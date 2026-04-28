Demo-Anschlag: Jede Hilfe musste scheitern

24. Verhandlungstag:Im Prozess um den Auto-Anschlag auf die Verdi-Demo sprechen eine Ersthelferin undein Rechtsmediziner.

"Ich gehe jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit an der Stelle vorbei. Ich werde diese Stelle nie vergessen", sagt die Frau im Zeugenstand. Es ist einer dieser heftigen, bewegenden Momente im Prozess, der Beteiligte und Zuhörer gleichermaßen erschüttert.

Ersthelferin Hanna D. (51, Name geändert) berichtet an diesem 24. Verhandlungstag im Gerichtssaal der JVA Stadelheim wie sie am 13. Februar 2025 nach dem Anschlag mit einem Erste-Hilfe-Koffer auf die Seidlstraße rannte und sich sofort, um die schwerstverletzte und am Boden liegende Demonstrantin zu kümmern.

Ersthelferin berichtet von Verdi-Anschlag in München: Opfer blutete stark

Gerade war ein Mini Cooper in einen Demonstrationszug von Verdi gerast. Der mutmaßliche Täter, der heute 25-jährige Farhad N., verletzte 46 Menschen, zum Teil sehr schwer. So wie die stark blutende Frau (†37), um die sich Hanna D. als Ersthelferin bemühte.

Die 37-Jährige und ihre zweijährige Tochter hatte es offenkundig am schlimmsten erwischt. Während sich eine Kollegin um das Kind kümmerte, brachte Hanna D. ihre Expertise als ausgebildete Krankenschwester ein. So versuchte sie auch, die Atemwege freizuhalten. Ein Krampfanfall der Frau machte das aber unmöglich, ihr Kiefer ließ sich nicht mehr bewegen.

Ersthelferin: "Ich war voller Blut"

"Ich hatte das Gefühl, die Frau stirbt in meinen Armen", sagt die 51-jährige Augenzeugin. "Ich war voller Blut", erinnert sie sich. Die Verletzte habe sehr tief und sehr langsam geatmet, war auch nicht mehr ansprechbar. Ihre Kopfverletzungen erwiesen sich als so schwerwiegend, dass jeder Hilfsversuch scheiterte, scheitern musste, erklärt der rechtsmedizinische Gutachter Oliver Peschel zur Todesursache. Egal, was man medizinisch noch versucht hätte.

Gutachter: Hirntod war nicht zu verhindern

Auch eine Schädel-OP brachte nicht den gewünschten Erfolg. Die Ärzte konnten den Hirntod nicht mehr verhindern. Mutter und Tochter erlagen wenige Tage nach dem Anschlag ihren Verletzungen.

Wie sie das Geschehen verarbeitet habe, möchte das Gericht von Hanna D. wissen. Sie habe danach viel Unterstützung bekommen, sagt sie. Und: „Ich habe sehr, sehr gute Freunde.