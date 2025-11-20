AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • DDR-Idee wieder aufleben lassen: So soll Ordnung ins Verkehrs-Chaos kommen

DDR-Idee wieder aufleben lassen: So soll Ordnung ins Verkehrs-Chaos kommen

Die Idee stammt aus der DDR, in den letzten Jahren wurden es immer weniger. Nun will die CSU die Grünpfeile an Kreuzungen wieder aufleben lassen.
Jan Krattiger
Jan Krattiger |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 10  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Straßenverkehr ist eine Hauptquelle von Feinstaub.
Straßenverkehr ist eine Hauptquelle von Feinstaub. © Matthias Balk/dpa

Ausgerechnet eine Idee aus der DDR will die CSU in München wieder aufleben lassen: Dort wurde der Grünpfeil im Jahr 1978 eingeführt, seit 1994 gab es ihn dann auch im Rest Deutschlands.

Das Grünpfeil-Schild (nicht zu verwechseln mit dem Ampelzeichen) an einer Ampelkreuzung erlaubt es Autofahrern, auch bei Rot rechts abzubiegen – aber nur, wenn sie zuvor angehalten haben und die Straße frei ist.

CSU fordert: mehr Grünpfeile für Münchner Autofahrer

Laut CSU gab es in München einmal rund 100 solche Grünpfeile an Kreuzungen, die schrittweise entfernt wurden. Im Jahr 2017 gab es im Stadtgebiet noch 45 solche Grünpfeile. Das geht aus einer damaligen Stadtrats-Anfrage der CSU hervor.

Solche Grünpfeile sollte es in München an viel mehr Kreuzungen geben, das fordert die CSU im Stadtrat.
Solche Grünpfeile sollte es in München an viel mehr Kreuzungen geben, das fordert die CSU im Stadtrat. © dpa/Marc Tirl

Die Stadt soll nun, so fordert es die CSU, geeignete Kreuzungen identifizieren, wo mit dem Grünpfeil "eine Verbesserung des Verkehrsflusses erzielt werden kann", so der Antrag.

"Praktikabel, sicher und ressourcenschonend": CSU will mehr Grünpfeile

Es sei eine "praktikable, sichere und ressourcenschonende Möglichkeit", den Verkehr zu verbessern. Der Vorschlag stammt aus der Feder von CSU-Mann Michael Haberland, der im Juli in den Stadtrat nachgerückt ist. Haberland war bisher vor allem bekannt als Chef des Autolobbyvereins "Mobil in Deutschland".

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
10 Kommentare
Artikel kommentieren
  • FredC2 vor 40 Minuten / Bewertung:

    Einfache Konzepte, von einfachen Politikern.
    Wir brauchen allerdings keine "einfache" Verbesserung, sondern ein besseres Gesamt-Verkehrskonzept. Dazu kann nicht gehören, dass man die Stadt und den Verkehr immer (noch) bequemer für die Autos macht. Als nächstes kommt dann wohlmöglich der Vorschlag "Tempo 70" auf Ausfallstraßen (was dann 80++ in der Realität bedeuten würde), damit der Verkehr schneller abfließt.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Gelegenheitsleserin vor 8 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von FredC2

    @FredC2
    "Wir brauchen allerdings keine "einfache" Verbesserung, sondern ein besseres Gesamt-Verkehrskonzept"

    Natürlich brauchen wir ein besseres Gesamt-Verkehrtkonzept. Keine Frage!
    Aber was spricht dagegen, diese einfache und relativ kostengünstige Verbesserung bald zu verwirklichen?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Ostbayer vor 44 Minuten / Bewertung:

    Bevor wir den Rechtabbiegepfeil wieder einführen, müsste in München die Verkehrskontrollen verstärkt werden.
    Mittlerweile herrscht in München auf vielen Straßen Narrenfreiheit, sei es nun die Autofahrenden, welche entgegen der Einbahnstraße fahren, oder Radfahrende, welche glauben, dass sie grundsätzlich entgegen der Einbahnstraße fahren dürfen. Fußgänger mit dem Smartphone vor dem Gesicht usw.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.