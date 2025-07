Defektes Stellwerk: Verspätungen und Zugausfälle im S-Bahnverkehr in München

Im Bereich Ostbahnhof kommt es aktuell zu Verspätungen und Teilausfällen, wie die Deutsche Bahn mitteilt. Welche S-Bahnen betroffen sind und worauf sich Fahrgäste aktuell einstellen müssen.

Die Bauarbeiten für das neue Stellwerk am Ostbahnhof sind inzwischen abgeschlossen. Jetzt sorgt ein Defekt wieder für große Verzögerungen auf der Stammstrecke in München.

In München müssen sich Fahrgäste auf der Stammstrecke aktuell auf Verzögerungen einstellen. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, kommt es im Bereich Ostbahnhof für folgende S-Bahnen zu Folgeverspätungen von bis zu 15 Minuten und Teilausfällen.

Betroffen sind demnach die Bahnen S1, S2, S3, S4, S5, S6 und S8

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Grund für die Verzögerung soll ein Defekt am Stellwerk sein, so die Bahn.

Das neue Stellwerk am Ostbahnhof wurde gerade erst in Betrieb genommen und sollte mit dem Ablösen der alten Technik alte Probleme der Vergangenheit angehören lassen. Der Umbau sorgte in den letzten Wochen für zahlreiche Verzögerungen im Münchner S-Bahnverkehr.

Weitere Verzögerung auf der S7 und S20

Außerdem kommt es auf den Linien S 7 und S 20 in beiden Richtungen zu Verspätungen von bis zu 15 Minuten und Teilausfällen. Die Gründe hierfür sollen eine Reparatur an einem Signal in Mittersendling und eine Reparatur auf der Strecke zwischen Baierbrunn und Höllriegelskreuth sein.