Nach mehrjähriger Pause kehrt eines der bekanntesten Restaurants der Stadt zurück: Der Palais Keller im Hotel Bayerischer Hof öffnet wieder. Gäste erwartet ein historisches Gewölbe, moderne bayerische Küche und ein neu interpretiertes Designkonzept.

Nach längerer Pause öffnet der Palais Keller im Hotel Bayerischer Hof am 2. Dezember 2025 wieder. Das traditionsreiche Restaurant im Palais Montgelas, dessen Gewölbe bis ins 15. Jahrhundert zurückreichen, präsentiert sich als Ort moderner bayerischer Küche.

Historisches Gewölbe mit neuer Atmosphäre

Das Innendesign stammt vom belgischen Designer Axel Vervoordt, der den Keller bereits 2019 umgestaltet hatte. Er kombiniert die historischen Mauern mit natürlichen Materialien wie Naturstein und Altholz. Das Ergebnis ist ein ruhiger, minimalisticher Raum.

Zeitgemäße bayerische Küche

In der Küche übernimmt Michael Konietzny das Ruder. Der 2024 ernannte Küchenchef war zuvor Souschef der Bankettküche im Bayerischen Hof. Er orientiert sich an der bayerischen Küche, interpretiert sie dabei zeitgemäß und legt Wert auf regionale und saisonale Produkte.

Wiedereröffnung im Dezember

Der Palais Keller bietet 196 Sitzplätze in mehreren Räumen, darunter die historische Schwemme mit offener Küche. Geöffnet ist von Dienstag bis Samstag, jeweils von 18 bis 24 Uhr. Reservierungen sind telefonisch unter 089/21 20-990 oder per Mail an palaiskeller@bayerischerhof.de möglich.