. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa
In München haben deutlich mehr Menschen als ursprünglich erwartet an einer Demonstration der Klimabewegung Fridays for Future teilgenommen. Statt der erwarteten 400 zählte die Polizei in der Spitze bis zu 1500 Teilnehmer. Trotz der parallel stattfindenden Oktoberfest-Eröffnung versammelten sich die Protestierenden unter dem Motto "Exit Gas, Enter Future" am Geschwister-Scholl-Platz.

Proteste in rund 80 Städten

Die Aktion war Teil eines bundesweiten Protesttags in rund 80 Städten. Zehntausende Menschen gingen dabei nach Angaben der Veranstalter auf die Straße, um den Ausstieg aus fossilem Gas und Investitionen in erneuerbare Energien zu fordern. Weltweit fanden nach Angaben der Bewegung an diesem Wochenende in rund 100 Ländern ähnliche Aktionen statt.

Bei der Demo in München gab es nach Angaben eines Polizeisprechers keine besonderen Vorkommnisse.

  FRUSTI13 vor 48 Minuten:

    1.500 Teilnehmer! Starkes Zeichen für den Klimaschutz!

