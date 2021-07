Delta-Variante in München: Strenge Quarantäneregeln angeordnet

Die Stadt verhängt für alle Kontaktpersonen eine 14-tägige Quarantäne - auch für Geimpfte. Derweil bleibt die Delta-Variante die dominierende Mutation in München.

Trotz rückläufiger Sieben-Tage-Inzidenz wächst in Deutschland der Anteil der Delta-Variante.

München - Die Delta-Variante des Coronavirus wird in Deutschland laut RKI bald vorherrschend sein. Auch in München ist die Mutation bereits immer öfter unter den Fällen mit einer besorgniserregenden Virusvariante.

In den vergangenen zwei Wochen wurden dem Münchner Gesundheitsamt von den Laboren 175 Fälle mit Verdacht auf eine besorgniserregende Virusvariante neu gemeldet: 47 davon wurden als Delta-Variante (B.1.617.2) identifiziert, 75 Fälle als Variante B.1.1.7 (Alpha) und 96 Fälle als Variante B.1.617 (Kappa).

Corona-Virusmutationen machen zwei Drittel der Fälle aus

Zum Vergleich: Die Zahl der täglichen Neu-Infektionen lag in den letzten zwei Wochen bei knapp über 250, gut zwei Drittel der Fälle sind also Virus-Mutationen. "Voraussichtlich bis Ende Juli wird Delta die dominierende Variante auch in München sein", heißt es aus dem Gesundheitsreferat (GSR).

Das Gesundheitsreferat hat angesichts der Verbreitung bereits beschlossen, dass für Delta-Kontaktpersonen eine häusliche Quarantäne von 14 Tagen verhängt wird - auch für vollständig Geimpfte. Das bestätigte eine Sprecherin der AZ auf Anfrage. Das geschehe in "Übereinstimmung mit aktuellen ministeriellen Vorgaben".

Gegen die Delta-Mutation hilft vor allem eines: Impfen. Ob München den Wettlauf gegen die Mutationen gewinnt, hängt also vor allem von der Impfschnelligkeit und der Impfbereitschaft ab. Zumindest für ersteres vermeldet das Gesundheitsreferat: "Derzeit kann das Impfzentrum Riem voll ausgelastet werden und es werden dort ca. 50.000 Impfungen pro Woche durchgeführt."