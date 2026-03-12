AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • "Davon profitieren wir heute": Darum ist der Gewinnrückgang bei BMW viel geringer als bei VW und ...

"Davon profitieren wir heute": Darum ist der Gewinnrückgang bei BMW viel geringer als bei VW und Mercedes

Zum letzten Mal legt Oliver Zipse als BMW-Chef Jahreszahlen vor. Sie sind mit einem nur leichten Gewinnrückgang besser als bei der Konkurrenz. Die Prognose ist aber zurückhaltend.
AZ/ dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 2  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Oliver Zipse hinterlässt seinem designierten Nachfolger einen Konzern, der mit der aktuellen Krise bisher besser zurechtkommt als die deutsche Konkurrenz. (Archivbild)
Oliver Zipse hinterlässt seinem designierten Nachfolger einen Konzern, der mit der aktuellen Krise bisher besser zurechtkommt als die deutsche Konkurrenz. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

BMW stemmt sich überraschend erfolgreich gegen die Krise. Während Konkurrenten große Einbrüche melden, ist der Gewinn bei BMW im vergangenen Geschäftsjahr zwar auch zurückgegangen, aber nicht so deutlich. Der Münchener Autobauer teilte am Donnerstag mit, dass das Ergebnis vor Steuern und Zinsen auf 10,2 Milliarden Euro fiel – ein Minus von 11,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Nach Steuern liegt der Überschuss bei BMW jetzt bei 3 Prozent unter Vorjahr, bei knapp 7,5 Milliarden Euro. Aber: Damit liegt das Unternehmen deutlich über den Erwartungen von Analysten, die einen Gewinn unter 7 Milliarden erwartet hatten. Der Umsatz sank allerdings um 6,3 Prozent auf 133 Milliarden und die Prognose für 2026 ist negativ.

Stabiler als die Konkurrenz

BMW kommt bisher vergleichsweise gut durch die allgemeine Krise der deutschen Autoindustrie. Zwar ist es bereits der dritte Gewinnrückgang auf Jahressicht, doch die beiden deutschen Konkurrenten Mercedes und Volkswagen haben ihre Gewinne vergangenes Jahr jeweils fast halbiert. Im Vergleich dazu ist der Rückgang bei den Münchnern geradezu harmlos. 

Das reicht auch, um die Münchner im Gewinnranking auf Platz eins zu heben: Bei Mercedes standen 2025 noch 5,3 Milliarden Euro Plus unter dem Strich, beim sehr viel größeren Volkswagen-Konzern 6,9 Milliarden.

BMW bekommt die aktuelle Krise der Autoindustrie zwar zu spüren, stemmt sich aber bisher vergleichsweise erfolgreich gegen den Abwärtsstrudel. (Archivbild)
BMW bekommt die aktuelle Krise der Autoindustrie zwar zu spüren, stemmt sich aber bisher vergleichsweise erfolgreich gegen den Abwärtsstrudel. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Bisher keine Stellenstreichungen

Und während die anderen deutschen Autobauer Jobs abbauen, ist BMW bisher ohne Stellenstreichungsprogramme durch die Krise gekommen.

Ein klarer Pluspunkt der Münchner dürfte dabei sein, dass sie dank eines eigenen großen Werks in den USA von den dortigen Zöllen zumindest teilweise verschont werden. Knapp 413.000 Autos wurden dort vergangenes Jahr gebaut, mehr als die Hälfte davon blieb in den USA. Das bedeutet, dass BMW weniger als die Hälfte der in den USA verkauften Autos importieren musste.

Zudem profitieren sie davon, dass sie ihre Werke so gestaltet haben, dass auf einem Band Elektroautos, Hybride und Verbrenner entstehen können. Das hilft die Unsicherheiten beim Hochlauf der Elektromobilität abzufedern. BMW-Chef Oliver Zipse betonte: "Wir haben uns in den letzten Jahren strategisch richtig aufgestellt. Davon profitieren wir heute: Wir müssen in einem herausfordernden Umfeld nicht umsteuern, sondern können unseren Kurs halten und unsere Strategie weiter konsequent umsetzen."

Zipses letzte Zahlen

Die Jahresbilanz ist die letzte, die Zipse verantwortet. Am 14. Mai übernimmt sein designierter Nachfolger Milan Nedeljkovic. Bislang ist er Produktionsvorstand, ein Amt das auch Zipse vor seinem Aufstieg an die Unternehmensspitze bekleidet hatte. 

Milan Nedeljkovic übernimmt die BMW-Spitze Mitte Mai. (Archivbild)
Milan Nedeljkovic übernimmt die BMW-Spitze Mitte Mai. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Nedeljkovic ist also schon seit längerem mit Zipses wichtigsten Projekt befasst, das in den kommenden Jahren über Wohl und Wehe von BMW mitbestimmen wird. Die Neue Klasse, deren erster Vertreter iX3 vergangenes Jahr vorgestellt wurde, steht seit wenigen Tagen bei den Händlern. 

Bisher ist sie stark gestartet. Angesichts hoher Bestellungen hat BMW bereits im Januar eine zusätzliche Schicht in der Produktion eingeführt. In Kürze wollen die Münchner zudem das nächste Auto der Neuen Klasse vorstellen: Mit dem i3 - also dem elektrischen Gegenstück zum 3er - in einem für die Münchner zentralen Volumenbereich. 

Vorsichtige Prognose

Bei den Aussichten auf das laufende Jahr ist BMW allerdings zurückhaltend und geht davon aus, dass der Vorsteuergewinn trotz stabiler Auslieferungen moderat sinken wird. Dazu tragen unter anderem Belastungen durch Zölle, Währungseffekte und teurere Rohstoffe bei.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Kritischer Beobachter vor einer Stunde / Bewertung:

    Es zahlt sich gerade in der Krise aus, die eigenen Mitarbeiter wertzuschätzen, zu schauen, was der Kunde will, und einen Umbau zu neuen Technologien kontinuierlich, aber mit Augenmaß zu betreiben.
    Wichtige Führungspositionen mit Personen zu besetzen, die die BMW DNA von klein auf kennen, schafft Identifikation auf allen Ebenen. Bodenständigkeit und Weitblick, also bestes Unternehmertum. Bayern kann sich glücklich schätzen, ein solches Unternehmen im Freistaat zu haben.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • FRUSTI13 vor einer Stunde / Bewertung:

    Ja, der Ole von Mercedes hat die letzten paar Jahre strategische Fehlentscheidungen getroffen! Nur noch für den Premiummarkt zu produzieren, günstigere Einstiegsmodelle aus der Produktpalette genommen, und erfolgreiche Modelle nur noch als e Modell anzubieten!
    Aber ich denke, die sind bei Mercedes lernfähig, und werden ihre Strategie anpassen!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.