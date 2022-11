Demo in München: Höhere Steuern für "Superreiche"

Demonstranten halten während einer Protestkundgebung des Bündnisses "Superreiche zur Kasse" auf dem Odeonsplatz ein Plakat mit der Aufschrift "Superreiche zur Kasse Umverteilung von oben nach unten!". Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DBG) und verschiedene andere Verbände und Parteien haben am Donnerstagabend in München für soziale Gerechtigkeit und mehr Unterstützung in der Energiekrise demonstriert.

© Lennart Preiss/dpa